Restaurantes y bares vuelven de a poco a abrir sus puertas

De a poco bares y restaurantes que habían decidido cerrar empiezan ahora a abrir sus puertas al público. Es el caso de la parrillada El Puesto, en Carrasco, que abrió el jueves con un tercio de sus empleados, el horario reducido, mozos con barbijo, carta simplificada, distancia entre mesas y tabiques de acrílico entre las que son fijas. "Todo pasado a través del tamiz de la nueva normalidad", explicó uno de sus socios, Gilberto de Lisa.

"Así como ni dudamos cuando cerramos, ahora no quisimos abrir hasta no tener claro el protocolo; el de acá más el que uno ve en otros países", comentó.

La República informó este viernes que algunos restaurantes y bares que habían cerrado por la emergencia sanitaria, volvieron a operar.

El Puesto, que anteriormente abría todos los días de 9 de la mañana a 1 de la madrugada, ahora lo empezará a hacer de martes a viernes de 17 a 1, y sábados de 12 a 16 y de 20 a 00 horas.

"Entendemos que la sociedad de a poco va aceptando convivir, así como se convive con otros virus sociales, llega un momento que no te podés quedar encerrado en tu casa, lo asumís y se empieza a vivir lo que se llama la nueva normalidad. La delincuencia, por ejemplo, es un virus. Salimos con precaución y asignamos un presupuesto a la seguridad. Para el virus es lo mismo", indicó De Lisa.

El 13 de abril también reabrió el bar Facal. Lo hizo con dos empleados de un total de 37 y con la mitad del salón habilitada. Una de las trabajadoras es la encargada del mostrador y la cocina, mientras que la otra toma los pedidos, tanto de las mesas como del delivery.

"Me sirve más económicamente estar cerrado que abierto", dijo su propietario, Federico Celsi. El margen de venta es de entre un 12% y 15% -incluyendo el delivery-; se suele ver entre dos y tres mesas ocupadas, cuando antes comúnmente eran unas 30. Sin embargo, Celsi cree que se trata de una inversión para "ir "aceitando" el mercado e incorporar antes a los empleados. "Si no, la gente pierde la costumbre de venir a tomar un café a Facal. Para mantener ese personal necesito que la gente no cambie las costumbres, pero que sí vengan con mayores cuidados", agregó.

La carta del bar está "muy reducida". Se ofrecen cafetería, sandwichería, algunas minutas y postre, y se eliminó -por el momento- el chivito.

"Detesto las pálidas. Estoy contento de haber reabierto, de estar perdiendo plata y esperanzado de que todo va a mejorar y vamos todos a aprender de esta situación. Estoy muy tranquilo", expresó. No obstante, estima que muchos negocios gastronómicos van a desaparecer, ya que la demanda también bajará.

Consumo mínimo

La Corte, restaurante del consultor gastronómico Tomás Bartesaghi, fue uno de los que no llegó a cerrar sus puertas, aunque las ventas son de un 10%. Bartesaghi cree que aquellos que cerraron y volvieron a abrir sentirán un fuerte cambio, porque la facturación es "muy baja". "Por un lado estoy contento porque se están animando a abrir y brindar servicios gastronómicos, pero por otro lado es un poco anticipado. Tenemos que tener el ánimo bien fuerte porque el movimiento de mayo va a ser mínimo. Hay que abrir pero con mucha cautela, porque si uno abre con sus recursos humanos, comprando toda la materia prima y esperando un movimiento del 50%, no va a llegar, y vamos a tener un endeudamiento que no vamos a poder sostener en los meses siguientes", indicó.

El restaurante La Papoñita tampoco llegó a cerrar. En este caso, se mantuvo abierto tanto al público como por delivery para poder hacer frente a los gastos fijos, informaron desde el local.

Según Bartesaghi, la situación es más complicada para los restaurantes que abren de noche. "Los que van a abrir de noche se van a encontrar con una realidad de mínimo consumo", comentó. Agregó que de día puede haber alguna clientela entre quienes salen a hacer algún trámite, o el ejecutivo que almuerza solo.

De todas formas, considera que es bueno empezar a dar el mensaje de apertura. "Tenemos que mostrar al consumidor que en algún momento se puede salir a comer si los restaurantes son responsables y respetan todas las normas de sanidad", indicó.

"Aconsejo a colegas que aceiten la máquina pero pocos días a la semana y sería mejor aún si pudieran hacerlo solo con delivery, porque la atención al público no está acompañando, y se entiende que no lo hagan porque están cumpliendo con la cuarentena", agregó el consultor.