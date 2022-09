Santiago González cree que hubo "intencionalidad política" de TV Ciudad contra Calabria

Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, dijo que hubo una "intencionalidad política" por parte de TV Ciudad en su denuncia al hoy exdirector de Secretaría de la cartera Luis Calabria, en la que se sostuvo que tanto él como su familia habían utilizado las instalaciones del Hospital Policial, y que llevaron a la renuncia de Calabria tras admitir que se realizó una consulta oftalmológica en el centro.

"Es obvio que hubo una intencionalidad política de quien da la noticia de los supuestos hisopados, hisopados que pagaba el fondo covid, y fue involucrada la familia. Hay ciertos códigos. Con el político todo bien, pero con la familia no, son chiquilines, eso no se hace, es una porquería hacer eso", dijo González en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

El jerarca afirmó que la familia de Calabria solo se hisopó en el Hospital Policial, algo que "estaba dentro del mismo sistema de pago" en cualquier centro de salud.

Para González esto diferencia el caso de Calabria con el caso del senador frenteamplista Charles Carrera, acusado y próximo a ser investigado por el Parlamento por haber autorizado a atenderse en el Policial a Víctor Hernández, una persona que recibió una bala de la casa de un subcomisario en Rocha en 2012 y que no tenía ningún vínculo policial, y porque se indica que la esposa del senador también se atendió en el lugar.

"Lo que se hizo la familia de Luis fue el hisopado. La consulta oftalmológica es solamente del doctor Luis Fernando Calabria Barreto, no es de nadie más. No se puede equiparar" aseguró el director.

A González le pareció "espantoso" que se haya vinculado al exdirector de Secretaría con el Hospital Policial a través de su familia. "De parte del Ministerio del Interior nadie se metió con Charles Carrera, no sé de dónde vino, el ministro lo que hizo fue un pedido de información y nada más", añadió.

"Un gran amigo"

El director calificó a Calabria como "un gran amigo, compañero desde hace 22 años, un ser humano intachable, brillante y gran político, además absolutamente incorruptible, una decencia y transparencia absoluta", y defendió su accionar tras conocerse la denuncia del canal de la Intendencia de Montevideo: "El presidente (Luis Lacalle Pou) no le podía no aceptar, porque Calabria iba a renunciar sí o sí, y Calabria no fue apadrinado de nadie, se ganó su lugar solo".

"Muy prontamente lo vamos a ver en algún otro lugar porque el partido lo necesita", indicó González, quien explicó que no habló con Lacalle, pero expresó que "no hay muchas personas con esa capacidad y que son muy importantes para cualquier gobierno", por lo que entiende que "lo van a convocar para algún otro lugar, no sé cuándo ni dónde".

El jerarca también se refirió a Nicolás Martinelli, sucesor de Calabria en la Secretaría del Ministerio del Interior: "Es una persona muy bien, trabajadora y seria, de confianza del presidente y creo que hará un gran trabajo".