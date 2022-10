Saralegui denunció irregularidades en las contrataciones de Peñarol: "Hay mucha plata que queda por el camino"

El entrenador de Cerro Largo FC Mario Saralegui dio su punto de vista sobre el presente de Peñarol, club al que dirigió entre setiembre y diciembre de 2020 y del que se fue tras la llegada de Ignacio Ruglio a la presidencia, en lugar de Jorge Barrera.

Tras salvar del descenso al arachán, al ganarle el lunes a Rentistas 2-1, Cerro Largo cerrará su actuación en el Torneo Clausura enfrentando a Liverpool en Belvedere y a Peñarol en el Ubilla.

Consultado sobre ese último partido, Saralegui expresó en Las Voces del Fútbol que se emite por AM 1330: "Nada escapa al texto. Todo es texto, el texto, lo que se dice, lo que se habla, es la manifestación de lo que pasa. A veces se puede mantener la mentira un tiempo, pero a la larga el texto real se la come. No puedo decir muchas cosas, voy a tratar de jugar los partidos de la mejor manera, ojalá los pueda ganar. Pero sinceramente hablar... Liverpool ha hecho un gran trabajo, es un equipo al que quiero mucho, tengo gran relación con su presidente (José Luis Palma). El tema de Peñarol es difícil, no sé si va a llegar con necesidad de puntos de Copa. Hay que separar las cosas, nosotros pasamos por tanto tiempo saliendo de equipos, pero Peñarol para mí es un plus. Me gustaría ganarle a Peñarol, pero no va a ser fácil. Y me gustaría ganarle a Liverpool también. Vamos a ir con todo. Ganarle a Peñarol sería la frutilla de la torta, más allá de que como hincha uno esté pasando mal, sufriendo, no entendiendo muchas cosas. La verdad es que todo está dentro del texto. Todo está escrito".

Críticas a Ruglio y Bengoechea

Cuando le preguntaron cómo ve el presente de Peñarol respondió: "'Tá dificil", y luego se explayó. "Acá fundamentalmente hay un tema que está clarísimo y que viene de arriba. Viene de que entra gente inexperta a todos los niveles de organización del club. Entra un presidente que nunca fue presidente, un área deportiva que nunca fue área deportiva. Y ahí empezaron a mezclar un montón de cosas, de deportes que ibas al Palacio Peñarol y había un montón de gente. Antes ibas al Palacio Peñarol y estaba la paraguaya de la puerta, la telefonista, y Cotías. Ahora hay gente por acá, por allá, de marketing, la camiseta, y Peñarol es un cuadro de fútbol que tiene que ganar. Poner a Bengoechea de gerente deportivo es como ponerlo de golero en un partido, la verdad. ¿Cuánto tiempo le va a llevar conocer el cargo? Ya van dos períodos de pases. Es un cargo jodido. Hay que estudiar, vincularse, conocer jugadores. Cuando vendés uno, tenés que tener un recambio. Me acuerdo de Daniel Enríquez que pasaba de las 7 a las 22 en la sede de Nacional y me decía que era terrible la función. Peñarol al vender a Pellistri ya aseguraba todo el año. Pero desarma todo el equipo. Y empiezan con pagar cuentas, paga cuentas el que puede, si te sobra la plata. Sé que es difícil traer jugadores. Pero en Perú tenés jugadores de selección que cobran US$ 20 mil y en Argentina lo mismo. Acá es el problema de siempre, que es el político: se pone en áreas importantes gente que no tiene capacidad para hacer la tarea bien. Y eso es lo que pasa en Peñarol y están pagando las consecuencias hoy"

"La camiseta de Peñarol pesa una tonelada. La historia de Peñarol pesa mil toneladas. No podés cambiar, 12, 14 jugadores todos los períodos de pases porque cuesta adaptarse. No es fácil venir y jugar en Peñarol. Darío Silva llegó y jugó, un fenómeno. Pablo Bengoechea también. Y la hinchada de Peñarol cuando gana es sensacional, pero cuando perdés a estadio lleno te juega en contra. Todo cuesta trabajo. No hay organización. En juveniles, de un día para el otro lo sacan (NdeR: por Fernando Curutchet). Daría la impresión de que se trabaja todo el tiempo tapando agujeros en un club como Peñarol con el presupuesto y la hinchada que tiene, en un club que es uno de los más grandes del mundo. Está todo al revés. Entonces como hincha, ¿cómo no te vas a calentar?", expresó Saralegui que sobre el mediodía había hablado con La Oral Deportiva que se emite por AM 970.

La charla se hizo distendida y Saralegui recordó que en 1989 cuando Walter "Cata" Roque llegó para dirigir a Peñarol dijo que no lo iba a tener en cuenta: "Cata Roque llegó y le dijo a Damiani: 'A Saralegui no lo quiero'. Entonces yo me fui a reunir con el Contador. 'Vamos a hacer una cosa. Manténgame el sueldo y me da US$ 500 por partido jugado'. 'Me parece bien', me dijo. Una vez al mes iba a cobrar y me decía: '¡Cómo me cagaste!'. Porque terminé siendo capitán del equipo. A veces hay gente que viene y no conoce el club. A Peñarol lo han querido aggiornar mucho. Tiene un gimnasio espectacular, nutricionista, pero a Peñarol nosotros lo hicimos cargando los bolsos con el Negro Delgado. Lo primero que tiene que tener el jugador de Peñarol es humildad, de que sos figura en el mejor cuadro del Uruguay y uno de los mejores del mundo. Pero llegan ahí, se ponen la camiseta, empiezan a tuitear y cuando quieren ver no pueden con una pelota. Y cuando llega la hora de la verdad, le cuesta a los jugadores, los cambios de entrenadores, la ansiedad de ganar. Peñarol ganó como ganó toda la vida el fútbol uruguayo: defensa fuerte, mediocampo fuerte, delanteros rápidos y un 9 goleador. Toda la vida fue ataca equipo chico, ataca equipo chico, gol de Peñarol. Ahora es al revés".

"Yo llegué acá (por Cerro Largo) y el Rafa García, el Negro Tino y el golero (Lucero Álvarez) eran suplentes. Terminaron siendo los mejores del equipo. No sé qué pasa con (Walter) Gargano ahora, por el tema de la camiseta, pero tiene que tener un problema futbolístico porque Leo Ramos, a quien conozco personalmente, es un gran entrenador, no lo está influenciando nadie para que no ponga a Gargano. El tema es que el club se está complicando, muchos temas políticos. Hablan más los dirigentes que los jugadores", opinó Saralegui.

"Peñarol se va a levantar porque es inmortal. Al Leo le va a costar un poquito, pero ya va encontrando jugadores interesantes. Hay muchos juveniles y eso tiene un costo. Le pasó a Defensor y a Danubio. Pero para Peñarol es difícil. Tiene plata para contratar, pero tiene que contratar bien. Hay mucha plata que queda por el camino, mucha gente en el medio, mucho intermediario. Entonces vos pagás 100 por un jugador que el valor en la cancha es 10. Entonces invertís un millón y en vez de tener rendimiento por un millón, tenés rendimiento por 100. Y esa es otra verdad", expresó.