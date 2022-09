“En el Parque Central nunca perdí”, dijo Saralegui, quien explicó qué pasó con su cigarro

El técnico de Cerro Largo FC, Mario Saralegui, dijo que como entrenador nunca perdió en el Gran Parque Central, el escenario que visitó este domingo para enfrentar a Nacional (1-1), club al que le tiene “mucho respeto” a pesar de su identificación aurinegra.

El DT reconoció que enfrentar a los tricolores le genera una motivación especial.

“Es el partido que más me mueve por la vinculación mía con Peñarol de tantos años y de jugador. He jugado muchas veces contra Nacional, como jugador muchos años”, dijo a 100% Deporte de radio Sport 890 este martes. “Siempre le he tenido mucho respeto a Nacional, más allá de que se crea que no es así. Mucho respeto porque si Peñarol es grande es porque Nacional también es grande”, agregó.

Diego Battiste

Saralegui en el Parque Central

“Ganarle a Nacional, esté en el equipo que esté, es una satisfacción y un orgullo”, sostuvo. “Lo disfruto. Disfruto el Parque Central, es una cancha en la que nunca perdí”.

Consultado si eso era así, que nunca había perdido en el escenario tricolor, respondió: “Como entrenador creo que nunca perdí ahí, creo, no me acuerdo. Con Liverpool gané, con Juventud fue en el Centenario, y los de Liverpool fueron en Belvedere y en el Parque Central”.

Una reciente estadística realizada por Tenfield destaca que Saralegui tiene en total 12 partidos dirigidos ante Nacional, con seis victorias, dos empates y cuatro derrotas.

📊 Mario Saralegui tiene buenos números dirigiendo frente a Nacional. pic.twitter.com/guR8bHP6vd — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) September 26, 2022

Las cuatro derrotas fueron cuando dirigía a Progreso (1-0 en el Estadio Charrúa en 2007), más dos caídas en el Centenario (en un clásico con Peñarol y cuando dirigía a Juventud), más una cuando dirigía a Tacuarembó FC en el Goyenola.

¿Qué pasó con el cigarro?

Saralegui también fue consultado por lo que pasó en el festejo del gol de Cerro Largo, cuando fue filmado con un cigarro en la mano y le pidió al camarógrafo que dejará de enfocarlo.

“Era un cigarro electrónico que yo uso”, señaló. “Justo tenía el cigarro electrónico y me filmó”.

“Por eso le digo que no me filmara cuando tenía el cigarrillo en la mano”, agregó el DT. “Me salió de adentro”, sostuvo. “Fue una reacción, para nada un problema personal. Forma parte de lo que es todo esto, la televisión está continuamente filmándote”.

No me filmé 🚬pic.twitter.com/PPj8udQVVs — Saralegui DT (@SaraleguiDT) September 26, 2022

El técnico agregó que tiene otro problema con las cámaras: cuando lo enfocan y se mete adentro de la cancha a dar indicaciones. “Muchas veces me meto a la cancha y los jueces me dicen que me filman y ellos quedan regalados”, explicó.

Al Tribunal de Ética

Saralegui también reconoció que irá al Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol luego de que fuera citado tras una denuncia de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) por sus dichos contra el juez Esteban Ostojich, a quien acusó de ser “tan tendencioso”.

“Voy a ir al Tribunal de Ética. Lo primero que tenemos que definir es qué significa la palabra ética”, comentó. “Yo estoy criticando algo que para mí estuvo mal, que el árbitro no hizo un buen arbitraje”, se defendió.

Diego Battiste

Saralegui en el Parque Central

El entrenador consideró que ir al tribunal “no es un problema” porque tiene sus “argumentos” y ahí los expondrá.

“No tiene nada que ver con la persona, tiene que ver con lo profesional. No estoy hablando de la persona de Ostojich”, agregó.