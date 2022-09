Mario Saralegui, el hombre que sabe cómo jugar e incomodar a Nacional

Nacional acumuló este domingo su tercer partido sin triunfos en el plano local. Todo una rareza para el equipo de Pablo Repetto que por funcionamiento y plantel está despegado del resto de los equipos uruguayos y que fecha a fecha se encamina al objetivo para el que es candidato por destrozo: ganar el Campeonato Uruguayo.

Con un magro empate 1-1 contra Cerro Largo, el tricolor logró un objetivo mínimo de quedar como único líder del Torneo Clausura, superando la línea de River Plate que fue goleado en su visita a Danubio en Jardines. La distancia con Liverpool en la Tabla Anual se mantuvo en 11 puntos (el negriazul empató 1-1 con Wanderers) por lo que la igualdad ante los arachanes deja más aspectos preocupantes en el funcionamiento que en las clasificaciones.

El responsable de denunciar los defectos que Nacional mostró tiene nombre y apellido: Mario Saralegui.

El símbolo viviente de Peñarol, campeón de América y el mundo, planteó un partido inteligente en el primer tiempo y valiente en el complemento cuando su equipo quedó en desventaja en el marcador.

Es bicho Mariolo. Sabe armar los equipos, sacarle jugo a los planteles, sabe llegarle al jugador, sabe armar las oncenas adecuadas y hace bien los cambios. Es un DT de la vieja escuela. No es un entrenador de trabajo en campo, de motodologías modernas ni de búsqueda de resultados a través de un proceso de trabajo ordenado y metódico. Es hombre de tomar hierros calientes, de momentos complejos. Y en eso andaba Cerro Largo, sin encontrar el rumbo tras la partida de Danielo Núñez.

Diego Battiste

El Pumita Rodríguez arrancó bien pero se quedó

Sabedor de sus limitaciones pero sobre todo del potencial que tiene Nacional, Saralegui planteó un bloque defensivo bajo con cuatro defensores que por muchos momentos fueron seis cuando los volantes externos Lucas Morales Burruzzo y Cristhian Tizón se plantaron a marcar las bandas mientras los laterales (Andrés Romero y Lucas Correa) se abroquelaban en el área junto a los centrales Rafa García -que hizo un partido muy firme- y Brian Ferraresi.

El doble 5 compuesto por Augusto Max y Marcos Enrique jugó bien pegado a esos seis del fondo y los dos puntas, Emiliano Villar y Cristian Franco bajaron a marcar en el mediocampo sin salir a presionar jamás la salida, evitando desgastarse.

"En la primera parte hicimos un planteamiento muy defensivo buscando salir rápido. Tuvimos una jugada muy clara, de Tizón. A pesar de defender muy atrás hicimos el partido que queríamos hacer. Nosotros no podemos venir a esta cancha a jugar abierto contra un cuadro que juega con la velocidad que tiene Nacional. En muchos momentos del partido ellos jugaron muy bien, pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer", analizó Saralegui en declaraciones a VTV.

Nacional arrancó bien. Con la velocidad y la zurda atildada de Camilo Cándido generó problemas por izquierda y con una maniobra individual de Emmanuel Gigliotti se insinuó que la ausencia de Luis Suárez podía ser fácilmente disimulable. Sin embargo, tras un remate en diagonal del Pumita Rodríguez, luego de un notable pase de ese volante, Felipe Carballo, que juega los partidos como si los estuviera leyendo, Nacional se estancó.

Diego Battiste

Camilo Cándido tuvo alguna esporádica aparición inquietante

Fue entonces, cuando Cerro Largo le mostró las garras. En la única pelota que pescó en el medio lejos de su arco, Cristhian Tizón se escapó como un rayo por izquierda y le puso un centro a Emiliano Villar quien llegó a zona de definición más rápido que Christian Almeida. Sin armar el gesto técnico defensivo, Martín Rodríguez salvó el arco porque la pelota le dio en el pie.

El partido se abrió con un penal bien cobrado por Gustavo Tejera quien se apoyó en el VAR para advertir que en un centro Ferraresi hizo más que un movimiento de brazos para impulsarse en el aire. Y el plus fue darle un golpe en la cara con el antebrazo a Alfonso Trezza. Penal y gol de Gigliotti.

Diego Battiste

El parcial festejo de Nacional

Lejos de tranquilizarlo y desatar el juego, Nacional se quedó. El rubro actitudinal falló de principio a fin y ante esta clase de rivales que andan por el fondo de la tabla, al jugador de cuadro grande le cuesta encontrar el grado exacto de motivación.

"En el segundo tiempo vino el gol de ellos y tuvimos que hacer algunas variantes para salir a buscar un poco más el partido, los cambios entraron bien, logramos empatar y al final tuvimos dos chances claras para poder ganarlo", siguió con su análisis Saralegui.

Para arrancar el complemento salieron los dos jugadores que menos aportaron en el plan defensivo: Enrique y Franco. Entraron Emanuel Beltrán, que fue clave, y Richard Núñez, que aportó solidez y buen desde el mediocampo.

Tras el 0-1, Saralegui mandó al campo a Alcides Miranda que fue un tanque arrollador en ataque y a Nicolás Silva, que es el líder en asistencias del equipo en la temporada, un zurdito de muy buen manejo.

Beltrán, lateral derecho por naturaleza, entró a jugar como extremo derecho. Y el equipo fue al frente como si fuera otro y como si fuera igual de capaz de atacar como de defender a ultranza.

El gol del empate fue un verdadero golazo. Lo inició Silva, Miranda se la mató de pecho a Villar y este asistió a Beltrán que la clavó abajo de potente remate cruzado volviendo a marcarle a Nacional en el Parque.

Diego Battiste

El festejo de Villar y Beltrán, dos de las figuras de Cerro Largo

"Al final, en los últimos 15-20 minutos se juega más a corazón que a táctica. Y ahí fuimos superiores", dijo como al pasar Saralegui en su nota post partido.

En realidad ahí el juego se hizo de ida y vuelta y lo pudo ganar cualquiera. Nacional con un derechazo de Carballo o un remate de Zabala contra el primer palo. Cerro Largo con una tijera de Miranda o un nuevo mano a mano que Rodríguez salvó contra Villar.

Diego Battiste

Diego Zabala entró demasiado tarde

Lo cierto es que como ya hizo en el Clausura 2016 con Liverpool ganando 2-0 en el Parque o como en el primer triunfo clásico en el Campeón del Siglo, Saralegui volvió a demostrar que contra Nacional sabe cómo hacer su trabajo.

La ficha

Nacional:

Martín Rodríguez 6

José Luis Rodríguez 5

Mathías Laborda 5

Christian Almeida 4

Leandro Lozano 4

Diego Rodríguez 6

Felipe Carballo 6

Alfonso Trezza 4

Franco Fagúndez 4

Camilo Cándido 4

Emmanuel Gigliotti 4

DT: Pablo Repetto

Cerro Largo:

Lucero Álvarez 7

Andrés Romero 5

Rafael García 6

Brian Ferraresi 5

Lucas Correa 6

Lucas Morales Burruzzo 5

Augusto Max 5

Marcos Enrique 4

Cristhian Tizón 5

Emiliano Villar 7

Cristian Franco 4

DT: Mario Saralegui

Cambios en Nacional: 76' Juan Ignacio Ramírez x E. Gigliotti y Diego Zabala x L. Lozano y 90'+3' Yonathan Rodríguez x D. Rodríguez

Cambios en Cerro Largo: 45' Emanuel Beltrán (6) x M. Enrique y Richard Núñez (6) x C. Franco, 56' Alcides Miranda (7) x A. Max, 62' Nicolás Silva (6) x B. Ferraresi, 67' Adolfo Lima (6) x C. Tizón

Cancha: Gran Parque Central

Jueces: Gustavo Tejera, Santiago Fernández, Sebastián Silvera. VAR: Andrés Cunha

Goles: 53' E. Gigliotti (N) y 68' E. Beltrán (CL)

Amarillas: 16' M. Saralegui (DT de Cerro Largo), 52' B. Ferraresi (CL), 71' C. Almeida (N), 81' R. Núñez (CL), , 87' E. Villar (CL), 90'+5' S. Ramírez (N)