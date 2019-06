Sartori a sus rivales en la interna: "Este 30 de junio se van a llevar la sorpresa de sus vidas"

El precandidato nacionalista, Juan Sartori, tenía previsto este lunes presentar en detalle sus propuestas de Salud, pero antes de que el coordinador técnico del área, Mario Cabrera, terminara de hablar, el empresario devenido en político decidió interrumpirlo para dar un discurso dirigido a sus rivales en la interna blanca.

“Aquellos que pretenden ignorarme, como si eso fuera posible dentro de un proceso democrático, no entienden que el daño nos se lo hacen a Sartori, se lo hacen al país y a los miles de uruguayos que hoy comparten nuestras propuestas”, señaló en referencia a lo informado por el diario El País sobre un un acuerdo entre los demás precandidatos nacionalistas para "ignorar" al millonario y así evitar su crecimiento electoral.

Si bien los senadores y precandidatos Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou negaron que se hubiera realizado un acuerdo, este lunes Sartori decidió centrar su discurso en ese tema y dejar de lado las propuestas de salud por la que había convocado a medios y dirigentes.

Sartori dijo durante el acto realizado en la sede de su comando que “quieren ignorar” su avance, “excluirlo, difamarlo, ningunearlo, dejarlo fuera de juego”.

“La dinámica política de los últimos días me obliga hoy a dejar clara mi posición frente a los hechos que ustedes conocen, porque son públicos y notorios”, sostuvo el precandidato. “Así no se juega. Aunque se unan no nos van a ganar. Porque este país está lleno de ciudadanos que tienen conciencia de lo que nos estamos jugando (…) pero sobre todo que no les gusta ser tratados como ovejas pretendiendo que obedezcan ciegamente a los que se creen los dueños de la política y controlan todo desde arriba. ¡Así no se trata a los electores!”, agregó.

De inmediato, Sartori fue todavía más contundente. “¡Qué equivocados están! Este 30 de junio se van a llevar la sorpresa de sus vidas, van a ser miles y miles los que acudirán a votar para demostrarles que los que decidimos somos más, muchos más que los que nos quieren ignorar”, sentenció.

El Observador consultó al precandidato acerca de si tenía detalles del pacto para ignorarlo, pero lo negó. “Preguntale al senador blanco que llamó a El País”, dijo en referencia a la fuente cuyo nombre no fue revelada y que confirmó la estrategia.

Al término de su discurso, Sartori quiso hacer un llamado a la unidad. “Tenemos que cuidar a nuestro Partido Nacional, tenemos que quererlo, tenemos que fortalecer la unidad y resguardar nuestra oportunidad de triunfo (…) unido y ganando”, dijo.

Prevenir en lugar de curar

Previo a que Sartori comenzara su discurso, tuvo la palabra Mario Cabrera, el coordinador de la mesa de salud, quien detalló una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo entre las que se destaca la eliminación del corralito mutual, la creación de un servicio piloto de teleorientación médica e instalar centros de referencia en telemedicina, con el objetivo de descongestionar las emergencias, eliminar problemas de accesibilidad inmediata y brindar un servicio rápido y eficaz.

Entre las propuestas del precandidato blanco además se incluye la creación de un centro de referencia nacional para la atención especializada de emergencias graves, universalizar el uso inteligente de la historia clínica electrónica, y a largo plazo proyectar la relocalización y construcción de nuevos centros de atención.

Cabrera dijo a El Observador que el objetivo es reenfocar el gasto actualmente centrado en la atención médica, hacia la educación en salud y la prevención.