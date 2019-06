Botana sobre Sartori: "Es más afín a Mujica que a los blancos, por los favores que le hizo"

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, acusó al precandidato blanco Juan Sartori, de tener como misión "destruir al Partido Nacional" luego de que el sector del competidor en la interna nacionalista presentara una carta este lunes ante el Directorio del Partido Nacional en la que denuncia lo que entienden como "un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y (que) conmociona a la opinión pública".

El nuevo cruce ocurrió después de que el diario El País informara sobre un un acuerdo entre los demás precandidatos nacionalistas para "ignorar" al millonario y así evitar su crecimiento electoral.

Para Botana, dirigente del sector Mejor País que apoya la precandidatura de Enrique Antía, Sartori procura generar divisiones en la interna nacionalista y sus acusaciones hacia los otros precandidatos "confirman" sus presunción de que el empresario "es más afín a (José) Mujica que a los blancos, por todos los favores que Mujica le hizo".

"Hacer una acusación de este tipo, me hace suponer claramente, que su misión es destruir el partido", sostuvo Botana en conversación con El Observador tras la carta que presentó el comando de Sartori al directorio nacionalista. "A mi me preocupa que él esté preparando la destrucción de nuestro partido. Y no se lo vamos a permitir", apuntó.

Sartori, en un acto en Nueva Helvecia dijo este domingo que sus compañeros blancos "eran expertos" en "ignorar", porque además de hacerlo con su precandidatura, lo hacen con "el desempleo", "la inseguridad" y a "ese uruguayo que no llega a fin de mes".

El intendente de Cerro Largo en entrevista con la revista Martes publicada el 28 de mayo entró en más detalles para defender su acusación a Sartori y su vinculación con el expresidente. "Busque los balances en la bolsa de valores, las autorizaciones que le dio Mujica a la empresa UAG (Union Agriculture Group) para comprar 320 mil hectáreas en sociedades anónimas para hacer proyectos de plantación. ¿Dónde están los empleados que iba a traer? Después le dio plata del Banco República para comprar tierras, después para pagarle a los otros bancos, no le cobran ni la contribución de la casa de Montevideo y le dieron para vender el cannabis", dijo.

Los senadores y precandidatos Jorge Larrañaga y Luis Lacalle Pou también negaron que se hubiera realizado el encuentro entre dirigentes para definir una estrategia contra Sartori. Ambos lo hicieron en su cuenta de Twitter.

No participé de ningún acuerdo ni fui consultado al respecto. https://t.co/CzkWQa2bU7 — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) June 9, 2019

Noticia falsa. Lamento que no llamen a confirmar.

Además, en lo personal, nunca he hablado de nadie. Menos dentro del @PNACIONAL https://t.co/YtcNbI3zvy — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) June 10, 2019

En tanto, la carta, presentada por el dirigente nacionalista Alem García, mano derecha de Sartori, señala que "el haber tomado la decisión de conspirar contra el derecho de los ciudadanos" es "moralmente reprochable y políticamente muy inconveniente".

A su vez, según el texto de García, esta actitud de los precandidatos blancos "pone en riesgo el resultado de la elección". "Ningún país confía el gobierno a un partido político que esté conducido por irresponsables que se pasan peleando entre ellos, porque con tales comportamientos se pone en evidencia la ineptitud para asumir las más altas responsabilidades en una nación", criticó.

Más adelante, en la carta rechazó "las estratagemas maliciosas, la trampa, el sectarismo y la exclusión", ya que la gente "está harta de estas viejas prácticas".