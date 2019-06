Sartori respondió a editorial de Larrañaga: "Capaz que es una carta de despedida"

El precandidato blanco Juan Sartori respondió este domingo al editorial que escribió el senador Jorge Larrañaga en su contra y que se publicó en el sitio web de Alianza Nacional. El precandidato wilsonista había dicho que "Sartori se dice blanco pero no se comporta como tal", que utiliza "publicidad mentirosa y abusiva" y que tiene una "mecánica corrupta de hacer política".

Sartori le retrucó el mensaje ahora con ironía. "Me han hablado de una carta, muy dura, capaz que sea una carta de despedida, puede ser algo así", dijo el empresario devenido en político este domingo, según recogió el portal Ecos. Y agregó: "Yo creo que hay que parar las críticas y trabajar con la gente, en resolver sus problemas. A mí me preocupa más el desempleo, la inseguridad, que lo que piensan sobre mí uno u otro candidato", agregó.

Larrañaga había escrito que no quería "convalidad" con su silencio "cuando se agrede desde adentro la comunidad de valores y de principios" que significa el Partido Nacional. "Una actitud de ese tipo no me representa. Ustedes saben que estoy hablando del candidato Juan Sartori", escribió el tercer favorito en las internas según las encuestas, por debajo del empresario.

El wilsonista se refirió luego a la declaración de Sartori en entrevista con Búsqueda este jueves, en la que Sartori admitió que contrató al estratega venezolano Juan José Rendón, un especialista en campañas sucias radicado en Miami que es conocido mundialmente como el "rey de la magia negra".

"¡Qué casualidad, de manera repentina aparecieron mexicanos interesados en encuestar en nuestro país! ¡Qué casualidad, aparecieron mensajes de Whatsapp con números de India! ¡Qué casualidad, en forma súbita apareció gente en portales desconocidos publicando cualquier cosa!", dijo y agregó: "Sepa, Sartori, que el Partido Nacional no promete cualquier cosa y no se presta a los experimentos de mercaderes ni a la hipocresía de tartufos".

Y más adelante, antes de solicitar a Sartori que pidiera disculpas "por lo que mal hace" y desandara "el camino de las promesas demagógicas que juegan con las necesidades de la gente más vulnerable", Larrañaga aseguró que su carta no medía "costos políticos".

"Porque la inmensa mayoría de los uruguayos no miente ni se vende. Porque vota la gente, no la plata", concluyó.

Sartori también respondió a las críticas que recibió de los demás precandidatos por la entrega de la tarjeta Medicfarma que realizó su equipo de campaña a jubilados y pensionistas. Según anunció el empresario en un video difundido en las redes sociales, esa tarjeta servirá de canje para obtener medicamentos gratis a partir de marzo de 2020, en el caso de que para ese momento el millonario haya sido electo presidente.

El colorado Ernesto Talvi fue uno de los críticos y se ofreció a acompañar a quienes quisieran hacer una denuncia por estafa.

"Sartori dice a cámara, sin matices ni condiciones que 'con esta tarjeta cualquier jubilado o pensionista podrá obtener sus medicamentos gratis'. Estamos localizando alguno y lo acompañaremos a una farmacia. Si no se los dan, haremos la denuncia por engaño. ¿O hay otra palabra?".

La precandidata frenteamplista Carolina Cosse también criticó la propuesta este sábado y la calificó de "demagógica".

A todo esto, el millonario respondió este domingo en un acto en San José que "Medicfarma solo cuesta 154 millones de dólares" y que era "un gasto muy inferior a lo que han perdido las empresas públicas del gobierno por malas administraciones”.

"Yo propongo y los otros hablan de Sartori. Al final es lo único que pasa en esta campaña", desafió.

Sartori también asistió este domingo a la ceremonia por el 35 aniversario de la vuelta de Wilson Ferreira Aldunate tras su exilio durante la última dictadura militar que se realizó en el puerto.

Sin embargo, pese a sus intenciones de mostrarse amistoso y saludar a sus compañeros de la interna blanca, Sartori no tuvo buenas respuestas. Como pudo verse en dos videos grabados por el periodista Leonardo Sarro, primero intentó dialoga con Enrique Antía, pero el intendente de Maldonado le cortó el rostro y lo informó.

Luego se saludó con el diputado Pablo Abdala, quien le dijo: "Realmente me da mucha lástima todo lo que está haciendo porque está comprometiendo la suerte del partido”.