Sartori admitió que contrató a asesor en campaña sucia: "Es el más indicado para defenderme"

El precandidato blanco Juan Sartori admitió que contrató al estratega venezolano Juan José Rendón, un especialista en campañas sucias radicado en Miami que es conocido mundialmente como el "rey de la magia negra".

"Yo he dicho siempre: voy a contratar los mejores del mundo para hacer campaña y mañana para gobernar", dijo al semanario Búsqueda. "Y no tenga ninguna duda de que he contratado asesores para defenderme de esa guerra sucia que me vienen haciendo desde hace meses", agregó el empresario devenido en político, que a su vez negó que cuente con el extranjero para realizar ataques a sus rivales en la interna blanca.

Ante la acotación del periodista de que ese hombre es especialistas en "propagar (...) informaciones falsas", Sartori dijo que era "justamente" por esa razón que lo había contratado, pero con un fin defensivo. "Quizás sea el más indicado para defenderme cuando me están haciendo este tipo de cosas. Pero nosotros nunca vamos a tener ningún tipo de campaña negativa. Ninguno está contratado para eso", sostuvo.

Como informó El Observador semanas atrás, el comando de Sartori no solo había contratado a Rendón –que ha trabajado con candidatos de Colombia, Honduras, Panamá y México– sino también al panameño Avidel Villarreal, otro experto que se dedica a la elaboración de piezas audiovisuales, y que ha trabajado junto con Rendón en 2014 como jefe de campaña y vocero del candidato del Partido Revolucionario Democrático de Panamá, Juan Carlos Navarro.

Sin embargo, cuando El Observador consultó en su momento al dirigente Alem García, exdiputado y mano derecho del empresario, el político dio respuestas ambiguas. “¿Quién es Avidel? Yo no lo conozco. (...) No conozco a nadie por ese nombre, es algo extraño”, dijo en una primera instancia, en la que también había negado haber escuchado alguna vez el nombre de Rendón. También había dicho que en Uruguay "nadie conoce mejor que los uruguayos su propia realidad política”.

Pero después, sobre Rendón, García se desdijo y recordó que lo seguía en Twitter porque se había enterado de que había presentado una denuncia contra un amigo suyo de la comunidad palestina de Venezuela.

Óscar Costa, director de campaña de Sartori, también se había mostrado desmemoriado sobre la participación de Villarreal como asesor, al tiempo que había negado por completo estar trabajando con Rendón. “(Villarreal) es uno entre otros muchos a los cuales se ha consultado personalmente. No es el único. En este momento no está… pero nunca estuvo de manera específica, es uno más de los que se ha consultado”, aseguró.

Sin embargo, Costa dijo luego que no recordaba exactamente la participación del asesor panameño y matizó: “Avidel puede ser uno entre cientos (que fueron consultados) de diferentes nacionalidades. Yo me considero uno de esos cientos. En el equipo de campaña no está”, dijo aunque después agregó que hacía "pocos días" habían venido "asesores venezolanos y mexicanos" pero que no los iba a mencionar porque era algo privado.

Páginas truchas y denuncia rechazada

Jóvenes Resurgir Nacionalista, Noticias Blancas, El Observador Político, Montevideo Informativo y El Comunicador Noticias. Esas son cinco páginas de Facebook administradas la mayoría por extranjeros que pagan para difundir en la red social contenidos manipulados para favorecer a Sartori o expandir noticias positivas sobre su precandidatura.

Sin embargo, en la entrevista con el semanario, Sartori se victimizó cuando se lo consultó por esas cuentas, que se suman a una encuesta telefónica de dudosa procedencia que menciona líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, como el precandidato que ocupa el tercer lugar dentro de la interna y que no tiene "posibilidad alguna de ganar".

"He visto todas las que han hecho en contra de mí. Y hasta las hemos comunicado al directorio" del Partido Nacional, respondió Sartori, y agregó: "Te puedo hacer llegar la lista de todas las que me mencionan y creo que la gran mayoría de las noticias falsas son en mi contra".

Por ese motivo y por considerarse blanco de ataques de sus correligionarios, el grupo político del empresario presentó una carta al Directorio de su partido este martes en la que se aludía a un supuesto acuerdo –del que informó El País y que fue negado por los implicados– entre los restantes precandidatos para ignorar al empresario ante lo cual ese grupo político planteaba ese acuerdo como "un verdadero escándalo que alarma a los buenos blancos y (que) conmociona a la opinión pública".

Pero el órgano rector de los blancos rechazó la misiva por "improcedente e impertinente".

"La autoridad partidaria rechaza las calificaciones agraviantes –que parecen reiterarse– e insultantes hacia los integrantes de nuestra colectividad en general, en la medida que están dirigidas - implícita o explícitamente- a cuatro de los cinco precandidatos del partido, y por extensión, a quienes ellos representan. Nos permitimos devolverle también la exhortación a la prudencia", decía la respuesta de las autoridades del partido.