Sartori se apropió del eslógan "Vivir sin miedo" de Larrañaga en su nuevo spot televisivo

El precandidato nacionalista Juan Sartori lanzó una campaña televisiva en la que utiliza el eslogan “Vivir sin miedo”, con el que se conoce a la reforma constitucional que fue impulsada por otro de los competidores en la interna blanca, Jorge Larrañaga, según informó El País. La pieza, que tiene una duración de 15 segundos, muestra el momento en que un delincuente roba una moto y, tras esa escena, la víctima del hurto dice a cámara: “Si querés vivir sin miedo, votá a Sartori”.

El empresario devenido en político anunció su apoyo a la reforma de Vivir sin miedo el pasado 3 de junio, en lo que fue un cambio de postura respecto a lo manifestado en febrero, cuando había dicho a Radio Uruguay que no estaba de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional con efectivos militares cumpliendo tareas de seguridad interna, tal como promueve la reforma impulsada por Larrañaga. "Yo en las cuatro propuestas en particular hay una que no comparto, que es la de trabajar juntos los militares y la policía", había dicho entonces.

Sin embargo, en junio revirtió esa postura al decir que se comprometía a ensobrar la propuesta impulsada por el líder de Alianza Nacional. Al respecto de ese cambio de postura, Sartori dijo que "si hay que rectificar, se rectifica sin complejos". "Si hay que reconocer, se reconoce, sin problema", agregó.

Poco después de que se conociera la decisión de Sartori, Larrañaga opinó que "esos cambios enormes de posicionamiento faltando 25 días para una instancia electoral suenan a una suerte de jugada estratégica". "Bienvenido el respaldo", agregó y remarcó que está acostumbrado a "andar solo".

MedicFarma

En otra pieza que también comenzó a ser emitida en televisión, el precandidato blanco se refiere a la tarjeta MedicFarma, mediante la que promete que jubilados y pensionistas podrán adquirir medicamentos gratis. La pieza publiciataria muestra a dos ancianos visitando una farmacia, el primero debe pagar $744, mientras que la segunda no tiene que abonar nada puesto que cuenta con el plástico que propone el empresario devenido en político.

“Con Medicfarma todos tus medicamentos son sin costo”, le dice la mujer que atiende la farmacia a la clienta que exhibe el plástico en sus manos. En ese momento, la anciana le dice al otro jubilado que busca dinero en su billetera que él también podrá retirar la tarjeta si Sartori es electo presidente. “Vótelo, y usted también puede sacar la tarjeta MedicFarma”, asegura la anciana.

El spot cierra con Sartori hablando a cámara y un gráfico que dice que el plástico será “válido a partir del día que Juan Sartori tome posesión como Presidente”. “En mi gobierno la salud será para todos, medicamento disponibles sin costo para cuando tú los necesites”, remató el precandidato blanco.

Sin embargo en el spot no se aclara si la tarjeta permitirá medicamentos gratis a todos los jubilados y pensionistas, tal cual ha prometido el precandidato blanco en actos públicos, o si por el contrario supone un sistema de copago en el que algunos ancianos no pagarán nada y otros deberán abonar aunque sea parte del valor del fármaco, tal cual lo señala el programa de Sartori publicado en su sitio web.

El Observador consulto a la especialista en anestesiología, Clarisa Lauber, quien este lunes presentó el programa MedicFarma en la sede de campaña de Sartori, acerca de la discrepancia entre lo que dice el candidato y lo que se explica en el programa, pero dijo que eso sería "hilar fino" y dijo que tal diferencia “no tiene relevancia”.

"Se está trabajando para afinar todo. ¿Qué importancia tiene si alguien que tiene mucha plata no se le paga o se paga parte? Eso no tiene importancia, no es el meollo del asunto", dijo Lauber.