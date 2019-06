Larrañaga: cambio de postura de Sartori en seguridad suena a "jugada estratégica"

El precandidato blanco Jorge Larrañaga se refirió este miércoles al cambio de postura en materia de seguridad de su rival en la interna nacionalista Juan Sartori y dijo que suena a "jugada estratégica" que el postulante ahora apoye la reforma constitucional impulsada por el líder del wilsonismo bajo la campaña Vivir sin miedo.

La reacción de Larrañaga llegó luego de que Sartori anunciara el pasado lunes que respalda la campaña Vivir sin miedo y que ensobrará la papeleta si gana la candidatura cuando hace algunos meses había dicho a Radio Uruguay que no compartía que los militares cumplan tareas policiales, como propone uno de los puntos de la reforma referidos a la creación de una Guardia Nacional.

Consultado sobre este tema durante un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), el líder de Alianza Nacional dijo que "esos cambios enormes de posicionamiento faltando 25 días para una instancia electoral suenan a una suerte de jugada estratégica". "Bienvenido el respaldo", agregó y remarcó que está acostumbrado a "andar solo". Con el anuncio de Sartori, la reforma constitucional en materia de seguridad que se plebiscitará en octubre ahora cuenta con el apoyo de dos precandidatos blancos además de Larrañaga, ya que Carlos Iafigliola también había anunciado su respaldo hace varios meses.

Larrañaga también se despachó contra el Frente Amplio (FA) y algunos de sus precandidatos, como el exintendente Daniel Martínez, quien lidera la intención de voto en la interna de su partido. "Desde el FA se habla de comisarías barriales. El mismo Frente que las desmontó. Es insólito. El nuevo impulso (así es el slogan de campaña) de Martínez y los otros integrantes de las candidaturas hablan de comisarías barriales que desmontaron", aseguró.

En las próximas elecciones, para el senador, está en discusión el rumbo que tomará la sociedad uruguaya, en la que "está pasando de todo" y que está "hackeada" por la inseguridad. También hizo referencia al déficit fiscal insostenible, la emergencia educativa, los problemas de infraestructura y las carencias en el interior del país.

"Llegaron enamorados del pueblo y terminaron borrachos de poder", afirmó sobre los gobiernos del FA. Y agregó que en el último período el oficialismo mantuvo el gobierno con una triple promesa falsa: cambiar el ADN de la educación, bajar 30% las rapiñas y no aumentar los impuestos.

A lo largo de la conferencia el líder de Alianza Nacional mencionó algunas de sus propuestas para un eventual gobierno. Defendió la reforma constitucional en materia de seguridad, recordó que eliminará a las ocupaciones como una extensión del derecho a huelga, impulsará una reforma en materia educativa y que mantendrá a los Consejos de Salarios, aunque con un rol neutral del Estado y con aumentos en función de la productividad. También mencionó la creación de una regla fiscal y el combate a la corrupción y el despilfarro en el Estado. Por último, reafirmó su postura de no recortar las políticas sociales, por las que se pedirán contraprestaciones.

"Hablan de que yo soy un perdedor. Yo soy un ganador. Porque estoy acá al firme. La única vez que fui candidato a la Presidencia fue la única vez que el PN sobrepasó el 35%. Después en 2009 y 2014 anduvimos en el entorno del 30%", apuntó.

Consultado sobre la forma en la que conseguirá reducir el déficit fiscal con un presupuesto ya asignado en la última Rendición de Cuentas, Larrañaga respondió que si gana las elecciones gobernará desde el 1° de marzo como si existiera una regla fiscal. "Más allá de que se puede recurrir a mecanismos de urgente consideración para aprobarla", afirmó. Y agregó que el objetivo es bajar, por lo menos, a la mitad el déficit fiscal en los próximos cinco años.

Larrañaga afirmó que en un eventual gobierno suyo no hará un ajuste fiscal ni pondrá más impuestos. "Cada peso se va a cuidar en un gobierno del PN", sentenció. "No voy a entrar en cifras ni dar cifras. No critico a quienes lo hacen, respeto el posicionamiento de quienes expresan detalladamente eso. Yo tengo la certeza y la convicción de que se puede ahorrar", explicó.