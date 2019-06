Sartori reconoció que ASSE ya entrega medicamentos gratis y va por mutualistas

El precandidato nacionalista Juan Sartori presentó este lunes en su sede de campaña (Independencia 737) su plan de medicamentos y tratamientos gratis para jubilados y pensionistas, Medicfarma, y cuestionó a quienes señalan que la idea es imposible de aplicar. “Empezamos una semana crucial para los uruguayos, porque hoy nos estamos jugando el futuro entre dos bandos, el de los que todo el tiempo dicen que todo es imposible, que no se puede salir de este laberinto de imposibilidades, y nosotros, que estamos demostrando y creemos que la política es el arte de hacer posible lo que tantos critican y dicen que no se puede”, señaló Sartori.

La presentación estuvo a cargo de Clarisa Laube, especialista en anestesiología, quien señaló que “no hay nada raro ni demagógico” en la propuesta de entregar medicamentos gratis y estimó el costo de esta medida en unos US$ 150 millones anuales. Laube reconoció que los socios de ASSE ya pueden acceder a tratamientos y medicamentos gratis, aunque dijo que para esos pacientes acceder a esos medicamentos “no es tan fácil”, ya que deben presentarse en los hospitales para retirarlos, y en ocasiones no tienen stock suficiente.

Para esos pacientes, la propuesta permitirá que puedan adquirir el medicamento en cualquier farmacia. “MedicFarma va a ser que puedan concretar mejor sus tratamientos al no ir al hospital”, agregó.

Sin embargo, quienes se verán más beneficiados son los pacientes que son socios de mutualistas privadas, ya que hasta ahora debían pagar por los medicamentos. La especialista dijo que la gratuidad debería ser extendida a ellos.

Laube se retiró sin que se le pudiera hacer preguntas sobre detalles del programa. La especialista presentó un cuadro en el que se muestra como casi todos los países de europa tienen sistemas de copago para medicamentos. Sin embargo, no aclaró que en esos países el copago no es para todos los pacientes y no supone la gratuidad absoluta de los medicamentos, sino el pago compartido entre el paciente y el prestador de salud.

En España, por ejemplo todos los pensionistas tenían gratis los medicamentos hasta la reforma impulsada por el Partido Popular, que estableció que estaban exentos de pago quienes cobren pensiones mínimas. El resto se divide según ingresos, teniendo que pagar un porcentaje más alto de un medicamento en función del ingreso. Alemania, en tanto, solo rebaja el copago a familias de renta baja y a aquellos que lleven tiempo desempleado.

Sartori lanzó la propuesta el 6 de mayo, en el club Verdirrojo del barrio Cerro, cuando presentó su Plan de Todos. Sin embargo, el programa del empresario tiene una versión diferente de la promesa. “Lanzaremos un programa de universalidad farmacéutica para jubilados y pensionistas (‘Medicfarma’) que permita, mediante la negociación centralizada nacional de las adquisiciones de medicamentos, abatir el costo de los mismos, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”, indica el documento oficial.

El Observador quiso saber si MedicFarma suponía medicamentos gratis para todos o si, como señala el programa escrito, implicaría el pago según escalas de ingreso, pero Sartori se negó a dar declaraciones.

Crítica al sistema

“La tarjeta MedicFarma va a ser una realidad: que ellos no sepan cómo hacerlo no significa que nosotros no podamos hacerlo con éxito” dijo Sartori, en referencia a quienes este fin de semana cuestionaron su propuesta.

“Hoy los que se niegan a ver las posibilidades de un proyecto como MedicFarma seguramente quieren sacrificar el bienestar de los jubilados y pensionistas incluso antes de reconocer que alguien tiene una buena idea, que alguien tiene ganas de hacer algo, que alguien puede lograrlo, y no tienen la nobleza que nosotros hemos tenido de incorporarlo a su plan”, señaló Sartori.

Sartori dijo que quienes lo critican “se olvidaron que la política simple, buena, la de escuchar a la gente” y han “estado toda su vida mirando el pasado (…) oyendo los mismos discursos, repitiendo lo mismo”. “Todos saben que la política de los demás es esa política de shocks, de recortes, el de los que no quieren más empleo, quieren menos, todos los que se opusieron con la misma rabia con la propuesta de 100 mil empleos”.