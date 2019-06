Asesora de Sartori que presentó MedicFarma duda que haya medicamentos gratis para todos los jubilados

¿Medicamentos gratis para todos o un sistema de co-pago en el que el Estado subvenciona parte del costo de los fármacos? Mientras el precandidato nacionalista Juan Sartori insiste en actos públicos en que con su tarjeta MedicFarma los jubilados y pensionistas accederán gratis a los fármacos, el programa de gobierno publicado en el sitio web del empresario señala que la medida permitirá “abatir su costo, en base a escalas decrecientes, según el monto de ingresos”.

Sin embargo, para la especialista en anestesiología, Clarisa Lauber, quien este lunes presentó el programa MedicFarma en la sede de campaña de Sartori, esa discrepancia entre lo que dice el candidato y lo que se explica en el programa “no tiene relevancia”, y admitió que todavía se está evaluando si realmente todos los jubilados podrán acceder a medicamentos gratis.

¿El programa Medicfarma supone que los medicamentos son gratis para todos los jubilados o es un sistema de copago como se dice en el programa publicado en la web?

Nosotros queremos salud para toda la población de jubilados y pensionistas. Se está trabajando para afinar todo. ¿Qué importancia tiene si alguien que tiene mucha plata no se le paga o se paga parte? Eso no tiene importancia, no es el meollo del asunto.

El tema es que se está diciendo gratis para todos. Eso es una promesa de campaña. Sin embargo, el programa dice que es “en base a escalas decrecientes según el monto de ingreso”.

Eso es hilar fino. En realidad se ha pensado como para todos. Pero los últimos detalles no los tenemos ni los datos reales. Muchos datos reales no los tenemos.

¿Entonces cómo saben que cuesta US$ 157 o US$ 150 millones?

Porque según los datos de los censos, y de la cantidad de los jubilados y pensionistas, se hace una aproximación. Nadie sabe los datos reales de este país hasta que no sea gobierno. Pero la aproximación no va a ser mucho más que eso. No puedo dar firmado si sale US$ 140 millones, o US$ 150 millones, pero se hizo con una base bastante certera.

Mi pregunta es muy concreta, y no me la ha sabido contestar. ¿Es gratis para todos como dice el candidato o según escalas decrecientes como dice el programa?

Bueno, lo hablaré con el candidato a eso.

"No puede ser gratis para todos"

El asesor en temas de salud del precandidato blanco Juan Sartori, Mario Cabrera, había dicho a El Observador en referencia a MedicFarma que “más allá de que sea gratis algo para alguien, no puede ser para todos. Eso es imposible”. Cabrera dijo que se enteró de la propuesta el pasado 6 de mayo, cuando Sartori presentó su programa de gobierno en el estadio de Verdirrojo en el Cerro.

¿No está claro?

Como le digo, eso hay que afirmarlo.

Entonces no está claro.

Probablemente sea para todos, pero es una cosa que no tiene importancia. En este país las jubilaciones están todas topeadas. Nadie gana mucho en una jubilación. Inclusive aquel que tiene la jubilación más cara está topeada en $ 99 mil pesos creo, no sé, no soy experta en datos, y le sacan el 30%. Un abuelo que no esté en la pobreza va a ayudar a la productividad de este país porque los abuelos cuidan a los nietos y los padres van a poder salir a trabajar, y si les sobra un peso invierten en el bienestar de ese nieto.

Lo que no está claro es si es gratis 100% o no.

No tiene importancia.

El electorado tiene derecho a saber que las tarjetas que ustedes están entregando, asegurando que van a permitir acceder a medicamentos gratis para todos los jubilados, va a ser efectivamente así o va a ser como lo que dice el programa

La tarjeta está entregada, claro. La gente tiene que entender…

La pregunta es concreta: ¿Es un sistema copago donde las personas abonan en función de su nivel de ingreso, un 60%, un 50% o un 5% del costo del medicamento o no? No me parece un tema menor.

A mí me parece menor que les importe si un núcleo de población menor va a pagar. Es la población en la que esto (MedicFarma) no es efectivo, porque el que tiene mucha plata va a querer la medicación especifica y la va a comprar de su bolsillo. No es el meollo del asunto y no es el espíritu de cómo se quiere mejorar.

La mayoría de las personas con bajos ingresos son socios de ASSE, y esos ya tienen medicamentos gratis. Saber si es para todos o solo para los de menores ingresos sirve para evaluar el alcance de la medida.

Pero los socios de ASSE se van a beneficiar enormemente. (Ya que la propuesta implica que las personas puedan retirar el medicamento en cualquier farmacia sin necesidad de trasladarse a los centros de salud). En este país todavía nos falta mucho para subir a un ómnibus, que no pueden subir los viejos, se caen, precisan que alguien los pueda acompañar y cuánto sale el boleto, ¿treinta y pico?

Pero hay algo que no me queda claro. Se pagará un dinero en base a una escala decreciente, como dice el programa publicado en la web, o lo que dice el candidato de que va a ser gratis para todos.

Escuche una cosa…. Estamos hilando los detalles.

O sea que no lo saben.

Estamos hilando los detalles. La idea es que sea gratis para todos, porque no hace la diferencia en lo económico.

¿Gratis para todos entonces?

Estamos mejorando ese programa… Eso no es lo importante… Pero lo que estamos definiendo es que sea gratis para todos.

Los ejemplos internacionales

Lauber durante su presentación de este lunes puso como ejemplo los sistemas con los que cuentan los países europeos, y hasta presentó un cuadro titulado "los copagos sanitarios y farmacéuticos en los principales países de Europa", al tiempo que señaló que varios países del mundo tienen herramientas como la tarjeta MedicFarma que propone Sartori. Sin embargo, omitió señalar que los países allí presentados no entregan medicamentos gratis a todos los pensionistas, sino a grupos específicos de mayor vulnerabilidad.



Tal es el caso de España, en donde todos los pensionistas tenían gratis los medicamentos hasta 2012, cuando el Partido Popular impulsó una reforma que estableció que estaban exentos de pago solo quienes cobren pensiones mínimas. El resto se divide según ingresos, teniendo que pagar un porcentaje más alto de un medicamento en función del ingreso.



Desde entonces, ningún país ofrece medicamentos gratis a todos los jubilados. En Portugal, uno de los países que más paga por los medicamentos de los jubilados, el Estado abona hasta un 95% del precio de los fármacos, solo para aquellos usuarios de bajos ingresos. En Grecia, el Estado paga el 90% del precio de los medicamentos para pensionistas pobres.



En Uruguay, ASSE ofrece medicamentos gratis para todos sus socios, sean o no jubilados o pensionistas.