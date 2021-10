Se acelera la baja en el precio del ganado gordo

Una serie de factores aceleraron el incremento de la oferta de ganado, acentuando la caída de los precios, con el novillo gordo tocando los US$ 4,20 por kilo, es decir 50 centavos menos que lo conseguido a comienzos de octubre.

Además de la suba estacional de oferta, los temores de un cierre de año con pocas lluvias apuran la necesidad de bajar la carga, con una demanda que propone entradas más largas para ganados de pasto. En algunos frigoríficos, incluso, están dando fecha de carga para dentro de 15 o 20 días, sin fijar precio.

La prioridad ahora es para los ganados de corral, con una faena para cuota 481 que se adelantó, luego de que en la ventana pasada hubiera contenedores que no pudieron llegar a tiempo por demoras logísticas.

En el mercado no solo han bajado los precios, sino que hay una mayor selectividad industrial por calidad del ganado. Los novillos livianos cotizan sobre los US$ 4 por kilo, algo que hace unas semanas atrás no sucedía. La vaca gorda cotiza en el eje de US$ 4 por kilo y la vaquillona en US$ 4,20.

“Hoy en día los valores siguen siendo buenos y la gente sigue vendiendo. La gente está teniendo algo más de precaución por el pronóstico y va tomando una actitud más vendedora ante una posible Niña”, dijo Christopher Brown, director de Agro Oriental.

También incide la especulación de que el ajuste de valores sea mayor una vez que China habilite las exportaciones de carne desde Brasil.

Se sigue faenando mucho

La faena se mantiene a buen ritmo y la semana pasada fue la octava más alta del año con 54.672 vacunos. Hasta el sábado 23 de octubre se llevaban industrializados 173.278 animales en el mes y podrían alcanzarse los 220.000, un récord absoluto para octubre, y se está más cerca de batir el récord anual de cabezas faenadas en 2006. Algunos actores de mercado estiman que la faena pueda cruzar las 60.000 cabezas semanales a fines de noviembre.

Por ahora, en el mercado externo la demanda china se sostiene. Ya se han concretado algunos negocios para llegar pos Año Nuevo lunar, en febrero, a valores algo inferiores a los actuales, pero aún así muy buenos.

La incertidumbre está en qué tan profundo será el impacto del regreso de Brasil cuando se concrete su vuelta a exportar al país asiático.

A la vez, Europa sigue firme, con buena demanda y subas en los cortes Hilton.

Esta solidez se refleja en el precio de exportación, que la semana pasada alcanzó los US$ 4.855 por tonelada y se mantiene en niveles históricamente altos.

En lo que va del año alcanza los US$ 4.169, contra los US$ 3.781 por tonelada en igual período del año pasado, una suba de 10%.

Ajuste en la reposición

En el mercado de reposición se ha registrado un ajuste lógico de valores, pero no de la misma magnitud que en el gordo. Los movimientos han sido más moderados, tanto al alza en su momento como ahora a la baja. En Plaza Rural esta semana hubo una buena demanda, con alto porcentaje de colocación. Los terneros promediaron US$ 2,31 por kilo y bajaron 3% respecto a setiembre, aún por encima del promedio alcanzado un año atrás, de US$ 2. Los productores miran atentamente los pronósticos climáticos y predomina una mayor cautela. Por ahora la disponibilidad forrajera sigue siendo buena.

En el rubro ovino, a pesar del aumento estacional de la oferta, hay una demanda firme y los valores muestran cierta estabilidad. El cordero cotiza sobre US$ 4,70 por kilo, el borrego en el eje de US$ 4,65 y la oveja sobre US$ 4,42. Los 39.080 lanares que fueron faenados la semana pasada marcaron un máximo semanal anual, en plena zafra de esquila.

El precio de exportación para carne ovina la semana pasada promedió US$ 5.862 por tonelada, y consolida la firmeza arriba de US$ 5.000. En lo que va del año está en US$ 5.051, un 17% por encima de los US$ 4.323 de 2020.

Por diversos factores, sigue siendo elevada la faena de vacunos.

La cifra

35% aumentó la faena de vacunos durante 2021 con relación al mismo lapso de 2020, al 23 de octubre de cada año, totalizando 2.098.113 cabezas, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC); en ovinos, el crecimiento es de 71,5% totalizando ya 984.977 cabezas.