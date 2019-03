Se activan los negocios locales por las lanas más gruesas

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Con valores firmes para las lanas gruesas en Australia, es relevante el movimiento local por esa mercadería, la que no tenía casi demanda meses atrás. Y es en el segmento donde queda más oferta todavía por comercializar, ya que en lanas finas y lanas medias la disponibilidad es bien menor.

En las jornadas de martes y miércoles en Australia los valores por las lanas gruesas se mantuvieron. Los reportes señalan que hay más demanda desde China por este tipo de lanas, aunque no es claro cuánto tiempo se sostendrá este interés.

Sí la baja oferta en Australia de otros micronajes puede estar llevando a que se opte por lanas más gruesas.

En el mercado local se hacen negocios por lanas que hasta hace tiempo no tenían casi ni demanda por parte de la industria.

Un consignatario consultado por El Observador indicó que por un Corriedale grueso en torno a 30 micras grifa verde puede acercarse a US$ 3 por kilo cuando dos meses atrás no se superaba los US$ 2,20 a US$ 2,30 por kilo. También hay interés por lanas algo más gruesas.

US$ 1,3 por kilo en Romney

Hace una semana la Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana reportó valores de US$ 1,3 por kilo por lanas Romney.

Eso correspondió a una importante venta –de lana de tres zafras– de un productor. Ahora, los valores pueden ser incluso algo superiores.

El operador consultado indicó que con la aparición de la demanda por las lanas más gruesas los productores que venían guardando están dispuestos a liquidar al menos una parte significativa de la lana en su poder. Por las lanas hasta 28 micras es limitada la oferta que puede quedar sin comercializar, teniendo en cuenta lo que se vendió de lotes finos en el lomo y a posterior más las compras que se dieron por lanas de micronaje medio.