Las lanas gruesas siguen liderando en Australia

Por Blasina y Asociados, especial para El Observador

Hubo avances en el mercado lanero australiano y nuevamente fueron las lanas gruesas las de mejor desempeño. En la plaza doméstica, los valores por las lanas gruesas han mejorado, aunque ahora es posible que los productores aspiren a mejores precios. Es así que en los últimos días el nivel de negocios pudo ser algo menor, esperando a ver cómo sigue el mercado en Australia para este tipo de micronajes.

El Indicador de Mercado del Este (IME) cerró este jueves en US$ 14,01 por kilo base limpia ganando 21 centavos o 1,5% en la semana. La oferta fue de 40.165 fardos con una comercialización de 94,7%, el mayor nivel de colocación desde mediados de setiembre de 2018, destacó el informe semanal de Zambrano & Cía.

En las lanas de 30 micras el avance en la semana fue de 4,9%. El valor desde que se reiniciaron las actividades tras el receso registró un alza de casi 32%.

En tanto, los lotes de 28 micras ganaron 4,4% acumulando una suba de 24,15% desde que se comenzaron las subastas tras el receso de fin de año.

La Unión de Consignatarios y Rematadores de Lana pasó referencias para lanas de 27 a 27,9 micras de US$ 3,03 por kilo sin acondicionar, US$ 3,40 para grifa verde y en US$ 4,01 con grifa verde. En lotes de 28 a 28,9 micras los valores fueron de US$ 2,90 por kilo sin acondicionar, US$ 3 por grifa celeste y US$ 3,50 por grifa verde.

En tanto, por lanas entre 20 y 20,9 micras se manejaron valores de US$ 10,25 por kilo grifa verde. En lanas de 21 a 21,9 micras los precios fueron de US$ 9,30 por kilo grifa celeste y de US$ 9,87 por kilo grifa verde.

La gremial manejó referencias para lanas entre 24 y 24,9 micras de US$ 6,30 por kilo sin acondicionar y de US$ 7,25 por grifa verde. Para lotes de 25 a 25,9 micras las referencias fueron US$ 4,95 por kilo sin acondicionar y US$ 5,30 por kilo grifa verde.