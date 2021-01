Se consolida el repunte de precios en el mercado del ganado gordo

Los valores se afirman para la hacienda gorda, con poco ganado preparado disponible, una demanda industrial activa y la llegada de lluvias que dieron alivio en muchas zonas con dificultades forrajeras.

Los novillos gordos especiales cotizan entorno a US$ 3,25 por kilo en cuarta balanza. Por lotes voluminosos bien pesados se logran US$ 3,30, pero son casos excepcionales. Es mínima la oferta de ganados bien terminados.

En algunas plantas comenzaron a operar equipos kosher, otro factor alcista de precios.

La referencia para la vaca gorda pesada está el eje de US$ 3. Esta semana se concretaron negocios de volumen de ganado especial por US$ 3,05 y cruzando ese valor.

La vaquillona es la categoría menos pedida y en precio se ha emparejado con la vaca, con máximo de US$ 3,10. Hay menor demanda del abasto vinculado a una temporada de verano atípica.

Si bien no hay una disparada de valores, sí hay un cambio en el tono de los negocios.

“El mercado de la estabilidad con la que venía la semana pasada está con una flecha para arriba, con una industria que viene acortando las entradas”, señaló Christopher Brown, director de Agro Oriental. Las cargas van de siete a 10 días.

El nivel de oferta de ganado preparado en las próximas semanas seguirá siendo muy reducido, consideró por su parte Gustavo Basso, director de Gustavo Basso Negocios Rurales. “Está todo dado para que haya un mercado firme las próximas semanas”, sostuvo. Para el operador, la faena de ganado de corral para Cuota 481, que comenzará los primeros días de febrero, tendrá una incidencia menor sobre los valores.

La solidez del mercado ha estado dada en parte por una faena de vacunos que comenzó el año con mayor ritmo y que en lo que va de enero es 42% superior a la de igual período de 2020. La semana pasada se acercó a 46.000 cabezas.

Esta semana comenzó a faenar Frigorífico Canelones, luego de 14 meses sin operativa. A fines de la semana pasada se dio la primera faena de Frigorífico Rosario, también después de un año sin actividad. Y la semana próxima retoma la actividad Frigorífico Tacuarembó. Se espera la pronta rehabilitación de Frigorífico Lorsinal y Casa Blanca para exportar a China. Y se sigue de cerca la situación sanitaria en frigoríficos por casos de covid-19.

Carne vacuna exportada: precio promedio 12% menor

En el mercado internacional, la demanda de carne sigue golpeada en Europa, donde se refuerzan las restricciones para contener una nueva ola de la pandemia. Los precios han bajado y hay cautela en los importadores. Se espera que la situación pueda revertirse a medida que avanza la vacunación contra el nuevo coronavirus. Por el otro lado, la demanda de Estados Unidos y China es sostenida.

En lo que va del año Uruguay lleva exportadas 20.465 toneladas de carne vacuna, por encima de las 15.298 registradas un año atrás, según datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). El valor por tonelada promedia US$ 3.686, 12% debajo de los US$ 4.200 de inicios de 2020.

En el mercado de reposición, las lluvias cambiaron el ánimo para los compradores, con demanda para todas las categorías. La oferta aparece lentamente y los negocios son condicionados por la calidad de los ganados. En el primer remate del año de Pantalla Uruguay hubo un destacado porcentaje de colocación. Los terneros promediaron US$ 1,94, encima del US$ 1,90 de diciembre.

Firmeza para lanares

El mercado sigue firme para los ovinos, con tendencia al alza de los valores. La oferta es fluida y la demanda absorbe todo lo que aparece. Los corderos livianos se ubican entorno a US$ 3,05, el cordero pesado en US$ 3,09 y las ovejas en US$ 2,90.

El precio de exportación para carne ovina promedia US$ 4.564 en lo que va de 2021, un retroceso de 10% respecto a los US$ 5.061 promedio a inicio del año pasado. Se llevan exportadas 1.565 toneladas frente a las 1.063 enviadas al exterior en ese mismo período un año atrás.