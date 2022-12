¿Se despide Alexa? Amazon comenzó su ola de despidos por un área clave

Al igual que otras big tech, Amazon anunció una ola de despidos para reducir costos tras una caída en la demanda durante la pospandemia. Así lo confirmó el CEO de la compañía, Andy Jassy. Según reportó Financial Times, una de las primeras divisiones que sufriría el recorte sería la de hardware, que involucra desde el asistente de voz Alexa hasta el lector de ebooks, Kindle.

En noviembre, el ejecutivo que reemplazó a Jeff Bezos como número uno del gigante de e-commerce anunció que habría varios despidos antes de fin de año y que estos continuarían a principios de 2023. Poco antes, The New York Times había publicado que Amazon planeaba eliminar hasta 10.000 posiciones, en particular en sus divisiones de Retail, Dispositivos y Recursos Humanos.

"Sentimos que necesitábamos optimizar nuestros costos" , justificó Jassy durante el Summit organizado por NYT DealBook. Medidas similares ya habían informado (y ejecutado) otros grandes jugadores tecnológicos, como Meta, Twitter y Microsoft.

Ajustar los números

La tijera habría pasado primero por el área de hardware, según le comentaron a Financial Times varios empleados de la firma. La principal razón serían sus altos costos y bajo margen. "No es sorprendente que hayan decidido empezar por ahí. Lo que no es claro, para ninguno de nosotros, es si ahí es donde terminará", analizó un miembro del equipo de Kindle.

En su último reporte trimestral, Amazon informó una facturación de u$s 364.779 millones entre enero y septiembre de 2022. Durante el mismo período también exhibió un rojo de US$ 3000 millones. El año anterior había registrado una ganancia neta de u$s 19.041 millones en los primeros nueve meses del año.

Los inversores reclamaron mejorar los resultados. Por eso la ola de recortes está enfocada en posiciones corporativas costosas y no en los centros de distribución y almacenes. A su vez, en un memo interno, Jassy sugirió que los despidos podrían incluso impactar en una pata core como la tienda online.

En los últimos doce meses la capitalización bursátil de Amazon se desplomó de u$s 1,8 billones a u$s 940.000 millones. Y las ventas de la tienda online cayeron en US$ 4.000 millones durante el primer semestre, aunque luego se recuperaron, en parte por el cambio de fecha del Prime Day.

"Nuestro proceso de planeamiento anual se extiende hasta el año nuevo, lo que significa que habrá más reducciones de posiciones en la medida en que los lideres hagan ajustes. Esas decisiones serán compartidas con los empleados afectados y las organizaciones a principios de 2023", escribió Jassy en su comunicado.

Alexa, en rojo

¿Por qué decidieron empezar con el departamento de hardware? Según se sugiere en un documento al que tuvo acceso Business Insider, la división Digital Global de Amazon, de la cual Alexa forma parte, va camino a registrar pérdidas por US$ 10.000 millones este año. En su balance, la empresa no detalla la performance de cada vertical.

Si bien los dispositivos que tienen al asistente de voz son de los artículos más vendidos durante el Prime Day, esto se debe, parcialmente, por los grandes descuentos que ofrece. Desde adentro de la compañía aseguran que Jassy no tiene el mismo apego por este producto que tenía Bezos, que lo tenía como uno de sus proyectos fetiche.

Por El Cronista-RIPE