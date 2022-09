Se desploman los precios del ganado gordo 

Los precios del ganado gordo se cayeron como un piano. En los últimos días se profundizó el ajuste que comenzó la semana pasada y la propuesta de precios de la industria quedó cincuenta centavos por debajo de la última referencia de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). Por primera vez en lo que va del año el precio del novillo cae frente a 2021.

“Hasta hace una semana y media se venía trabajando con menor oferta pero buenos valores y cargas relativamente cortas”, dijo Alejandro Arralde, de Alejandro Arralde Negocios Rurales. En los últimos días, además del desplome de precios, se corrieron las entradas que rondan los 15 o 20 días.

Las industrias proponen entre US$ 4,10 y US$ 4,20 por kilo en cuarta balanza para el novillo gordo. El lunes en la grilla de consignatarios el novillo especial de exportación estaba en US$ 4,71. En misma fecha del año pasado el novillo promediaba US$ 4,35, y en suba. Las cotizaciones rondan los US$ 3,60 para vaca.

Algunas plantas están anotando sin precio. Otras no están faenando.

Sigue siendo poca la oferta, pero en aumento. El productor no acepta la nueva propuesta de valores y en los últimos días se trancaron los negocios.

La incertidumbre es generalizada, dijo el operador. “Para mi va a haber alguna baja de faena”, apuntó. La semana pasada la actividad industrial sumó 42.057 vacunos y por segunda vez en 11 semanas la cifra de animales ingresados a planta empezó con cuatro.

El argumento de los frigoríficos está dado centralmente por un enfriamiento del mercado chino. “De la semana pasada a esta china marcó un ajuste importante de valores en delanteros y rueda principalmente”, señaló Marcelo Secco, gerente de Marfrig Uruguay, al programa 100% Mercados de radio Rural. La presión de oferta de carne de Brasil en ese mercado está incidiendo fuertemente en una readecuación de valores.

Sobre el precio del novillo, “con la foto de estos días pensando en que son ventas para tres cuatro semanas para adelante el mercado que tiene que armarse para finales de este mes es más cercano a US$ 4 que a 4,50”, sostuvo el industrial.

Con el desfasaje que muestra el precio de exportación respecto a los nuevos negocios concretados, el último valor publicado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) volvió a ubicarse sobre los US$ 5.000. Promedió US$ 5.136 por encima de los US$ 4.747 de la semana anterior.

La notoria caída del ganado gordo arrastró a la reposición. En negocios particulares hay un descenso de 10- 15 centavos por kilo. En Lote 21 esta semana los terneros promediaron US$ 2,91, una baja de 4,6% respecto al remate de agosto. La vaca de invernada perdió 15 centavos (-6,7% respecto a agosto) y promedió US$ 2,10.

Hay un reacomodo en la relación de reposición, que llega a su mayor valor desde el 18 de abril de 2020.

Los pronósticos que amenazan con una primavera seca complejiza aún más el panorama. Este jueves el Instituto del Clima de la Universidad de Columbia actualizó sus pronósticos y ratificó alta probabilidad de lluvias por debajo del promedio para el trimestre octubre-diciembre.

En lanares hay un ajuste similar al de los vacunos. Empezó a aparecer algo más de oferta y con ello una baja fuerte de precios, y entradas más largas. Los negocios se concretan por debajo de las referencias de la grilla de ACG que marcó US$ 4,80 para el cordero mamón, US$ 4,72 el cordero pesado y los borregos, US$ 4,25 los capones y US$ 4,18 las ovejas.

El precio de exportación para carne ovina fue de US$ 5.066 por tonelada la semana pasada y en lo que va del año alcanza los US$ 5.220 por tonelada, 4,9% arriba de los US$ 4.975 de un año atrás.