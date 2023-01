Se fueron de Montevideo para criar cabras y ahora luchan contra la sequía

Cuando Ariel Méndez era distribuidor de lácteos en Montevideo sabía que la falta de agua afectaba al campo, pero cuando dejó la capital para mudarse a Los Cerrillos, criar cabras y producir quesos junto a su esposa Estela Martín, vio de cerca ese problema: las inversiones en pasturas y en tajamares a veces se ven golpeadas fuertemente cuando no llueve.

En 2013 se mudaron al campo para tener su propio tambo, produjeron pasturas antes de comprar sus primeros animales e invirtieron US$ 4.000 en un tajamar de 700 m3 que hoy, por la falta de lluvias, no tiene agua.

“Esto es lo que va quedando del tajamar. Ha sido imposible con las secas continuas, la verdad ya no puede tener uso, porque el agua que tiene no sirve”, dijo Ariel a El Observador parado cerca de esa gran excavación que hoy muestra tierra seca y un poco de agua verdosa.

No fue fácil empezar en la lechería, reconoció, pero no se arrepiente de su decisión y tiene miras de seguir creciendo en el campo, con el objetivo de llegar a ser un establecimiento industrial al que pequeños productores remitan su leche.

Incluso, trabaja en un proyecto con autoridades departamentales de Canelones para promover la producción de leche de cabra.

Del asfalto a la tierra seca

De vivir en la capital se fueron al campo con el objetivo de escapar del bullicio de la ciudad y dedicarse a hacer quesos. Los abuelos de Ariel tenían un tambo en el Cerrito de la Victoria, cuando era Montevideo rural, y de ahí conoce el sector, aunque, hasta el 2013 nunca había vivido en el campo, al igual que Estela.

Inés Guimaraens

Trabajan con dos razas de cabras.

Dos de sus tres hijos, los más chicos, los acompañaron en la mudanza, en lo que significó una aventura para ellos, recordó Estela. Primero intentaron producir con leche de oveja, pero no les resultó, y pasaron a las cabras.

Luna fue su primera cabra blanca, de la raza Saanen –la mayoritaria en su majada–, se la compraron a un vecino, y con ella empezaron “a conocer a los animales”, comentó Ariel.

Inés Guimaraens

La sequía ha afectado fuertemente el desarrollo de las pasturas.

Poco tiempo después los productores compraron 30 cabras a un tambero de Lavalleja, y así nació La Chevre Blanche, el tambo familiar que hoy tiene 105 animales (mayoría de hembras y con dos machos). Ahora, además, sumaron algunos vacunos para elaborar queso con leche vacuna también.

Del asfalto pasaron a la tierra, hoy seca, “como arena, porque desde julio hasta ahora llovieron 15 mm, es decir que en un metro de tierra cayeron 15 litros de agua en seis meses”, destacó el tambero.

Inés Guimaraens

Este es el cuarte verano con sequía.

La sequía ha afectado fuertemente el predio, principalmente en la producción de forraje para reserva para el invierno, tanto así que los vacunos tuvieron que enviarse a otro campo por la poca cantidad de pasturas disponibles.

Sembraron sorgo, moha y alfalfa, pero solo la última pastura creció.

“Si no fuera por la alfalfa, a esta altura capaz que teníamos que estar cerrados. No tengo recuerdo de algo así, esta es la cuarta primavera que no llueve. No nos queda otra que llueva, regar es absolutamente imposible a lo largo de tanto tiempo. Hoy la tierra está reseca”, expresó. El tambo de Ariel y Estela se desarrolla en un área de 21 hectáreas.

Inés Guimaraens

En La Chevre Blanche hay 105 cabras.

Bienestar animal y buen queso

En este tambo el bienestar animal es fundamental, contaron los productores, porque, cuanto mejor es la leche, mejor es el queso, y para producir buena leche es clave que las cabras estén tranquilas, explicaron.

El 70% de las cabras de Adrián y Estela nacieron en su establecimiento. Algunas son Saanen y otras Anglo Nubian. En épocas de parición, entre julio y agosto, han llegado a tener hasta 300 cabritos, porque muchas de las madres tienen partos múltiples. En el tambo solo quedan las mejores hembras, los machos y las hembras que no se seleccionan, se venden.

Inés Guimaraens

Las cabras tienen partos múltiples.

Toda la leche se utiliza para hacer quesos. Actualmente hay una producción de 2,5 litros por animal.

El ordeñe comienza a la hora 5, luego la leche se pasteuriza y comienza el proceso. Estela es química y siempre trabajó en el área alimenticia, por eso, en el establecimiento familiar, se encarga de la quesería.

La mayoría de los quesos de La Chevre Blanche se venden a una quesería llamada De Guarda, aunque también se pueden conseguir de forma particular. Algunos son quesos madurados, como el Cuartirolo, otros tienen hongos, algunos son quesos untables y el Petites Boules, uno de sus más populares, es un queso de coagulación ácida que se conserva en aceite de oliva con ajo y perejil.

Inés Guimaraens

Hacen queso de leche de cabra y de leche de oveja.

“Hemos tenido que aprender mucho (para hacer los quesos que De Guarda le pide), porque son quesos de origen europeo, y adaptar el paladar de los uruguayos no es tan fácil. Nuestro objetivo es crear quesos de alta calidad”, sostuvo el productor.

Inés Guimaraens

En este tambo se producen varios tipos de queso.

Generación covid

No todas las cabras producen, hay algunas más consentidas, contaron.

La Chiqui, por ejemplo, que se salvó de un abigeato y tuvo que ser criada a mamadera, o Campana la cabra más vieja del grupo –tiene nueve años– son algunas de las que descansan. Otras integrantes de la majada son Campanita, La Reina y Princesa. El macho se llama Ojota.

Inés Guimaraens

Algunas cabras del establecimiento no producen leche para el tambo.

Todas las cabras que nacieron en 2020, año en el que el covid-19 llegó a Uruguay, son fáciles de identificar en el tambo, porque en sus caravanas tienen escrita la letra C. Son cabras generación covid.

Una de las características que Ariel destacó de estos animales es que forman “clanes familiares”, es decir, suelen andar con sus madres o hermanas hasta que una muere.

Inés Guimaraens

Las cabras forman clanes familiares.

Víctimas de abigeato

Un problema al que se enfrentó esta pareja de emprendedores fue el abigeato. Desde que abrieron su tambo, han sido víctimas de varios robos de animales. En un solo día, en 2017, les robaron 20 cabras de una sola vez. “Fue espantoso”, dijo Estela. Por eso tuvieron que invertir en seguridad y en la instalación de cámaras eléctricas.

Tener un tambo de caprinos sigue siendo rentable, comentó Ariel, aunque actualmente y por efecto de la sequía, los costos productivos subieron. Además de forraje, las cabras comen un concentrado a base de soja, y como otras raciones, aumentó de precio, por la alta demanda. Pero uno de los factores que más elevó los costos fue el uso de agua de OSE, “porque los pozos están secos”, resaltó.

Inés Guimaraens

Estela es química y se encarga de la producción de quesos.

“Es el cuarto año en el que no se nos permite guardar forraje, ya a esta altura la rentabilidad es escasa porque no se puede trasladar todo al precio del consumidor”, agregó.

Para el futuro hay esperanza de que la situación mejore, reflexionó el tambero, quien sostuvo que los apoyos que se dan en el marco de la emergencia agropecuaria decretada por el gobierno “son los que están a mano”.

“El apoyo tiene que venir de la gente que entiende los sistemas (de agua) para buscarle la vuelta y que podamos recoger toda el agua que tengamos durante el año. Tenemos que enfrentar esto como si se tratara de una sequía generalizada y no de algo de una temporada”, concluyó.

Inés Guimaraens

El bienestar animal es fundamental en La Chevre Blanche.