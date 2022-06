Se reactivan los negocios por lanas Corriedale

Por convalidación de precios o por necesidad de espacio, varios productores laneros locales han concretado negocios por lotes de Corriedale en las últimas semanas. Hay expectativas positivas por el repunte de los precios en Australia, que esta semana subió 2,6%, su mejor desempeño en el año 2022.

El Indicador de Mercados del Este (IME) aumentó de US$ 10,13 a US$ 10,39, una cotización que no se alcanzaba desde fines de marzo. La oferta reducida y la apreciación de la moneda australiana contribuyeron a los incrementos en prácticamente todas las categorías.

“Lo más importante es que la industria empezó a pasar precios, está habiendo demanda y se empiezan a concretar operaciones”, dijo el presidente de la Sociedad de Productores de Corriedale, Mariano Rodríguez.

“Al productor le empezaron a servir los precios y también hay necesidad de generar espacio porque hay mucha gente con lana en los galpones”, apuntó Rodríguez.

Algunas referencias: un lote de 24,8 micras a US$ 3,30 el kilo base sucia, negocios de 27,5 micras a US$ 2 y lanas sin acondicionar a US$ 1,50. En la semana anterior el SUL reportó media docena de operaciones por lanas Corriedale, así como negocios en lanas finas. El destaque fue para un lote Merino de 8.000 kilos y 19,2 micras acondicionado con grifa verde y rendimiento al lavado 76,9% vendido por US$ 8 el kilo vellón.

“Esperamos que los precios en Australia se empiecen a trasladar al mercado local”, dijo el presidente de la Sociedad de Productores de Corriedale. Las lanas de 26 micras subieron 1% en la última semana y 0,7% las de 28 micras, incrementos menores a los de las lanas finas que subieron entre 1,5% y 2,5%.

Cuando faltan tres semanas para el cierre de la zafra 2021-2022 en el mercado australiano se han vendido 1,5 millones de fardos con una facturación de más de US$ 1.800 millones.