Se reveló por qué no se hizo la tercera temporada de “Floricienta”

Florencia Bertotti dejó a todos boquiabiertos al agotar un impresionante total de 12 funciones en el Arena de Buenos Aires, reviviendo así la fiebre de Floricienta a dos décadas de su estreno. Aunque el espectáculo no se limita únicamente a las canciones de la exitosa telenovela, el repertorio incluye varios de esos hits que hicieron llorar y moverse al ritmo de la música a niños y adolescentes.

Este renacer nostálgico, que transportó a cientos de personas de vuelta a su infancia, también desató una ola de preguntas sobre por qué la talentosa actriz decidió no realizar la tercera temporada de la ficción. La respuesta a este misterio fue revelada por la propia Florencia hace algunos meses, y sus declaraciones volvieron a circular en redes sociales.

"El personaje de Floricienta acababa de tener trillizos en la serie, y yo no podía imaginarme a ese personaje como madre, porque sería una irresponsable. Llevar a ese personaje a la maternidad me parecía un desafío difícil de abordar. Básicamente, sentí que hasta ese punto todo había sido perfecto, que ir más allá sería simplemente aprovechar el éxito que estábamos experimentando. Sentí que, a nivel físico y emocional, no podía continuar un año más con toda esa vorágine y esa estructura. Me pareció que estaba bien hasta donde habíamos llegado", expresó en el programa La Divina Noche de Dante (El Nueve).

Para concluir, añadió: "Con ese programa coseché cariño, amor. La gente me ve muchos años después y me asocia a un momento hermoso o un recuerdo de su infancia, con su familia, de ir al teatro. Sería muy desagradecida si no valorara eso, si no lo considerara como la bendición de que la gente me recuerde con cariño".

En junio del año pasado, Juan Gil Navarro recordó la razón por la cual renunció a su papel en Floricienta, la exitosa telenovela que se transmitió en eltrece. El actor interpretaba a Federico Fritzenwalden, un personaje clave en el desarrollo de la trama junto a la protagonista, Florencia Bertotti.

Su salida de la ficción dirigida por Cris Morena dejó una marca imborrable en una generación. Aunque casi han pasado 20 años, los fanáticos aún reclaman y lamentan la trágica muerte que sufrió "Freezer" en la primera temporada de la serie. "Tenía ganas de explorar otras facetas", expresó en diálogo con Socios del espectáculo (eltrece).