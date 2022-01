Se separa la banda de rock Once Tiros

La banda de rock uruguayo Once Tiros anunció que pondrá fin a 20 años de un exitoso trayecto musical. A través de un comunicado en sus redes sociales, expresaron que decidieron "cerrar esta etapa". "La banda siempre tuvo claro que cuando lo que nos une se viese comprometido, lo mejor sería dar un paso al costado", expusieron.

La banda estaba formada por Pablo Silvera (voz), Bruno Andreu (guitarra y coros), Leonardo Coppola (guitarra y coros), Juan Lerena (bajo) y Martín Maristan (batería). Entre sus hits más populares está "Maldición", "Nos dijimos todo", "Imán", entre otras.

En su despedida a los fans, manifestaron: "Como se imaginarán es una decisión dolorosa ya que significa la mitad de nuestras vidas, pero por otro lado hay cierta satisfacción en ser consecuentes con lo que creemos es vital para hacer esto con el amor que se merece. Quizás las vueltas de la vida nos vuelvan a reencontrar con ustedes de diferentes maneras, quién sabe. Eso sí, seguirán los abrazos, las anécdotas y el sentimiento de haber compartido tanta música y pogos juntos".

Once Tiros, la anécdota detrás del nombre

En una de sus visitas al living de El Observador TV Pablo Silvera, vocalista de Once Tiros, recordó una anécdota el día que la banda casi cambia su nombre para siempre.

Silvera contó que el conjunto se estaba preparando para su primer toque en una pizzería cuando el dueño del local les dijo que si no se cambiaban el nombre no podrían tocar, ya que el mismo resultaba "muy violento". A raíz del comentario, la banda se planteó un cambio de nombre definitivo para poder concretar ese primer toque. "Llegamos a cambiarnos el nombre a uno que no vamos a mencionar nunca jamás en la vida", bromeó Silvera.

Finalmente, el dueño de un boliche los contactó para tocar en su local y al saber que se habían cambiado el nombre los incentivó a regresar al original. Así fue: cancelaron con la pizzería y tocaron en el boliche bajo el nombre Once Tiros. "Este hombre fue una parte fundamental para que la banda finalmente lleve el nombre de Once Tiros y no el espantoso nombre que nunca será mencionado", reconoció el cantante.