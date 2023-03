Sebastián Bauzá: "Lo ideal era que el clásico se jugara en el Centenario"

El secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, habló de la situación que se da de cara al clásico del próximo sábado entre Peñarol y Nacional por la fecha 9 del Torneo Apertura, en el Estadio Campeón del Siglo, con el apoyo del Ministerio del Interior (MI) para que pueda haber público visitante.

“La semana del clásico, como históricamente pasa, se empieza a jugar unos cuántos días antes, fuera de la cancha. A veces, las declaraciones que hay de un lado o de otro, vamos a ponerle entre comillas, pero son hasta peligrosas. En una sociedad conflictiva, donde últimamente se ha visto lo que ha pasado en los últimos clásicos, tanto en el Parque Central como en el Campeón del Siglo, de alguna manera hay que tener mucho cuidado con exacerbar a esos violentos”, dijo Bauzá este lunes en el programa 12 PM de Azul FM.

Y agregó: “A veces, desgraciadamente, todas estas operaciones que se hacen, medidas de seguridad, que no es para la mayoría de los hinchas, cualquier simpatizante, la mayoría tanto de Nacional o Peñarol, quieren disfrutar un clásico, quieren ir con la familia, y a quien le toca ser visitante, no está de acuerdo con los operativos que se hacían con el MI antiguamente, y por eso parte la idea de cambiar”.

Inés Guimaraens

El secretario nacional del Deporte reiteró que hubiera sido mejor jugar los clásicos en el Estadio Centenario

Para el secretario nacional del Deporte, “tanto cuando era en el Campeón del Siglo, que se juntaban seis o siete horas antes en el viejo aeropuerto, donde se tenía dos o tres días antes la cantidad de horas que la Policía tenía que destinarle a esto, y cuando se jugaba en el Gran Parque Central, que se hacía en el ex Mercado (Modelo), también preparando esto para ir los ómnibus donde llevaban mucho personal, llevó a que en noviembre del año pasado, invitados por el MI y por el área de seguridad de la AUF, comenzamos reuniones viendo estos videos que se hicieron públicos, viendo los errores que pasaron en los operativos, porque lamentablemente, pasaron cosas que no deberían haber pasado, y después vivimos el último clásico de verano, que se jugó en el Estadio Centenario, que lo seguimos desde las cámaras entrando y saliendo, y por eso hubo una decisión de las tres partes, tanto desde la AUF, como del MI, como de la Secretaría, acompañando y siempre apoyando a los que saben realmente de esto, que los clásicos se tenían que jugar en el Estadio Centenario”.

Bauzá afirmó que “se iba a firmar un acuerdo de partes, teníamos al principio algunos miedos porque tal vez este partido del Apertura, las obras que hay que hacer en el Estadio, no iban a dejar fijarlo, y después no iba a ser justo si para el partido de Nacional (local) se fijaba allí. Al final no se comenzó con la obra de bajar el piso, y algo que se había hablado, en la calle Guayabos no estuvieron los votos para cambio de fecha porque teníamos un recital”.

“Antiguamente, los partidos clásicos arreglaban (previamente) la fecha en la que se deberían jugar. Primero, por un tema del campeonato y segundo, para ver si el Estadio estaba libre o no. Hoy, el panorama que tenemos en la AUF es diferente. A partir de que no estuvieron los votos, Peñarol fijó el Campeón del Siglo, como lo podía fijar perfectamente porque es local y está dentro del reglamento. Ya ahí el MI no puede actuar porque es una decisión de la AUF. Si hay algo que se tiene en cuenta es no afectar los resultados deportivos de los clubes, que eso trae aparejado que Peñarol fijó el Campeón del Siglo y después, todo lo que sabemos, la carta que presentó Nacional diciendo que ellos no van a vender entradas (visitantes) cuando sean locales, y esperando estas horas que se defina la posición de Peñarol”, añadió el expresidente de la AUF.

Inés Guimaraens

Para Bauzá, los dirigentes de ambos clubes, deben tener cuidado en sus declaraciones y "bajar la pelota"

Además, dijo: “Pero más que nada también, hago un llamado a la cordura: lo que ha pasado con los socios de Nacional frente a algunos dirigentes, lo que pasó en el Parque Central. Hay que tener cuidado con esto, porque después tenemos que ser responsables de las declaraciones tanto de los dirigentes como de los integrantes del Ejecutivo. Hay que tener mucho cuidado porque es una semana donde está muy sensible todo y para mí no suma agregarle más leña al fuego. Esperemos que se defina esto. La Policía no estaba de acuerdo con esto, y lo único que puedo adelantar es lo que me dijo el MI que en caso de que vayan parciales (visitantes), la seguridad se la va a dar, porque es su obligación, pero se va a cambiar los operativos que se hicieron en los clásicos anteriores”.

“Eso lo va a definir el MI por la cantidad de horas que lleva la Policía. No hay que olvidar que este sábado comienza la Semana Santa o de Turismo, donde hay mucho movimiento de gente y no hay tanta cantidad de funcionarios. Habían dicho que este y el próximo fin de semana eran complicados para la Policía, pero bueno, se va a hacer el esfuerzo para que la seguridad esté el sábado en el Campeón del Siglo”, indicó.

Según Bauzá, “todo cambió. Estas cosas se trataron de solucionar antes. La venta de entradas para local o visitante, se hacen en distintos lugares. Cuando se juega en el Campeón del Siglo o en el Parque Central, se tienen que vender menos entradas que el aforo, porque los pulmones son mayores y por lo tanto la AUF tiene que saber cuántas entradas poner a la venta para poder dividir. En estas horas sabremos cuál es la posición de Peñarol, si pone entradas a la venta para Nacional y ya sabemos que Nacional pidió a sus hinchas que no fueran al Campeón del Siglo”.

Inés Guimaraens

La cantidad de policías es todo un tema en los clásicos

“Es una decisión del MI y lo dice la Constitución, la seguridad la tienen que dar para todos los espectadores, locales o visitantes. Después, el gran operativo que hay que hacer, no sabemos si es positivo o negativo, porque pide demasiada policía. El MI nos informó que si se fija la venta de entradas visitantes, ellos lo van a cubrir, el tema es que no tienen definido cuántas entradas se darían para un partido o para otro. Siempre digo, ¿cuántos hinchas o cuántas familias pueden ir a veces cinco o seis horas antes, meterlos en un ómnibus…? La posibilidad es complicada, pero si se fija, el MI tiene que dar las garantías para que los visitantes vayan”, sostuvo el secretario nacional del Deporte.

Y agregó: “El ideal era que se jugara en el Centenario y cambiando la fecha, ganaban muchos, porque no teníamos los problemas de esos fines de semana de Semana Santa y hasta llegaban los jugadores de la selección antes. Por eso fue estudiado en su momento para cambiar la fecha, pero bueno, es una decisión de la AUF y hay que respetarla”.

Bauzá dijo que “el problema es que si no se toma la decisión de jugar en el Estadio Centenario estos partidos, ¿cuántos hinchas visitantes van a querer ir a un estadio u otro y cada vez ser menos? Y a veces, por pocos hinchas, la cantidad de policías que se requiere es muy grande. Si no se toma conciencia que lo mejor hubiera sido jugar en el Estadio, va a ser complicado, porque a veces el MI puede llegar a pedir 200 policías para 1.000 hinchas. Y el costo que tiene además para este partido, no solamente las horas que llevan. Esperemos en estas horas, la resolución. Y no hay que olvidarse que además de Apertura y Clausura, puede haber más clásicos si hay finales y puede haber otro en el Intermedio”.

“Todos nos conocemos y en entrevistas para un lado y para otro, tenemos que tener cuidado. Hoy existen las redes sociales y si uno ve declaraciones de algunos dirigentes o leen lo que escriben, no suman nada, al revés, restan. Tenemos que tener mucho cuidado con declaraciones sobre los rivales, los parciales, los hinchas. Y no hablo de unos u otros dirigentes. Todos debemos bajar la pelota para que se pueda vivir un clásico. El costo que tiene para el país, manejar la cantidad de policías que se manejan el día del partido, nos perjudica a todos, porque hay menos seguridad en las calles. Esa es una realidad”, explicó Bauzá.