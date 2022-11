Secundaria y UTU no tendrán repetición en diciembre de 2022

Ciclo básico y bachillerato de Secundaria y las escuelas técnicas (UTU) no tendrán repetición en diciembre de 2022, según un documento de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que legisla el cierre de cursos de este año al que accedió El Observador.

Según indica el documento, las autoridades de la educación consideraron "las situaciones particulares en las que se desarrolló el proceso de enseñanza y aprendizaje en los años 2020 y 2021 debido a la emergencia sanitaria" por la pandemia de coronavirus, y entienden que "es necesario" contextualizar "la normativa que regula las instancias de evaluación" en el cierre de este año.

Durante la pandemia, en los años 2020 y 2021, ANEP eliminó la repetición en la educación primaria y media. En esos años se propuso una "utilización de la promoción diferida, acompañada de un amplio abanico de dispositivos y estrategias de acompañamiento", detalla la Circular N° 72/2021 de la Administración.

"Se continúan implementando diversas estrategias que tienen como objetivo brindar contención y acompañamiento específico a aquellos estudiantes que necesitan una atención particular para lograr su continuidad en el sistema educativo", destaca el texto del 9 de noviembre de 2022.

Por ello, los liceos y las escuelas técnicas no tendrán repetición en diciembre, mes en el que los estudiantes que no logren un puntaje suficiente al final del ciclo lectivo "deberán asistir a los apoyos y a las Actividades Finales Especiales (AFE)" para pasar la materia. "No habrá fallo de repetición en la reunión final (de profesores) de diciembre", indica para todos los niveles el documento.

Tampoco habrá exámenes en ese período para las materias de 2022, solo para "aquellos estudiantes que mantienen asignaturas pendientes de aprobación de cursos anteriores al año lectivo 2022 y aquellos que por diversas razones tengan calidad de libres".

Los profesores deben decidir la situación del alumno en la reunión final de profesores: allí se define si el alumno obtendrá una "promoción total" (pasa de año), una "promoción parcial" si tienen hasta cuatro "asignaturas insuficientes", y en lugar de la repetición habrá un "fallo condicional" para aquellos alumnos con cinco materias sin salvar o más.

El documento de ANEP aumenta la cantidad de materias insuficientes que derivan en una repetición, ya que antes con más de tres asignaturas se determinaba esta medida.

En febrero sí se podrá repetir el curso con cinco o más asignaturas insuficientes, luego de una instancia de "acompañamiento de estudiantes" y un periodo de exámenes.

En una sesión extraordinaria realizada a mediados de agosto el Consejo Directivo Central (Codicen) de ANEP había adelantado su intención de reducir la repetición a una mínima expresión y dejarla como un último recurso.

El documento que se aprobó en esa sesión promovió “calendarizar en los meses de diciembre y febrero la concreción de espacios de apoyo y evaluación integrada que permitan a los estudiantes desarrollar las competencias y saberes considerados como no logrados", y "evitar la aplicación del examen, priorizando la utilización de proyectos, portafolios y la implementación de tutorías”.