Semana de Turismo 2023: animales, vinos, aventura y misticismo en 4 propuestas desde US$ 80 por noche

El domingo 2 de abril comenzará la Semana de Turismo 2023, que este año se extenderá hasta el domingo 9. En esa fecha, caracterizada por el turismo interno, las propuestas rurales son algunas de las más buscadas por los visitantes, informó la presidenta de la Cámara de Turismo del Uruguay, Marina Cantera, a Café y Negocios.

Para este año, los hoteles de campo, con diferentes ofertas como turismo místico, con animales, turismo gastronómico o enoturismo, ofrecen alternativas que van desde los US$ 80 por persona a los US$ 550 para quienes eligen viajar en pareja.

Rocha: equinos y menú vegetariano

En las sierras de Rocha una de las propuestas de turismo rural que hay es Caballos de Luz, una posada de campo que tiene alojamiento desde US$ 130 la noche por persona. Se puede alquilar una cabaña completa o cuartos individuales.

Allí el servicio incluye comida y una cabalgata de dos horas por día. Toda la oferta gastronómica es vegetariana.

Además de cabalgatas se ofrecen clases de equitación para principiantes y para niños, hay clases individuales de manejo de caballos en las que se puede aprender a cómo poner un bozal, a cepillar y a cómo subirse las primeras veces. Esas clases, que son de una hora y media cuestan US$ 40.

Lavalleja: turismo místico

También en un entorno de sierras, pero en este caso en Lavalleja, otra opción es el turismo místico, en el que se ofrecen diferentes opciones de actividades realizadas al bienestar y a la energía.

En Cerro Místico el alojamiento de una noche cuesta US$ 170 por persona. Para parejas el costo es de US$ 550 por fin de semana si se utiliza el hotel de campo, o de US$ 300 si se alquila el apart hotel.

Hay 50 hectáreas de bioparque en las que se puede realizar senderismo por corrales de piedra, taperas centenarias o un circuito histórico, además de la posibilidad de dormir en una cama de cuarzo natural en las sierras, travesías en 4x4 y escuchar un "concierto de aves" al atardecer.

También hay piscinas y terrazas panorámicas y un restaurante dentro del bosque, a 500 metros del hotel.

El costo del alojamiento en el hotel incluye pensión completa y la inscripción a un taller a elección. Algunos de los talleres que se ofrecen son de geobiología, radiestesia, feng shui, meditación, hatha yoga y eneagrama, con el que una persona puede conocer "el mapa de vida, dones y talentos".

En este establecimiento también se pueden realizar actividades diarias sin alojarse, que cuestan US$ 70 por persona.

Florida: animales, huerta y parapente

En Florida un hotel de campo con diversas actividades es San Pedro de Timote, que tiene opciones desde US$ 145 por adulto en base doble y US$ 80 por menor, compartiendo la habitación con dos adultos, para el hostal; hasta US$ 165 por adulto y US$ 90 por menor, para la casa principal.

Ambas propuestas incluyen pensión completa, es decir con desayuno, almuerzo, merienda y cena, y actividades de recreación como paseos a caballo, folclore con humor ("Canciones y Cuentos de campo"), reseña histórica de la estanca, actividades de fogón o visita a la granja. En el lugar hay varios animales, una huerta orgánica y piscina.

Para Semana de Turismo habrá actividades adicionales como almuerzo o merienda en el arroyo Timote o parapente, este último con costo adicional, informaron desde el establecimiento.

Colonia: enoturismo y olivos

Una alternativa dentro del turismo rural es visitar Colonia, un departamento con variadas producciones agropecuarias, como por ejemplo la viticultura.

En Finca del Sacramento, un establecimiento en el que el alojamiento puede costar desde US$ 60 a US$ 140 por noche en base doble, dependiendo de la cantidad de personas y el esquema de comidas (desayuno incluido, media pensión o pensión completa), destaca en la web de Bodegas del Uruguay.

Algunas de las cabañas cuentan con vista directa a los viñedos y al parque del lugar. Además, hay piscina y solárium.

Gran parte del predio tiene viñedos en los que se trabajan variedades como Gewürztraminer, Albariño, Viognier, Tannat, Merlot, Marselan, Pinot Noir, Cabernet Franc y Petit Verdot. Además, hay un olivar en el que se cosecha la materia prima para hacer aceite de oliva extra virgen; dos hectáreas de frutales como manzanos, limoneros, naranjos, ciruelos y durazneros; una huerta orgánica y animales de granja.

Los platos ofrecidos en el restaurante de Finca del Sacramento, basados en el concepto de "comida casera" se elaboran con productos de la huerta y de los árboles frutales, además de otros ingredientes de la región. Una de las actividades que se pueden realizar en este lugar es un picnic. Los huéspedes tendrán su propia canasta con alimentos y una guía de los jardines y viñedos.