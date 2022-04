Zafra turística de Semana Santa genera optimismo pero preocupa peregrinaje hacia Argentina

Tras dos años de pandemia, el Uruguay se prepara para su primera Semana Santa sin restricciones y sin contexto de emergencia sanitaria. En ese sentido, hay grandes expectativas desde el sector turístico pero también preocupación por el impacto que puede tener la salida de uruguayos al exterior, principalmente hacia Argentina, y el golpe que eso significa para el comercio del litoral.

Presidencia difundió el martes el decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou que establece el cese de la emergencia sanitaria por coronavirus. El texto dejó sin efecto el decreto 93/020 con el que se había declarado la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020.

El pasado viernes el gobierno ya había habilitado a quienes están vacunados contra el coronavirus, que ingresen sin la necesidad de presentar un test negativo. La medida también rige para quienes hayan cursado la enfermedad dentro de los últimos 10 a 90 días previos al arribo al país.

Estas recientes medidas del gobierno uruguayo se suman, por ejemplo, a las decretadas por Argentina a finales de enero, que autorizaron a que los uruguayos con el esquema de vacunación completo contra el coronavirus (dos dosis) pudieran ingresar a ese país sin la necesidad de realizarse un test PCR con un máximo de 72 horas de antelación.

El combo para la libre circulación entre los dos países se concretó y con ello dos visiones. Por un lado, aquellos operadores turísticos y comerciales que entienden que la libre circulación puede ser perjudicial debido a la diferencia cambiaria con Argentina, que puede tentar a uruguayos a cruzar el charco. Por otro lado, quienes tienen ilusión ante la buena cantidad de reservas y confían en el turismo interno —e incluso el internacional— y creen que pueda darse una llegada interesante de argentinos.

Alerta litoral

“Nosotros hoy ya estamos en emergencia total comercial. Hoy (por este miércoles) a las 8.30 de la mañana había casi 1,5 kilómetros de autos cruzando a Colón para echar nafta y comprar. El río Uruguay está lleno de lanchas cruzando mercaderías para abastecer los comercios locales y se llegó al absurdo de que Prefectura agarró dos botes en una playa principal de Paysandú. Es total la impunidad que se siente sobre esto, es como: ‘vamos que enfrente está el negocio’”, contó el directivo de la Directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), Juan Martín Della Corte.

Para Della Corte, el impacto en el comercio y el turismo local será fuerte ya que “la Semana de la Cerveza se nutre de muchos uruguayos y los espectáculos atraen argentinos”. Sin embargo, “para argentinos venirse a Paysandú es como irse a Miami, sumado a que Colón tiene una linda propuesta turística”, por lo que “va a ser más lo que va a perder que lo que va a ganar Paysandú”.

Según el directivo de la CCIP, si bien se ha venido trabajando de buena en políticas de frontera con el gobierno para mitigar el daño, son “avances teóricos” que no se han podido plasmar. “Nosotros no queremos que no se abran los puentes. Nosotros recibimos con buena sensación que se abran los puentes, nos quedan una pésima sensación de que se abran los puentes sin haber llegado a nada”, explicó.

Della Corte expresó que, de mantenerse esta tendencia, en 90 días las empresas sanduceras van a estar al 50% de sus números y de gente trabajando.

El litoral ya sufre el turismo de compras en Argentina.

Ladijo a El Observador que hasta el momento,

No obstante, señaló que el sector está en una situación en la que opta por “seguir cuidándose y hacer las cosas bien” por lo que a pesar del levantamiento de la emergencia sanitaria “los protocolos en alguna medida siguen vigentes”. “La idea es tener un turismo termal de calidad y las expectativas de la reserva son muy buenas”, agregó.

Si bien las expectativas para Semana de Turismo son buenas en términos generales, Lavecchia también alertó sobre el impacto del retorno de la libre circulación en los puentes de las ciudades del litoral e indicó que este martes, por ejemplo, las estaciones de servicio de Concordia y Colón “se quedaron sin combustible” por la cantidad de uruguayos que cruzaron.

EFE / Rodrigo García Esperan una buena ocupación en las termas.

Lavecchia dijo que no prevé gran afectación para turismo porque “la gente todavía sabe que la situación sanitaria argentina es más complicada que acá y recién empezó a moverse” pero que preocupa muchísimo de cara a los próximos meses. “No estamos en contra de la apertura de fronteras pero tenemos que pensar en políticas que beneficien el turismo después de una pandemia donde se vio muy afectado y que se va a seguir viendo afectado por este tema”, explicó.

El sureste sin mayores preocupaciones y Colonia se ilusiona

Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este (Cipem), dijo a El Observador que la Semana Santa será “de muchísima gente”. En ese sentido, señaló que habrá una gran afluencia de propietarios pero también hay “mucha gente haciendo reservas en hotelería”. Para Sena, el sector hotelero si bien no estará trabajando “a gran ritmo”, si podrán mejorar lo que fue el año pasado.

El presidente de la Cipem sostuvo que si bien habrá uruguayos que opten por irse tanto a Argentina como a Brasil, “todo aquel que tenga propiedad acá en la zona a venir a disfrutar”. En ese sentido, sostuvo que a pesar de los precios más accesibles que hay en Argentina, también es un país “con muchas dificultades en varios aspectos por lo que se limita un poco la ida de uruguayos”. Sena agregó que la cámara está trabajando con diversas promociones en la vecina orilla para “todos aquellos argentinos que puedan venir”.

Miguel Arregui Punta del Este

Para Andrés Castellanos, presidente de la Asociación Turística de Colonia (ATC), la Semana de Turismo en ese departamento será “muy buena” tomando como base la cantidad de reservas que hay a día de hoy (en el entorno del 60% de la ocupación), siempre y cuando “acompañe el clima”.

El presidente de la ATC dijo a El Observador que el levantamiento de las restricciones sanitarias “da una mano para los que vienen del extranjero” pero apuntó al turismo interno como el que aportará mayor caudal de visitantes.

“Para Colonia es un es un logro haber crecido en el mercado interno de la manera que lo ha hecho. Me parece importantísimo lo que lo que se ha gestionado desde la Intendencia de Colonia como de la ATC en políticas público-privadas, que dieron este beneficio de crecimiento de mercado interno que hay que sostenerlo”, explicó

Castellano contó que Colonia tiene una muy buena cantidad de propuestas para los turistas entre las que destaca la presentación de Marama el viernes 15 de abril en la Plaza de Toros, a la que destacó como “la joya del departamento”.

Habrá distintos eventos en todo el departamento de Colonia, tanto públicos como privados. Por ejemplo, desde un espectáculo de degustación y cata de vinos de las bodegas del departamento hasta espectáculos en Nueva Helvecia y La Paz.

Respecto al impacto que puede tener el levantamiento de restricciones sanitarias y la posible migración de uruguayos hacia Argentina, Castellano sostuvo que es una situación normal. “En el ámbito turístico estamos acostumbrados a desbalanceos comerciales, a lo que no estábamos acostumbrados era tener fronteras cerradas”, explicó.

De todas formas indicó que “están prestando atención” a la situación y que un relevamiento de la canasta turística realizado por la ATC arrojó que si bien el departamento era más caro que Buenos Aires, no lo era más caro Mendoza y Mar del Plata. En esa línea, sostuvo que es necesario mirar al “mercado internacional que está volviendo”.

“Es el extra región que son aquellos turistas extranjeros que están de paseo por Buenos Aires o por Montevideo y que vienen a Colonia. Ahora cuando uno camina por las calles de Colonia de Sacramento se vuelve a escuchar la cantidad de idiomas, algo que no ocurrió en la pandemia, eso también es un síntoma vital para nosotros escuchar esa cantidad de idiomas distintos que es algo que nos dice ‘ok están viniendo, ‘volvemos a latir’”

Intendencia de Colonia

En Colonia son optimistas.

El agente inmobiliario Ricardo Pereyra, La Paloma, Rocha, dijo que habitualmente “hay muy poca demanda” para el departamento en Semana Santa y que “no hay muchas expectativas” en general.

“Semana Santa para nosotros es apenas un pequeño suplemento que pueda redondear una temporada y en este caso, no, ni siquiera eso. Muchos negocios de temporada ya cerraron, termina febrero o primeros días de marzo y se cierra”, explicó.

Según Pereyra, el movimiento rochense en Semana Santa responde principalmente a propietarios y también algunas personas que se acercan a complejos de cabañas o apartamentos con servicios como piscina climatizada.

Para el agente inmobiliario, el impacto del levantamiento de la emergencia sanitaria y restricciones vinculadas generan que – como siempre – las personas de la región opten por irse hacia Florianópolis, por ejemplo. De todas formas, sostuvo que no cree que la reapertura total de fronteras tenga “consecuencias inmediatas sino a largo plazo” ya que “la gente no se adapta rápidamente a cambios drásticos en poco tiempo”.