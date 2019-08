Seneme confesó que el VAR debió intervenir en el Argentina-Brasil

El brasileño Wilson Seneme, director de arbitraje de Conmebol, rompió el silencio tras la Copa América de Brasil 2019 y en declaraciones a 90 Minutos de Fox Sports defendió el uso del VAR pero cuestionó su uso en la semifinal entre Brasil y Argentina donde el uruguayo Leodán González estuvo al frente del videoarbitraje con el ecuatoriano Roddy Zambrano en cancha.

“En la jugada de Nicolás Otamendi –el golpe que le aplicó Arthur en un córner– vimos evidencia para revisar. Dimos una devolución general a los árbitros y dijimos que había potencial de revisión. Dar al árbitro una segunda posibilidad es cumplir con el protocolo. Es mejor invitar a un árbitro a la revisión que no revisar”.

Sobre la incidencia entre Dani Alves y Sergio Agüero, Seneme aseguró: “No fue penal, es un pisotón del delantero al defensor, no había características de revisión”.

"Hay 90% de aciertos en el VAR. El VAR es un asistente del árbitro, quien decide es el árbitro. El VAR busca evidencias en la jugadas para invitar a revisar",explicó.

"El desarrollo del VAR no es una herramienta solo de Conmebol, el mundo aplica el VAR. El VAR vino para quedarse y hay que desarrollar esta herramienta. No podemos quedarnos parados esperando que en dos o tres años no va a haber VAR. Vamos a inaugurar un centro de entrenamiento del VAR, con cinco cabinas para practicar", agregó.

"En un futuro queremos que las conversaciones entre el árbitro y el VAR sean abiertas", adelantó Seneme.