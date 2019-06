El arbitraje uruguayo se juega su prestigio en la Copa América

Pedro Tristant, especial para Referí

Hay nombres de uruguayos que recorren los portales de los medios más conocidos en el mundo, pero que no necesariamente gozan de un gran reconocimiento en Uruguay. Los jueces son noticias cuando son designados para los partidos internacionales y, más aún, cuando se equivocan.

Es así que Andrés Cunha apareció en todas las pantallas del mundo al arbitrar la semifinal del pasado mundial de Rusia entre Francia y Bélgica o la polémica final entre River Plate y Boca jugada en el Santiago Bernabeu. También se convirtió en noticia al ser el primer árbitro en recurrir al VAR en la historia de los mundiales.

Cunha viajó a Rusia junto Mauricio Espinosa y Nicolás Tarán, pero de esa terna solo Tarán repetirá en la Copa América, aunque Espinosa estará como asesor. Para el campeonato continental, la Conmebol eligió a dos árbitros centrales y dos asistentes. En Brasil, junto a Tarán, estará el también asistente Richard Trinidad y los centrales Esteban Ostojich y Leodán González.

Un juez con carácter

Ostojich va al torneo con el número uno. El árbitro de 37 años es maragato y trabaja en Uni3, una universidad de educación no formal para adultos mayores. Allí es administrativo y encargado del taller de ajedrez, publicó El País en mayo. Su padre y su abuelo impartieron justicia en el fútbol del interior.

Desde la Comisión de Árbitros de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se considera a Ostojich un árbitro “con carácter”. Darío Ubiraco, director de arbitraje, destacó a Referí que “mantiene el control del juego” y que “tiene un buen estado físico”.

Ostojich ha dirigido dos clásicos en su carrera. En 2017 arbitró uno amistoso y este año fue el encargado del primer clásico que se jugó en el Campeón del Siglo. Junto a Cunha estuvo en la final de la Libertadores en el Bernabeu, como árbitro VAR.

La Copa América de Brasil será su primer torneo internacional de selecciones, aunque ya tiene dirigidos algunos partidos en la Copa Libertadores y en la Sudamericana.

En lo que va del año, el árbitro de 37 años ha dirigido 19 partidos. Once de ellos fueron por el torneo Apertura del fútbol uruguayo, en los que mostró 10 tarjetas rojas y marcó cinco penales, según las estadísticas de Referí.

En la Copa Libertadores arbitró cinco partidos y expulsó a dos futbolistas y en la Sudamericana dirigió en dos oportunidades, según consta en el sitio alemán de estadísticas, Transfermarkt.

Según este sitio, Ostojich dirige en el profesionalismo desde el 2013, aunque se recibió de árbitro en 2004, dijo él en una entrevista al sitio maragato Expectativa. Y su primer partido el que se enfrentaron Maldonado y Rampla, en junio de ese año. Desde ese día, ha dirigido 154 encuentros, de los cuales siete fueron por Libertadores y nueve por Sudamericana.

Un juez que sabe leer

El número dos es de Leodán González, de 36 años. El diario argentino Clarín tituló en una nota que el uruguayo fue “el primero que vio el penal con el que River llegó a la final de la Libertadores”. Es que González fue el encargado del VAR en el partido entre Gremio y River y le advirtió a Cunha, el juez central de ese partido, de la mano de un futbolista del equipo brasileño. En ese partido en el VAR también estaba Ostojich.

“Hay que decir que Leodán González tiene un registro casi impoluto. Además de acertar en señalar que el rebote en Bressan dio en su brazo, dirigió hace 11 días el Superclásico uruguayo. En aquel partido, no señaló una supuesta mano del argentino Rodrigo Erramuspe en el área de Nacional y aunque los jugadores de Peñarol le reclamaron la decisión, el juez argumentó que la pelota primero tocó en el brazo de Gastón Fernández, jugador del Carbonero. Y tenía razón”, destaca el artículo periodístico de Clarín.

Ubriaco define a González como un juez con “buena lectura de juego”. Viene “con rodaje” del “buen” mundial sub 20 y se ha “adaptado” bien a las nuevas tecnologías. De hecho,

González, por su parte, dirigió sus primeros partidos de selecciones a nivel oficial este año, en los campeonatos sub 20: el Sudamericano de Chile y la Copa del Mundo de Polonia. En ambos torneos dirigió tres partidos.

En el torneo Apertura dirigió siete partidos, mostró seis tarjetas rojas y pitó dos penales; mientras en la Copa Libertadores arbitró cuatro partidos y expulsó dos veces.

Su primer partido lo arbitró en 2012, según Transfermarkt, y desde esa fecha ha dirigido 193 partidos.

La ausencia de Cunha en Brasil

Además de Ostojich y González, en la Copa América de Brasil estarán los asistentes, Nicolás Tarán y Richard Trinidad. También estará Jorge Larrionda -miembro de la Comisión de Árbitros de Conmebol- y Martín Vázquez como observadores VAR y Mauricio Espinosa como asesor.

Tarán es considerado desde hace “varias temporadas” como el mejor asistente por la Comisión de Árbitros de Uruguay y genera “mucha tranquilidad”. Por su parte, Trinidad también genera “mucha confianza” y es un árbitro de “mediana” experiencia.

Cunha, que el año pasado dirigió importantes partidos internacionales, no dirigirá esta Copa América. Consultado sobre esta decisión, Ubriaco prefirió no opinar sobre esta “polémica”. De todas formas, aclaró que la decisión es de Conmebol y que no se le piden consejos a la Comisión de Árbitros de la AUF.

En 2019, Cunha dirigió 11 partidos por el torneo Apertura y mostró cinco tarjetas rojas, según los datos de Referí. Es, junto a Ostojich, el árbitro que más participación ha tenido en el campeonato con apenas un partido menos que Daniel Fedorczuk. También fue el encargado de dirigir la final de la Supercopa entre Nacional y Peñarol.

A nivel internacional, el árbitro mundialista solo ha dirigido dos partidos internacionales. Uno fue en la Copa Sudamericana (Independiente del Valle ante Universidad Católica) y el amistoso entre Brasil y Honduras, que ganó la selección de Tité 7-0.

La cantidad de partidos que dirijan los árbitros uruguayos dependerá de la suerte que tenga la selección de Tabárez. Si la selección avanza en el torneo, las chances de que los árbitros uruguayos arbitren disminuye.

El director la Comisión de Árbitros de Conmebol, Wilson Seneme, dijo en mayo a Referí que los árbitros uruguayos “mantienen un buen nivel”, pero “podrían dar más”.