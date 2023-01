Sequía en Argentina: estiman pérdidas por más de US$ 10.000 millones

La sequía que impacta a nivel regional no solo está dejando pérdidas productivas, sino que además, se espera que deje perjuicios económicos. En Argentina, por ejemplo, se prevé que los agricultores pierdan US$ 10.425 millones de la cosecha de soja, maíz y trigo de esta zafra, debido al estrés hídrico que sufren los cultivos.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que por la falta de agua se espera una baja de 28,5 millones de toneladas en los rindes de los tres cultivos a nivel nacional, lo que corresponde a una disminución de 23% de la cosecha proyectada al inicio de la campaña.

Según informaron desde la institución, se prevé una pérdida de 40% de los rindes de los maíces tempranos, y el 10% del maíz tardío que se esperaba para esta zafra, quedará sin sembrar, además de que el 5% de lo sembrado está perdido por la sequía.

En el caso de la soja, se estima que ya se perdió 25% de la cosecha; y sobre el trigo se detalló que la pérdida de quintales respecto la expectativa de siembra alcanzó el 63%.

La superficie perdida, así como la caída de la productividad “resulta demasiado aguda”, indicaron desde la institución, desde donde se expresó que la actual es “la campaña más seca en más de 60 años”.

Los números pueden empeorar

Respecto a los márgenes que los productores esperaban al momento de la siembra, se detalló en el informe que aquellos agricultores que son propietarios ya han perdido US$ 282 por cada hectárea sembrada de soja de primera, US$ 110 por la soja de segunda, US$ 323 por cada hectárea de maíz temprano implantada, US$ 33 por el maíz tardío y US$ 489 por el trigo.

Por otro lado, los agricultores que rentan los campos en los que trabajan han tenido –desde el inicio de la campaña– pérdidas “aún más drásticas”: US$ 452 por cada hectárea de soja temprana, US$ 457 por el maíz temprano, US$ 156 por el maíz tardío y US$ 566 por el trigo.

“Es importante destacar que estos números del productor pueden empeorar, de continuar el déficit de lluvias”, indicó el informe de la BCR.

Pierden los productores y el Estado

En este marco, se estimó que las exportaciones caigan en 24 millones de toneladas.

Las pérdidas económicas proyectadas para los ingresos neto –diferencia entre el margen neto del productor que se estimaba al inicio de la siembra, con un rinde promedio en condiciones climáticas “normales”, y el que se prevé ahora por la sequía– se suman a una proyección de una caída de 2,2% del PBI que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima para Argentina en 2023.

A las pérdidas de dinero para los productores viene aparejada una caída en la recaudación fiscal. Se espera que solo por concepto de derechos de exportación el Estado pierda US$ 1.050 millones, y US$ 2.500 millones por impuestos a las ganancias, tasas y contribuciones.

Además, bajas en la productividad redundarán también en menos fletes y servicios vinculados, “en definitiva, menos inversión y consumo que terminan impactando sobre la actividad económica general”, resaltó el informe de la BCR.