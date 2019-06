Si gana, Lacalle Pou dará cargos políticos al FA en educación, pero no a gremios

El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou aseguró que en su eventual gobierno dará cargos políticos al Frente Amplio, "sobre todo en la educación", pero no dejará que "participen como gobernantes los sindicatos". Para ello será necesario hacer modificaciones en la Ley General de Educación, explicó en entrevista con radio Sarandí.

El senador dijo que no descarta decretar la esencialidad de la educación si los gremios de la educación respondieran con una huelga general, como sucedió en 2015 cuando el gobierno del presidente Tabaré Vázquez tomó esta medida. Sin embargo, aclaró que la esencialidad de la educación "no es la primera herramienta" de la que se valdría, sino que hay al menos tres opciones sobre la mesa. La primera, "el diálogo". Luego, "la modificación de leyes en el Parlamento". En tercer lugar, "el derecho a la manifestación". Si estas medidas fracasaran, Lacalle Pou sí decretaría la esencialidad de la educación porque el "centro" de ella deben ser los niños, adolescentes y jóvenes, según expresó.

A su vez, Lacalle Pou dijo que dará cargos políticos al Frente Amplio en el Banco de Previsión Social (BPS) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), a diferencia del presidente Vázquez, que no dio participación a la oposición en estos organismos.

Por otra parte, el precandidato evitó responder si tiene pensado darle cargos políticos al sector del precandidato blanco Juan Sartori. "Después del domingo veremos cómo sigue", afirmó, y explicó por qué: "No me gustaría tener un gobierno (en el que) que la cuota política signifique que haya cargos que sean ocupados por gente que en realidad no tienen capacidad. Lo ideal (...) sería contar con gente con respaldo político, (...) pero de ahí a tener una cuadrícula y decir: 'tantos votos, tantos lugares', me parece que sería el primer error de abordaje del gobierno que viene".

Lacalle Pou además sostuvo que "si el domingo de noche las cosas salen relativamente bien", "en pocos días" presentará la fórmula presidencial. Entrevistado en radio Sarandí, el líder del sector Todos reiteró que cuenta con dos opciones, un hombre y una mujer, pero evitó decir quiénes son y no quiso responder cuando el periodista le preguntó si los posibles compañeros de fórmula son el intendente de Colonia, Carlos Moreira, y la presidenta del Directorio del Partido Nacional, Beatriz Argimón.

No obstante, Lacalle Pou precisó que si finalmente presentara una fórmula paritaria, a esa mujer "no le gustaría ser candidata a vicepresidenta por ser mujer". Las razones por las que ella debería ser reconocida son "determinadas condiciones personales y políticas" que la hacen una "buena candidata" para los votantes del Partido Nacional y, posteriormente, una "buena vicepresidenta".

De todos modos, Lacalle Pou pretende escuchar lo que sugieran los sectores nacionalistas y que la elección del compañero de fórmula "se elija de consenso". "Ahí entran a jugar los pesos relativos de los sectores: quién sale segundo, por cuánto, quién sale tercero, etcétera", señaló.

También se refirió a las divisiones dentro del Partido Nacional desde que Sartori apareció en escena y dijo que confía en que el lema no se verá perjudicado por este motivo en las elecciones nacionales de octubre. "Confío en que si realmente los que estamos en primera línea compartimos que el Partido Nacional es el mejor instrumento y que a partir del 1 de julio vamos a tener que construir un gobierno multicolor, todos vamos a saber tomar nuestro lugar y dejar de lado algunas cosas que nos puede haber no gustado y molestado", manifestó.