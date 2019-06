Beatriz Argimón: la irrupción de Sartori "sirve para hacer una reflexión sobre lo que pasó"

Cuando Beatriz Argimón asumió como presidenta del Directorio del Partido Nacional no se imaginó que se iba a terminar presentando ante la Fiscalía de Corte para denunciar una campaña de fake news contra algunos de los precandidatos del partido. Tampoco que seis meses antes de las elecciones internas, iba a desembarcar como un competidor más un empresario millonario que, a priori, parecía no tener ningún vínculo con un partido de casi 183 años. La llegada de Juan Sartori fue, según Argimón, la gran sorpresa de la interna blanca pero no implicó una mayor competencia que en otras. En entrevista con El Observador, Argimón dijo que una vez que termine la interna los blancos deberán reflexionar sobre lo sucedido y aseguró que las cartas presentadas por el equipo de Sartori forman parte de "una estrategia" de la que el directorio se negó a participar.