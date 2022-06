¿Siente fuerza Larriera para seguir al frente de Peñarol? Mirá lo que dijo el entrenador

El entrenador de Peñarol, Mauricio Larriera habló con VTV tras una nueva derrota cosechada por su equipo en el Torneo Intermedio, esta vez a manos de Liverpool que le sacó siete puntos de ventaja en la Tabla Anual.

"El análisis es bastante simple: hicimos un buen primer tiempo, con las expectativas generadas porque tenemos varias bajas, y contra un equipo que para mi gusto debe ser de los que juega mejor en el campeonato, no en vano es el campeón del Apertura, que llegaba con todos los futbolistas", dijo Larriera aunque a Liverpool le faltó una de sus mejores figuras, Alan Medina por suspensión. A Peñarol le faltaron Hernán Menosse y Edgar Elizalde por suspensión y Lucas Viatri por lesión.

"En el segundo tiempo se nos complicó un poco más, ahí ellos tuvieron el control del partido, nos convirtieron, hubo un cierto despatarro e intentamos con cambios que hay veces que cambian y hay veces que no", comentó. El fin de semana pasado, contra Deportivo Maldonado, Larriera mandó a la cancha en el segundo tiempo a Ignacio Laquintana que cambió el partido. Esta vez, los ingresos de Alejo Cruz, Pablo Ceppelini y Máximo Alonso nada pudieron cambiar.

"Creo que en el azar, y trato de no hablar de la suerte, ligamos poco en algunas situaciones", agregó.

"Siento dolor, frustración e impotencia de volver a perder en el Campeón del Siglo, me duelo muchísimo eso", comentó.

"Este semestre ha sido bien duro, salvo algún partido en el inicio y por pasajes de algunos partidos, el funcionamiento no fue bueno. Por eso tratamos de optimizar los recursos humanos y buscar más que funcionamiento, sociedades, y que las individualidades pudieran pesar un poco más y tampoco dio resultados. Nos preocupa obviamente el funcionamiento y los resultados", agregó.

Consultado por la razón de haber sacado a Nicolás Rossi a los 57' de juego cuando había sido uno de los mejores en el primer tiempo, Larriera explicó: "Nicolás ha sido, no diría una grata revelación porque el año pasado ya jugó unos minutos, pero es un jugador que me representa mucho en lo que le pido a los extremos, en el caso de él, el uno contra uno. Estaba condicionado con una tarjeta en un partido que era muy rápido, muy dinámico, había cometido dos faltas que me hacían temer. Además, el cansancio, porque había sido el jugador más desequilibrante del primer tiempo y una faltita capaz que lo sacaba del partido. Me dio temor eso y lo veía un poco cansado porque había hecho un buen primer tiempo contra uno de los buenos marcadores que tiene Liverpool ahí y optamos por Alejo Cruz que lo habíamos visto bien. Tenemos varias opciones ahí, varios juveniles en esa misma posición, elegimos la que nos pareció mejor. Desde lo técnico-táctico no había nada para pedirle porque Nicolás viene respondiendo muy bien, a la altura de las expectativas que teníamos".

Diego Battiste

Rossi y la razón de su tempranera sustitución

También se le preguntó a Larriera si se sentía con chances de seguir al frente de Peñarol y esto respondió: "Yo nunca hablo de fuerza, porque me parece que es bastante más profundo que si tengo fuerza o no. Es una pregunta que me la han hecho prácticamente en todos los equipos que he dirigido cuando a uno le va mal. Hay indicadores que siguen dando bien, pero no alcanza y lo otro, que es bastante más profundo, no se trata de fuerza, tengo un diálogo muy abierto con todo el club y si vemos algo que no funciona bien, se conversa, como siempre".

Al término del partido, VTV entrevistó a los dirigentes Álvaro Queijo y Jorge Nirenberg y ninguno manifestó como viable la posibilidad de que Larriera pudiera ser destituido como entrenador del club.