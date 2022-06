Sin juego, sin consistencia, sin peso ofensivo: los verdaderos indicadores del Peñarol 2022

Peñarol volvió rápidamente a su versión 2022. Después del triunfo del domingo pasado contra Deportivo Maldonado que generó una ilusión de cambio, el aurinegro perdió una semana después contra Liverpool 1-0 en el Campeón del Siglo y volvió a ser el equipo que deambula sin norte en el Campeonato Uruguayo y que no entregó una imagen competitiva en la Copa Libertadores.

El equipo de Mauricio Larriera arrancó a todo tren. Fue como una prolongación del buen juego exhibido hace siete días en el Campus. Con Ignacio Laquintana de titular después de entrar ante los fernandinos y cambiarle la cara al equipo. Con Nicolás Rossi enchufado y con generación de chances de gol con un buen despliegue de Agustín Álvarez Wallace en el medio y alguna subida de Matías Aguirregaray por derecha.

Diego Battiste

Ignacio Laquintana arrancó bien y complicó

Sin embargo, esa versión no duró más de 20 minutos. Porque después de ese pulso inicial vibrante y prometedor, el equipo volvió a caer en el pozo.

Aburrido, predecible, trabado, inerme, inconsistente, estéril, apagado.

En partidos previos le tocó mostrar esa cara ante rivales del fondo de la tabla, como Cerro Largo, o ante equipos con potencial pero en muy mal momento, como Montevideo City Torque.

Contra Liverpool, Peñarol acumuló su tercera derrota consecutiva en el Campeón del Siglo, una estadística inédita en la joven historia de su estadio.

Diego Battiste

Ramón Arias se fue lesionado en el isquiotibial izquierdo

Esta vez, en la versión que se vio del aurinegro, mucho tuvo que ver lo buen equipo que es Liverpool.

Cuando el negriazul se le adueñó de la pelota, Peñarol perdió el norte. Y la visita empezó a gatillar contra el arco de Kevin Dawson.

El golero fue, por lejos, la mejor figura del equipo de Larriera. Y ese es un indicador de lo mal que está el equipo.

"Hay indicadores que me siguen dando bien, pero no alcanza", dijo el entrenador este domingo en declaraciones a VTV.

Diego Battiste

Mauricio Larriera dando indicaciones

Pero lo cierto es que los indicadores que este equipo arroja son negativos desde todo punto de vista, salvo por el repunte que Dawson tuvo en comparación a etapas precedentes.

En defensa, Gonzalo Carneiro fue un azote moviéndose por todo el frente de ataque. En el primer tiempo, Ramón Arias estuvo al borde de hacerle penal. En el segundo cayó por izquierda y nadie lo pudo parar cuando le tiró su potente carrocería encima a sus marcadores.

Diego Battiste

Gonzalo Carneiro, incontrolable

Los laterales son la mejor explicación comparativa de lo que era el atractivo Peñarol 2021 (Giovanni González-Joaquín Piquerez) y lo que es esta pacata versión.

Aguirregaray llegó una vez al fondo y metió un pase peligroso de entrada. Después, cada vez que trepó sus apoyos ofensivos fueron erráticos y en el complemento no aportó nada en ofensiva. La proyección de Ramos parece ser como una dimensión desconocida para el ex Spezia. Llama la atención que sea titular aún con los buenos pasajes al ataque que tuvo Jairo O'Neil en sus dos partidos de titular.

Como si eso fuera poco, Ramos quedó enganchado habilitando a Carneiro en la jugada del gol de Liverpool y tuvo una chance en ataque donde hizo una de más y se quedó increíblemente sin definir.

En determinado momento del partido, el lateral chocó cabezas con Musto y ambos fueron al piso graficando el desconcierto del equipo.

Diego Battiste

El choque entre Musto y Ramos

La vuelta de Walter Gargano no reflotó juego, distribución ni ideas.

La presencia de Damián Musto por delante de los centrales no robusteció la defensa porque en el medio fue la zurda mágica de Pablo González. con remates de larga distancia o habilitaciones, la que hizo lo que quiso en el partido.

Diego Battiste

Joaquín Sosa gana de arriba ante Damián Musto

Agustín Álvarez Wallace no termina de devolverle al entrenador la confianza que este le otorga con la seguidilla de partidos de titular. Tras un buen arranque, el volante se desinfló y empezó a fallar no solo en la entrega sino en la ejecución de pelotas quietas donde no superó la barrera, incluso a la hora de servir un centro.

Diego Battiste

Agustín Álvarez Wallace, como el equipo, arrancó bien y se fue quedando

Laquintana y Rossi, que habían arrancado bárbaro, se quedaron sin ser surtidores y Larriera sorprendió sacando a Rossi apenas arrancado el segundo tiempo.

Nicolás Rossi, una gran apilada en el primer tiempo

Bentancourt, que venía de anotar, no aprovechó el viento en la camiseta. Falló la primera que tuvo y tuvo una para empatarlo, pero remató muy desviado. Es consciente de que las chances se agotarán cuando arranque el Clausura y Peñarol se refuerce con otro 9.

Diego Battiste

Ruben Bentancourt, otra vez anulado

Los cambios, Ceppelini, Cruz y Máximo Alonso, esta vez no cambiaron nada.

Diego Battiste

Pablo Ceppelini, entró pero no pudo cambiar el panorama

Peñarol perdió sin levante contra un Liverpool muy superior a lo largo de 60 minutos.

Salvo el indicador de Dawson, todo lo demás de este Peñarol sigue sin nota de aceptable.

Diego Battiste

Kevin Dawson, el mejor de Peñarol

La ficha

Peñarol 0:

Kevin Dawson 7

Matías Aguirregaray 4

Agustín Da Silveira 4

Ramón Arias 4

Juan Manuel Ramos 3

Agustín Álvarez Wallace 4

Damián Musto 4

Walter Gargano 4

Ignacio Laquintana 5

Ruben Bentancourt 3

Nicolás Rossi 5

DT: Mauricio Larriera

Liverpool 1:

Sebastián Britos 6

Gonzalo Martirena 6

Federico Pereira 6

Gonzalo Pérez 6

Joaquín Sosa 5

Agustín Cayetano 5

Pablo González 7

Fabricio Díaz 6

Santiago Romero 6

Ignacio Rivero 4

Gonzalo Carneiro 8

DT: Jorge Bava

Cambios en Peñarol: 36' Pablo López (5) x R. Arias -lesionado-, 57' Alejo Cruz (4) x N. Rossi y Pablo Ceppelini (4) x W. Gargano, 76' Máximo Alonso x D. Musto y Rodrigo Saravia x A. Álvarez Wallace

Cambios en Liverpool: 67' Lucas Lemos x S. Romero y 78' Hernán Figueredo x H. Rivero

Cancha: Campeón del Siglo

Jueces: Gustavo Tejera, Martín Soppi, Alberto Píriz y Yimmy Álvarez. VAR: Jonhatan Fuentes y Diego RiveiroÇ

Gol: 83' P. González (L)

Amarillas: 47' Gonzalo Pérez (L), 41' N. Rossi (P), 50' P. López (P)