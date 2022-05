Peñarol, el coleccionista de fracasos en las Libertadores del siglo XXI

El poder de los milagros tiene una eficacia muy limitada en el mundo del fútbol. Cualquiera que haya visto los cuatro primeros partidos de este Peñarol en la Copa Libertadores, sabía que clasificar a los octavos de final del torneo dependía más de un azaroso conjuro del destino que del potencial futbolístico del plantel que le fue quedando de 2021 a este 2022 a Mauricio Larriera.

Así, Peñarol empató 0-0 de local con un Cerro Porteño práctico, sólido y poco ambicioso y a falta de un partido (Colón, de local, el próximo miércoles) ya se quedó afuera de la Libertadores y hasta sus posibilidades de ser tercero, y pasar a octavos de final de la Copa Sudamericana, son bastante acotadas.

Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC Cerro Porteño 8 5 2 2 1 5 2 Colón 7 4 2 1 1 5 5 Olimpia 5 4 1 2 1 2 2 Peñarol 4 5 1 1 3 3 5

Lo dice la Copa pero también lo dice el Apertura. Este Peñarol genera poco juego y tiene enormes dificultades para llegar al gol.

El equipo está dos cambios más abajo del intenso juego que propuso en 2021 tanto en el plano local (campeón) como en el internacional (semifinalista de la Sudamericana).

La idea de juego intenta repetirse, pero los intérpretes son otros.

Leonardo Carreño

El dolor de Ruben Bentancourt en el final

Por ejemplo, Matías Aguirregaray se proyecta con balón dominado, pero nunca sorprende en ataque. Además, físicamente no es el mismo del arranque de la temporada.

Otro caso, Ignacio Laquintana es el único que juega en velocidad. Pero desentona con el resto del equipo y siempre necesita tiempos extra para poder combinar o culminar las jugadas.

Entonces, este Peñarol depende mucho del orden y la distribución que le imprime Walter Gargano en el medio y de lo que genere Pablo Ceppelini.

Cuando este cayó por derecha y se asoció con Aguirregaray, Laquintana y Álvarez Martínez, el equipo generó sus acciones más peligrosas.

Por izquierda jugó Máximo Alonso, siempre solo ante dos marcas. Nunca apoyado por una subida de un lateral. Y así es muy difícil romper líneas o ser profundo.

Leonardo Carreño

Gargano, el mejor del equipo, luchó y jugó hasta el final

Un desborde de Laquintana a los 43', un centro de Ceppelini para un notable cabezazo del Canario a los 63' y el penal que Ceppelini generó a los 64' al caer como fusilado ante un rival que apenas le cruzó un brazo por delante.

En esas dos últimas acciones fue importante el ingreso de Lucas Viatri que le dio al ataque de Peñarol mayor generación de juego con pivoteos y descargas.

Pero Ceppelini volvió a fallar un penal en una instancia clave. En la semifinal de la Copa Sudamericana la regaló al medio. Esta vez le entró muy de abajo y la mandó afuera. Erró dos de sus últimos cuatro penales. Y otra vez a Peñarol le costó una clasificación en un torneo internacional.

Leonardo Carreño

Ceppelini y la decepción de otro penal importante errado

Ese penal errado significó una lenta caída del telón para Peñarol que solo volvió a arrimarse con peligro con un remate de Rodrigo Saravia en el epílogo.

Larriera terminó jugando con dos centrodelanteros (Ruben Bentancourt-Viatri) dos punteros (Alejo Cruz-Brian Mansilla) y dos volantes todo terreno (Gargano-Saravia). Pero a Cerro Porteño le bastó con un par de cambios defensivos y con la acumulación de hombres en el área para llevarse lo que vino a buscar al Campeón del Siglo: el puntito.

En 2020 le tocó a Mario Saralegui, tras un torneo comenzado por Diego Forlán. En 2019 a Diego López. En 2017 y 2018 a Leonardo Ramos. En 2016 a Jorge Da Silva. En 2014 a Jorge Fossati. En 2012 y 2013 al propio Da Silva. Peñarol acumuló este martes su novena eliminación consecutiva en fase de grupos tras la campaña de 2011 cuando llegó a la final dirigido por Diego Aguirre.

De ahí para atrás, en lo que va del siglo XXI jugó otras cinco Libertadores de las que solo en 2002 llegó a cuartos de final. En el resto quedó afuera en el grupo o en instancias previas (2005 y 2009). Aquello de Campeón del Siglo es cuestión del siglo pasado. En el presente, el fracaso es el denominador común de las participaciones de Peñarol en la Copa Libertadores.

Leonardo Carreño

Larriera mete mano en el equipo todos los partidos pero no se ven los resultados

La ficha

Peñarol 0:

Kevin Dawson 6

Matías Aguirregaray 5

Hernán Menosse 6

Edgar Elizalde 6

Juan Manuel Ramos 5

Walter Gargano 7

Ignacio Laquintana 4

Pablo Ceppelini 3

Rodrigo Saravia 5

Máximo Alonso 5

Agustín Álvarez Martínez 5

DT: Mauricio Larriera

Cerro Porteño 0:

Jean 6

Carlos Rolón 5

Juan Gabriel Patiño 6

Alexis Duarte 5

Alan Rodríguez 4

Alan Benítez 6

Ángel Cardozo Lucena 7

Rafael Carrascal 6

Claudio Aquino 5

Fernando Romero 5

Marcelo Moreno Martins 6

DT: Francisco Arce

Cambios en Peñarol: 63' Lucas Viatri (6) x I. Laquintana, 76' Alejo Cruz x P. Ceppelini y Brian Mansilla x M. Alonso, y 83' Ruben Bentancourt x A. Álvarez Martínez y Ezequiel Busquets x M. Aguirregaray

Cambios en Cerro Porteño: 71' Enzo Giménez (5) x C. Rolón y Alfio Oviedo (5) x F. Romero, 83' Leonardo Rivas x M. Martins Moreno y 88' Williams Riveros x C. Aquino -lesionado-

Estadio: Campeón del Siglo

Jueces: Wilton Sampaio, Bruno Pires, Danilo Simon y Wagner Magalhaes

Amarillas: 21' M. Moreno Martins (CP) y H. Menosse (P), 64' A. Rodríguez (CP), 67' C. Aquino (CP), 72' E. Elizalde (P), 79' A. Benítez (CP) y W. Gargano (P)

Incidencia: A los 65' P. Ceppelini (P) desvió un penal