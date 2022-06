El Canario Álvarez Martínez reveló los consejos que le dio Luis Suárez y explicó la vez que se enojó con Larriera

El exjugador de Peñarol, Agustín Álvarez Martínez, valoró los consejos y el buen relacionamiento que tiene con Luis Suárez, el delantero al que conoció el año pasado cuando ambos coincidieron en la selección uruguaya en el debut del juvenil con la selección mayor.

Desde entonces, se formó un vínculo que se ha mantenido hasta la actualidad, que tiene al atacante como nuevo delantero de Sassuolo de Italia, club con el que firmó días atrás en una operación total de 12 millones de euros y un 20% de la plusvalía .

"Hablo mucho con Luis”, contó el Canario este martes a 100% Deporte de Sport 890. “Después de esa vez en la selección, él siempre me ayudó y me apoyó. Hablamos casi siempre”.

AFP

Álvarez Martínez con la 9 en la selección

“Yo también a veces le escribo para pedirle algún consejo o ver qué piensa de algo, y él siempre está a disposición. Así que estoy muy agradecido con Luis, que se ha portado muy bien conmigo, me saco el sombrero con él, que es una excelente persona”, agregó.

El juvenil, que reconoció que no tuvo un buen primer semestre este año al no mantener su promedio de goles, con una sequía de 1.262 minutos, dijo que Suárez lo apoyó cuando no podía marcar.

“A veces, cuando veía que las cosas no salían o estaba varios partidos sin hacer goles, él me escribía a mí: me ponía: ‘vamo arriba, tranquilo que las cosas van a salir, lo que te hace más fuerte es laburar y siempre laburar’".

“Y yo, obviamente, siempre le voy a hacer caso a Luis, porque todos sabemos la clase de jugador que es y que también las pasó todas”, expresó.

@Uruguay

Álvarez Martínez y Facu Torres

El trato con Larriera, la bronca y los referentes de Peñarol

Álvarez Martínez agregó que con el técnico de Peñarol, Mauricio Larriera, tiene “una muy buena relación, excelente”.

“Él dijo varias veces que me quería como un hijo y me trataba así día a día en los entrenamientos, así que estoy muy agradecido con él”, indicó.

Con respecto al último semestre, en el que no podía marcar y fue sustituido en varios partidos, el delantero expresó: “Nunca tuvimos problemas, yo no le pedía explicaciones de por qué me sacaba”.

Diego Battiste

Larriera y el Canario

“Y también lo entendía. Al equipo lo que más le faltó en el semestre fue hacer goles, así que, como yo tenía que buscar alternativas para hacer goles, él tenía que buscar alternativas para ganar”, agregó. “Entonces lo entiendo, nunca me enojé y no hubo problemas con él”.

El Canario fue consultado por la vez en la que se molestó al ser sustituido en el partido de visitante ante Colón de Santa Fe por la Copa Libertadores.

“Me arrepentí”, admitió. “Después de ese día hablé con él y le expliqué por qué me había enojado un poco. Le pedí disculpas y me arrepentí de esa reacción que no debía ser así. Y también queda feo para todos, y para mis compañeros también”.

El delantero explicó por qué tuvo esa reacción que se vio por TV. “Sentía que en todo el primer tiempo no tuvimos mucho la pelota y más que nada pasamos por el tema de las marcas y las presiones. Y en el segundo tiempo, cuando el equipo pasó a adelante en el campo, a tener más la pelota y yo a tener más contacto, a los minutos me sacó y tuve mi enojo”.

El día de la bronca con Larriera

Sobre el vestuario de Peñarol, Álvarez Martínez destacó el apoyo que tuvo “siempre” del “Mota” Walter Gargano.

“Tuvo conmigo un cariño especial y una relación especial, que yo también la tengo con él. Además de ser capitán es un amigo, me daba muchos consejos y hay mucho cariño entre los dos”, indicó.

Otro que lo “ayudó mucho” fue Ramón “Cachila” Arias, con muchos consejos, dijo el atacante, que tras firmar en Italia con su nuevo equipo regresó a Uruguay para hacer trámites antes de incorporarse a Sassuolo para la pretemporada y su debut en la Serie A de Italia.