"Sigan creyendo en este cuerpo técnico": el mensaje de Decurnex a los hinchas de Nacional con el que ratifica a Cappuccio

“Qué sigan creyendo en este plantel, en este cuerpo técnico, creo que hoy se demostró claramente que hay un equipo que está para pelear el campeonato”. Ese fue el mensaje que envió el presidente de Nacional, José Decurnex, a los hinchas bolsos, este domingo cuando se retiraba del Gran Parque Central luego de la victoria ante Liverpool por 1-0.

Luego del triunfo, con sus expresiones el titular de los albos ratificó su confianza en el entrenador Alejandro Cappuccio, sobre quien en la semana hubo cuestionamientos luego de que el equipo cayera ante Cerrito en la anterior fecha.

Este domingo en el Parque, Nacional mostró otra cara, con más actitud, y le ganó a Liverpool en una victoria que sumó para la Tabla Anual en el cierre de un Apertura que ya fue ganado por Plaza.

Diego Battiste

José Decurnex

Decurnex valoró lo realizado por su equipo y no dio señales de que el puesto de Cappuccio esté en duda.

“Es una victoria muy importante”, dijo en rueda de prensa tras el partido de este domingo. “Esto es un campeonato largo, a dos ruedas. Estaban quedando dos partidos, este era muy difícil, porque Liverpool venía muy cerca y obviamente quería arrimarse para ponerle la presión a Plaza y esperar la última fecha”.

“Es un campeonato muy largo y Nacional tiene que seguir sumando porque esto se define a fin de año”, señaló el presidente albo.

De esa forma, Decurnex despejó las interrogantes que había sobre el futuro de Cappuccio.

Tras la derrota ante Cerrito, directivos de Nacional indicaron a Referí que la evaluación del cuerpo técnico se iba a realizar luego de que finalice el Apertura.

Staff Images / Conmebol

Alejandro Cappuccio

Con ese clima de incertidumbre, sumado a la falta de actitud mostrada ante Cerrito, se llegó al partido de este domingo en el que los albos debían ganar para meterle presión a Plaza y también para sumar en la Anual.

Tras la victoria, Decurnex ni siquiera habló de evaluaciones y directamente valoró a Cappuccio, el DT en el que él confió para que dirija al equipo albo en la temporada en la que busca el tricampeonato.

“Creo que el plantel está. Tenemos un muy buen cuerpo técnico, que analiza muy bien los partidos. Esperemos que se siga viendo a un Nacional de esta manera, que creo que vamos a llegar a fin de año y vamos a estar peleando el campeonato”, señaló el presidente albo.

Diego Battiste

Bergessio en acción

“Creo que el equipo de a poco se va encontrando. Es un equipo que prácticamente nunca tuvo un período para trabajar con un mismo equipo, por distintas razones. Eso no es excusa, pero creo que se había hecho un partido muy bueno con Villa Española, también con Deportivo (Maldonado), el otro día con Cerrito se hizo un mal partido, y hoy se volvió a hacer un buen partido. Tenemos que apostar a esta regularidad”, agregó.

Decurnex destacó además que ante Liverpool “el equipo entró con una actitud completamente distinta, agresivo, queriendo tomar la cancha, presionando al rival encima”. “Eso los desconcertó. Conseguimos un gol muy rápido, lo cual también le dio tranquilidad al equipo. Se hizo un muy buen partido, con un desgaste enorme, que se resintió sobre el final”.

Cappuccio: “Encaminados”

Las declaraciones de Decurnex fueron en sintonía con lo que dijo Cappuccio tras el partido, quien se mostró con confianza para ir por la Tabla Anual y meterse en la final del Campeonato Uruguayo.

Consultado sobre qué evaluación hacía sobre el actual momento de Nacional, dijo que “depende de cuándo se pase raya”.

Diego Battiste

Alejandro Cappuccio

“Si pasamos raya hoy, es un primer semestre que no fue bueno porque a nivel internacional, más allá de que ganamos y perdimos con cada uno de los rivales que jugamos, quedamos afuera de las competencias internacionales. Eso no es bueno”, señaló a VTV.

“Desde el punto de vista de lo que es el objetivo del Campeonato Uruguayo, está encaminado a ser un buen campeonato”, agregó el DT. Y argumentó su respuesta. “Nacional es bicampeón uruguayo y las dos veces lo que lo llevó a la final fue la Anual, y hoy estamos en la Anual bien posicionados. El tema es cuándo se pasa raya”.

Los tricolores van por el tricampeonato uruguayo en la actual temporada. A falta de una fecha por terminar el Apertura, suman 29 puntos y están a cuatro del líder y ya campeón del torneo, Plaza, con 33 unidades.

Diego Battiste

El festejo de Corujo

Tras el primer torneo del año, comenzará el Clausura ya que en este Uruguayo no habrá Intermedio, un certamen que le permitió a los tricolores sumar puntos valiosos para la Anual en las pasadas dos temporadas.

Por lo tanto, luego del partido del próximo domingo, en el que los tricolores deben visitar a River Plate en el Saroldi, comenzará la disputa de los últimos 15 juegos del calendario, que podrán ser más en caso de finales.

C. Dos santos

Alejandro Cappuccio

Con respecto al período de pases, Decurnex dijo que no piensan hacer contrataciones y que mantiene la premisa de que solo ficharán si se les van jugadores.

“Nacional tiene un plantel que es bastante amplio”, sostuvo, sobre el grupo que tiene 31 futbolistas. “Hay interés, sobre todo de mercados europeos, por algunos de los jugadores. Estamos esperando. Quedan dos semanas para que se cierre el período de pases en Europa”, comentó.

Antes de irse del Parque, el presidente tricolor repitió su concepto en el mensaje para los hinchas. “Como ya dije, es un campeonato largo, vamos a seguir domingo a domingo, esperemos que nos encuentre peleándolo al final”.

Más frases de Decurnex

Las manos que no vio Andrés Cunha y los partidos sin VAR:

“Son jugadas polémicas. Es increíble que, en una misma jugada, de tres manos no se cobre ninguna. Por eso Nacional siempre ha querido el VAR. Seguimos insistiendo con lo mismo. Creemos que la tecnología llegó para quedarse y minimizar este tipo de errores en un partido que era decisivo”.

El gran nivel de Guzmán Corujo:

“Creo que todo el equipo jugó muy bien. No estamos descubriendo nada cuando vemos a Guzmán en este nivel. Creo que es un gran líder, se ha transformado en uno de los líderes del equipo. Hoy lo demostró una vez más. En los partidos difíciles siempre está”.

Nacional su posición sobre el proyecto de la Liga Profesional:

“Nacional tiene su opinión. Creo que el tema de la Liga es algo muy interesante de analizar. Creo que empezamos por los estatutos, que no es por lo que se empieza, me parece que hay temas bastante más complejos como el funcionamiento de la Liga, cuáles son los contratos de servicios que se hacen con la Asociación Uruguaya de Fútbol, en términos de jueces y seguridad, qué producto vamos a tener… Creo que hay muchas cosas antes de ir a votar unos estatutos, esa es la posición de Nacional”

“Para nada (preocupa que Peñarol tenga una posición distinta a Nacional), creo que cada uno acá tiene su postura. Nacional no es que esté en contra de la Liga. Está en contra de la forma en la que se articularon los distintos pasos. Pero creo que hay espacio. Si queremos hacer un producto distinto y mejor, hay que discutir las cosas de fondo. Una de ellas es el estatuto, pero no hay que empezar por ahí, porque los problemas del fútbol uruguayo no están en armar un estatuto de la Liga. Los problemas del fútbol uruguayo están en el producto que tenemos, en las canchas, en darle a los árbitros que puedan seguir profesionalizándose y creciendo, el marketing, quién va a dirigir la Liga, quién va a ser el gerente general... Son muchas cosas, muy de fondo, que hasta que Nacional no las tenga clarificadas, obviamente no va a entrar en un colectivo, que la verdad no entendemos que tenga sentido, para que sea más de lo mismo”.