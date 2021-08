Vecino y May, los goleadores que esperan su turno en un plantel de Nacional superpoblado

Thiago Vecino y Guillermo May se formaron haciendo goles en la cantera de Nacional, fueron campeones de la Libertadores sub 20 de 2018 y ahora, tres años después, vuelven a coincidir en el primer equipo tricolor, mientras esperan nuevamente su oportunidad.

Y la llegada de ese turno lleva su tiempo, porque por delante de ellos está Gonzalo Bergessio, el 9, goleador, capitán y figura, uno de los titulares cantados desde que llegó al club en 2018 y se ganó el puesto con sus tantos.

Con el argentino en gran nivel, Vecino y May no la tienen fácil, algo que en Nacional tienen más que claro y que también evidencia otra situación que pasa el tricolor: la superpoblación que tiene en un plantel que le quedó demasiado grande, con 31 futbolistas, para jugar los últimos 17 partidos de un año en el que ya no tiene actividad internacional y en el que no habrá Intermedio.

May y Vecino en la Libertadores sub 20 de Nacional

Segundo en la tabla del Apertura, la actualidad tricolor marca que este fin de semana recibe a Liverpool por la penúltima fecha, obligado a ganar y a esperar que el líder Plaza no derrote a Wanderers. Pero, además, los albos, deben sumar unidades pensando en la Tabla Anual, en la que tiene a los de Belvedere y a Peñarol a dos puntos.

Con goles en las prácticas

Vecino y May esperan poder dar su aporte al equipo cuando les toque entrar y en las últimas prácticas de fútbol mostraron que mantienen la efectividad.

La semana pasada, en un movimiento de fútbol ante Rocha FC en la Ciudad Deportiva Los Céspedes, May marcó el gol del 1-0 tras ingresar justamente por Vecino.

@Nacional

Vecino en el amistoso ante Sud América de esta semana

Y esta semana, en el amistoso ante Sud América, que tuvo victoria de la IASA por 2-1, el tanto tricolor lo anotó Vecino.

El pasado fin de semana ante Cerrito, cuando no estuvo el 9 argentino por sanción, el técnico Alejandro Cappuccio decidió darle ingresó en ese puesto a Leandro Fernández y colocar en el equipo a Andrés D’Alessandro.

Ese día, en el Charrúa, May vio el partido desde la tribuna y Vecino ingresó en los 13 minutos finales, en el que fue su primer partido en el Apertura.

Leonardo Carreño

Vecino en un clásico en el Campeón del Siglo

El delantero platinado que tuvo una lesión en la planta del pie a fines del año pasado y principios del actual, solo ha tenido dos partidos en esta temporada, el del pasado domingo y el ingreso en el partido de vuelta del clásico de la Copa Sudamericana ante Peñarol, en el que jugó 23 minutos, lo que le dan un total de 36 minutos, en los que no ha podio marcar goles.

Desde su debut en 2019, el atacante de 22 años suma tres goles en ese año y cuatro en 2020, por el marco local, más otros dos tantos por la Copa Libertadores de ese año, el que tuvo sus mejores registros.

Por su parte, May, que este año volvió a los tricolores y debutó en el primer equipo albo de forma oficial, lleva cinco ingresos en el Apertura con un total de 68 minutos (24 ante Montevideo City Torque, 15 ante Wanderers, 9 ante Plaza Colonia, 19 ante Cerro Largo FC y 1 ante Progreso). Además, jugó 22 minutos por Copa Libertadores en el 4-4 ante Atlético Nacional.

El atacante de 23 años, que en 2018/19 jugó en Deportivo La Coruña B, salió a préstamo el año pasado y se fue a Cerro Largo FC, donde tuvo una gran actuación marcando 7 goles. Por eso, Nacional volvió a confiar en él para la presente temporada, en la que ya anotó su primer gol oficial con los albos, justamente ante su exequipo en el partido que los arachanes ganaron 2-1 en el Gran Parque Central.

Nacional

Guillermo May en su regreso a Nacional

Cappuccio suele jugar con un solo delantero en el área que es Bergessio. También probó colocarlo junto a otro con la llegada de Leandro Fernández, quien fue su compañero en dupla de ataque en varios partidos. Actualmente, el DT juega con tres atacantes, con Fernández por una banda y Brian Ocampo por la otra.

Y cuando no estuvo Bergessio el pasado domingo, optó por el santafesino como 9.

May y Vecino deben esperar. El técnico albo explicó que el primero le da opciones para un juego de mayor ida y vuelta, y que el segundo es más propicio para los momentos en los que deben mandar centros al área.

Entre los delanteros albos también aparecen Gonzalo Vega, Pablo García, ambos con un juego más por afuera, y el juvenil Santiago “Colo” Ramírez. Para no acumular delanteros, los albos también cedieron a Emiliano Villar, otro atacante de área, a Rentistas.

Nacional

Guillermo May en Los Céspedes

Plantel largo

Los casos de Vecino y May evidencian otra situación que atraviesa Nacional y su cuerpo técnico: el plantel largo que quedó para disputar solo la actividad local al finalizar la participación internacional.

Los albos cuentan con un plantel de 31 futbolistas (cinco goleros y 26 jugadores de cancha), lo que implica que jueguen 11, que otros 10 vayan al banco de suplentes y que otros 10 se queden afuera, como pasó el domingo con, entre otros, May y con Facundo Píriz, quien hasta hace unos partidos era titular indiscutido en el doble cinco y que ante Cerrito vio el partido en la platea del Charrúa.

Diego Battiste

Alejandro Cappuccio

Cappuccio tiene el plus de contar con un nutrido grupo de jugadores, con varios de primer nivel para el fútbol uruguayo, pero también debe saber gestionar los estados de ánimo de los futbolistas que no cuentan con oportunidades. Por eso, en Nacional evalúan realizar fichajes exclusivamente en caso de bajas.