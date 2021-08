Lores se fue "bajoneado" de Nacional, dijo que Ocampo tiene "chispitas de Neymar" y que Facu Torres será el 10 de Uruguay

El ex futbolista de Nacional, Ignacio Lores, expresó que se fue “bajoneado” de los tricolores, debido a que no fue tenido en cuenta en los últimos meses porque algunos dirigentes no querían que siguiera en el club, según manifestó.

"Me fui bajoneado porque muchas cosas no las entendés”, dijo en declaraciones a Último al arco de radio Sport 890 este viernes. Leé también Cappuccio y la mochila de D'Alessandro: un asunto que el DT debe resolver con urgencia “No me arrepiento porque tenía la posibilidad de jugar en un club grande de América”, agregó sobre su paso por los albos el volante que defendió a Peñarol, luego a Wanderers, y después a Nacional. “Estuve tres años en Uruguay y en dos pude jugar en dos cuadros que son gigantes de América y fui campeón con los dos”. “En Nacional me quedó la espina de haber jugado poco. Arranqué bien en los primeros partidos y después no se dieron las cosas”, comentó. Camilo dos Santos Ignacio Lores en Nacional Sobre su actuación, indicó que en Wanderers había jugado “bien” de puntero por derecha y que en los tricolores le tocó jugar hasta de carrilero por izquierda o lateral. “Uno con tal de jugar se pone de golero igual”, comentó. El volante se sumó a los tricolores en octubre pasado para ser dirigido por Jorge Giordano y después por Martín Ligüera, siendo campeón del Uruguayo. Leé también "Made in Nacional": Lodeiro y Nico López, encuentro tricolor y una foto para ilusionar a los bolsos Luego, Alejandro Cappuccio llegó al equipo para la presente temporada. “Me había ilusionado con la llegada de Cappuccio”, señaló, y recordó que había tenido una charla anterior con el DT que le había dicho que algún día lo llevaría a su próximo cuadro. Raul Martínez / Pool / AFP Ignacio Lores en Nacional “Cuando (Cappuccio) viene a Nacional y pasan un par de semanas, él con toda sinceridad me dice: ‘A mí me encantaría ponerte, pero hay muchos dirigentes que quieren que te vayas. Te voy a tener en cuenta en las prácticas y si tengo la posibilidad de ponerte, te voy a poner’. Y me fui un poco bajoneado”, expresó. Lores agregó que firmó un contrato por 10 meses y cuando le quedaban tres ya sabía que no lo iban a tener más en cuenta. “Cuando yo llego le estaba pasando lo mismo a Rodri Amaral, que lo querían sacar”, comentó. "Algunos dirigentes como que no te saludan, como queriendo decir que te invitan a retirarte. A veces el jugador esta en esa posición y no se quiere ir. Ese comportamiento es medio inútil. Son situaciones que van más allá de uno. Por ejemplo, hoy veo a Gonza Vega que lo trajeron también y le dan pocos minutos, u otros jugadores que llegan con toda la ilusión y les cuesta un poco entrar", señaló. Leonardo Carreño Ignacio Lores en Nacional El volante señaló que “por suerte en Nacional hay un lindo grupo” que le hizo “más llevadera” su estadía en las últimas semanas en el club, cuando entrenaba y sabía que no iba a ser tenido en cuenta. Leé también Nacional: la derrota causó preocupación, pero evaluarán luego del Apertura ¿Ocampo o Torres? Lores fue consultado por quién consideraba más jugador, si a Brian Ocampo de Nacional o a Facundo Torres de Peñarol, dos de las grandes promesas del fútbol uruguayo. “Los veo un poco diferentes”, comentó. “A Facu lo veo número 10”, dijo sobre el volante aurinegro, de quien dijo que “va a ser el 10 de la selección por muchos años”. @Uruguay Ocampo y Torres en la selección “Y Brian tiene cosas que las hace solo él, tiene unas chispitas de Neymar. Me acuerdo de las bicicletas en el Parque contra River. Son instintivas de él. En las prácticas tiene cosas que lo hacen muy diferente”, señaló. “En la posición de Brian es muy difícil no ser lagunero porque todo el mundo se espera la jugada de él, y es difícil, porque había partidos que lo marcaban de a dos o tres”, opinó. “Facu es menos lagunero, pero Brian tiene destellos de crack”, destacó. La carrera de Lores seguirá en Italia, donde arregló con Siena, equipo de la Serie C que busca subir a la Serie B y que es dirigido por Alberto Gilardino, campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006, quien pidió su contratación.