Sigue subiendo la faena vacuna y ajustaron a la baja los precios por el ganado

Con excelente nivel de actividad y una oferta retraída ante los valores propuestos por la industria, se dificulta la concreción de nuevos negocios por haciendas gordas, reflexionó este lunes la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reporte habitual en cada inicio de semana.

Como marco, se indicó, con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), la faena de vacunos de la última semana (la que cerró el sábado 20 de marzo) fue muy elevada, totalizó 57.732 cabezas, es decir 3.322 más que la faena realizada en la semana anterior (la que cerró el sábado 13, con 54.410 animales).

La faena vacuna comenzó a subir el 6 de febrero (38.332 cabezas) y acumula seis semanas con subas consecutivas, registrándose la semana pasada la actividad más elevada en todo 2021.

La composición de la faena vacuna registró 47,8% de novillos; 41,07% de vacas; y 9,05% de vaquillonas, citando solo las principales categorías.

En esta actividad, se sigue con atención el brote de contagios con covid-19 en personal del frigorífico PUL, uno de los que suele registrar mayor actividad productiva, existiendo además casos en otros complejos industriales, pero de menor magnitud.

Con relación a la planilla de precios (por kilo en cuarta balanza) publicada este lunes 22, la ACG difundió leves bajas en las tres referencias principales: el novillo gordo ajustó de US$ 3,54 a US$ 3,51; la vaca gorda de US$ 3,32 a US$ 3,30; y la vaquillona de US$ 3,43 a US$ 3,41.

Índice flaco/gordo

El Índice flaco/gordo la ACG lo ajustó al alza, de 1.2326 de la semana anterior a 1.254 a la última.

La reposición

En el mercado de reposición, la ACG estableció que hay un buen nivel de oferta, acorde a la época, con un mercado firme y demandado.

En ese caso, como valores de referencia se informó de los precios promedio de US$ 2,35 (US$ 2,32 en la semana anterior) por kilo para los terneros de 141 a 180 kilos; en novillitos de 201 a 240 kilos el precio promedio avanzó de US$ 2,02 a US$ 2,05 por kilo; y en vaquillonas de 201 a 240 kilos la referencia promedio bajó, pasó de US$ 1,82 a US$ 1,76 por kilo.

Los lanares

En el mercado de lanares, el comentario de la ACG fue: “Muy buena demanda. Mercado firme para todas las categorías”.

Siempre con base en el reporte de los consignatarios, la referencia de precio en la categoría cordero pesado subió de una semana a otra de US$ 3,27 a US$ 3,30 por kilo a la carne.

En el caso de los ovinos, la faena en la última semana alcanzó las 32.412 cabezas, por debajo de las 35.066 de la semana anterior (2.654 menos), con el siguiente desglose citando categorías principales: 51,58% de ovejas; 31,42% de corderos; y 12,23% de capones.