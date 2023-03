Siguen las bajas en Uruguay para los amistosos: no viajan De Arrascaeta ni Ronald Araujo

Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araujo se suman a las bajas de la selección uruguaya para los amistosos de la fecha FIFA de este mes de marzo en Japón y Corea del Sur.

El volante de Flamengo dejó el partido clásico ante Vasco Da Gama de este domingo -que clasificó a su club a la final del Torneo Carioca ante Fluminense-, debido a una pubalgia que lo viene complicando desde hace tiempo.

Como informó Referí, en realidad el técnico interino celeste, Marcelo Broli, ya había anunciado antes de viajar hacia Tokio, que De Arrascaeta no estaría.

Sin embargo, hubo un acuerdo con Flamengo, y finalmente estuvo en la lista definitiva que se dio a conocer este viernes.

La otra baja es la de Ronald Araujo. El zaguero terminó lesionado el clásico que Barcelona le ganó 2-1 a Real Madrid este domingo, en el cual se convirtió un gol en contra.

El diario AS de España informa que "Ronald Araujo podría no viajar finalmente con su selección por culpa de una sobrecarga muscular en el aductor del muslo izquierdo. El central charrúa acabó el encuentro con molestias musculares, tras el enorme esfuerzo desplegado ante el Real Madrid, frustrando una vez más las incursiones al brasileño Vinícius".

Diego Hernández de Wanderers, quien no estaba en la lista primaria, será el recambio por Giorgian De Arrascaeta, según informó la Asociación Uruguaya de Fútbol sobre la hora 8.30 de este lunes en sus redes sociales.

¿Por qué no fue llamado Brian Rodríguez, quien estaba en la lista primaria? Según confió una fuente celeste a Referí este lunes, el futbolista se desgarró en el clásico en el que América de México le ganó 4-2 a Chivas de Guadalajara con dos goles de Jonathan Rodríguez, quien es justamente el sustituto del lesionado Darwin Núñez.

Cabe recordar que Uruguay debía presentar al menos 15 futbolistas en la lista definitiva, de los que participaron del Mundial Qatar 2022.

Ya de esos 15, quedan 12, por las bajas de Darwin Núñez, De Arrascaeta y Araujo.

Como informó Referí el pasado viernes, Uruguay debe pagar una multa de US$ 20.000 por cada uno de los jugadores celestes que hayan estado en Qatar 2022 y que no viajen. En este caso, ya la multa ascenderá a US$ 60.000.

Por estos dos encuentros, la AUF recaudará US$ 1.500.000, a los que habrá que restarles esos US$ 60.000.