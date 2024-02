Sin votos del FA, la Comisión Permanente condenó la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela

La Comisión Permanente del Poder Legislativo aprobó con los votos de la coalición de gobierno –pero sin los del Frente Amplio– una declaración de apoyo a la candidata venezolana María Corina Machado luego de ser inhabilitada para participar de las elecciones.

En la declaración se conmina a Venezuela al "irrestricto respeto de los principios y valores democráticos, al cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos acerca del derecho a elegir y ser elegido y al acuerdo de Barbados de fecha de 17 de octubre de 2023, referente a los derechos políticos y las garantías electorales suscrito entre el Gobierno de Venezuela y la Plataforma de Unidad Democrática".

A su vez, "exige al Estado Venezolano que respete y garantice el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos de todos sus habitantes" y que "se exhorta al Estado Uruguayo a continuar apoyando el retorno democrático de Venezuela y que su pueblo pueda elegir libremente sus gobernantes".

La senadora nacionalista Gloria Rodríguez, que fue quién presentó la moción, señaló que ven "con muchísima preocupación la inhabilitación de Maria Corina Machado". "Fue votada por dos millones de personas y frente al tenor de perder determinados privilegios, el gobierno chavista de Maduro no le permite presentarse. Estamos apelando a la libertad y a la democracia. No es una injerencia en un país, es no mirar para el costado frente a ese atropello. No es la primera vez que alzamos nuestra voz por los presos políticos, por esos miles de hombres, mujeres, nños y niñas que son expulsados de Venezuela buscando libertad".

El pedido de Delgado y la respuesta de Cosse

Este martes el precandidato nacionalista Álvaro Delgado propuso juntar firmas con todos los precandidatos condenando la inhabilitación de María Corina Machado y señaló que al Frente Amplio se "le quemaba la mano" con esta situación. "Vamos a hacer lo que nos hubiera gustado y muchos países hicieron cuando acá había proscriptos", sostuvo este martes.

"Ojalá nos llevemos la linda sorpresa de que los candidatos proclamados del FA firmen. Si tienen valores democráticos, hay que plasmar la firma; si no, hay que hacerse cargo".

Luego de esa propuesta, Cosse respondió irónicamente. "Eso es una propuesta de Delgado que no tiene asidero, me parece una maniobra para distraer, totalmente falta de seriedad. A mi me gustaría saber por qué no se pusieron a recabar firmas para no levantarnos los impuestos a todos cuando recién ganaron el gobierno", respondió Cosse.

"Yo le propondría a Delgado que hagamos una campaña juntos para no darle pasaporte a los narcotraficantes que están presos por tener un pasaporte falso. Esa es mi propuesta", disparó en referencia a la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset.