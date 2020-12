Sobre fin de año se consolida la suba de valores para el ganado gordo

Se afianza la suba de valores para el ganado gordo, con una oferta escasa y lluvias esporádicas que cambiaron la tónica del mercado en las últimas semanas.

La demanda industrial es sostenida, en un escenario de más exigencias sobre el cumplimiento de protocolos sanitarios, ante la aparición de casos de coronavirus en, al menos, dos plantas exportadoras y otras de mercado interno.

El novillo gordo especial alcanza los US$ 3,20 por kilo en cuarta balanza y acumula una suba de 30 centavos de dólar desde mediados de noviembre. Por lotes excepcionales, voluminosos y próximos a planta se logra cruzar esa referencia.

La vaca gorda pesada cotiza en el eje de US$ 3 por kilo y la vaquillona entre US$ 3,05 y US$ 3,10.

En todos los casos las entradas a planta se mantienen ágiles, entre una semana y 10 días. Hay industrias que están proponiendo mejores valores con fecha de carga para los primeros días de enero, pero la mayoría de los productores optan por concretar la venta y embarcar antes de fin de año, señaló un consignatario consultado.

Finalizada la faena de corral con destino a cuota, la semana pasada se procesaron 48.382 vacunos, levemente por debajo de la semana anterior. Hubo una menor actividad en novillos, un ascenso moderado en vacas y un salto marcado en el volumen de vaquillonas. En la medida que se acerca fin de año alguna planta está reduciendo los días de faena.

Luego de dos años de ajuste a la baja, en 2021 la faena comenzará una etapa de recuperación, de acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Carnes (INAC) presentadas esta semana. El año próximo se ubicaría en el eje de los 2,25 millones de vacunos y entorno a 2,35 millones en 2022, luego de una actividad que rondará los 2 millones este año.

Hacia adelante, un consignatario consultado estimó que los valores pueden seguir afirmándose un poco más. Otro operador consideró que tenderían a estabilizarse en las referencias actuales. La expectativa en general es que la oferta siga siendo muy reducida en enero y de sostén al precio. Lo qué pase con el clima será clave.

Hay especial atención en cómo evolucione el panorama de lluvias. En varias zonas del país persisten dificultades vinculadas al déficit hídrico. Pronósticos de lluvias moderadas para este fin de semana y para antes de fin de año dan algún alivio, aunque no resuelven el problema.

El último informe del Instituto de Investigación del Clima de la Universidad de Columbia, publicado esta semana, marca 40% de probabilidad de lluvias por debajo del promedio en el norte del país para el trimestre enero-marzo, un escenario algo mejor al que planteaba en noviembre (60%).

El mercado de reposición también muestra algunas señales positivas de la mano de la suba de valores del ganado gordo y las últimas lluvias.

En ovinos la operativa industrial se mantiene firme principalmente para el cordero, con una faena que alcanzó los 46.270 animales, el segundo mayor volumen semanal del año. La oferta sigue siendo voluminosa. Los negocios por cordero mamón se concretan en el eje de US$ 3, por la oveja se ubican en US$ 2,80 y en el caso de los borregos entorno a US$ 2,90.

Precio de exportación de la carne vacuna otra vez por encima de los US$ 4.000

El precio de exportación de carne vacuna promedió US$ 4.422 por tonelada en la última semana y volvió a posicionarse arriba de US$ 4.000, de acuerdo a datos preliminares publicados por el INAC. Se enviaron al exterior 8.226 toneladas, casi el doble que la semana anterior. La suba de precio se explica centralmente por los envíos a Europa dentro de la Cuota 481.

En el acumulado anual el valor de la tonelada exportada se ubica en US$ 3.788, una caída de 1,5% respecto a los US$ 3.847 registrados en igual período de 2019.

En carne ovina, el precio semanal fue de US$ 4.610 por tonelada, levemente arriba de la semana anterior. En lo que va del año el valor promedio de exportación es de US$ 4.353, un 5,8% por debajo de los US$ 4.621 en igual período un año atrás.