Sobre la belleza infinita

Respirá hondo y ojalá estés respirando aire un poco más fresco, porque mientras escribo estas líneas esto sigue quemándose como un mini infierno que parece no terminará más. Pero todo se termina, para bien y para mal; mientras tanto te invito a acompañarme en un viajecito por cuestiones de la vida a las que te propongo que les dediques un minuto de reflexión .

El fin de semana vi en Buenos Aires la muestra del fotógrafo Steve McCurry , reconocido en todo el mundo por una foto icónica, la de la niña afgana de hipnóticos ojos verdes que reflejan la tristeza del desarraigo y la discriminación, al mismo tiempo que preservan la inocencia de unos años en los que, a pesar del sufrimiento, todavía creemos que mucho es posible. Son un centenar de imágenes hermosas en su belleza real; mientras miraba la sección de retratos, uno de los formatos preferidos del fotógrafo, pensé en el esclavizante y cambiante concepto de la belleza . Y me di cuenta que no tiene tanto que ver con la cultura imperante en cada época, sino en la sensibilidad de quien mira.

Hace mucho tiempo leí, de a partes, la enciclopedia de Umberto Eco, Sobre la belleza , en la que repasa la evolución del concepto de belleza a través de los cánones imperantes, sobre todo reflejados en el arte de cada tiempo. “La belleza es, de alguna manera, aburrida. Incluso si su concepto cambia a través de los tiempos… un objeto bello siempre debe seguir ciertas reglas. Una nariz bonita no debe ser más larga ni más corta que eso, al contrario, una nariz fea puede ser tan larga como la de Pinocho, o tan grande como la trompa de un elefante, o como el pico de un águila, y por eso la fealdad es impredecible y ofrece una gama infinita de posibilidades . La belleza es finita, la fealdad es infinita como Dios” , dijo alguna vez Eco.

En los retratos de McCurry la belleza es infinita , igual que lo es —para mí al menos— cuando desgrano las facciones de una persona desconocida que tal vez no siguen lo que establecen los cánones pero que me resultan muy bellas. Un pastor nómade de India nos apela desde una imagen en la que se ve su pelo y barba profusa teñidos de henna, enmarcando un rostro fuerte y —quiero imaginar— que esconde esperanza aunque su trabajo, heredado de milenios, está desapareciendo. No puedo evitar meterme en los ojos caramelo de un minero pakistaní manchado de tierra o tal vez carbón, con un cigarrillo entre sus dedos curtidos y una mirada desafiante que traspasa la cámara. Y no puedo evitar admirar las sonrisas de mujeres pakistaníes que dejan entrever dientes presentes y ausentes.

Quiero decir con todo esto que la belleza siempre la genera quien la mira . En medio de Haití, en el fondo de la pobreza y bajo la amenaza de un conflicto en el que moría gente todos los días, me detuve en una calle polvorienta a hablar con una mujer joven que cargaba con un enorme atado de ropa sobre su cabeza. Primero vi su cara cansada y cuando sonrió vi a una de las mujeres que hasta el día de hoy recuerdo como de las más hermosas del mundo.

Hay belleza en cada rasgo, en cada gesto, en cada dolor, en cada imperfección y perfección, en las historias que nos cuenta un rostro, sin necesidad de palabras . En eso me quedé pensando y quiero compartir contigo mi mirada imperfecta de la muestra de MCurry y los audios que describen sus fotografías, que podés escuchar acá . Soy Carina Novarese y te deseo una gran semana. Como siempre, te leo.

La picada

Navalny, el documental ganador del Oscar

Navalny. “¿Veneno? ¿En serio?”. Esto dice Alexei Navalny, el político ruso al que intentaron matar con veneno, por ser uno de los opositores más peligrosos para Putin. Es que hay pocos países en los que se “aplique” más este método de asesinato. El documental que lleva su nombre acaba de ganar el Oscar y tampoco es que sea casualidad; es una forma más de intentar denunciar las demencias de un hombre que se atornilló en el poder y que inició una guerra en el corazón de Europa, la primera desde la Segunda Guerra Mundial. Es un documental pero tranquilamente podría ser un thriller. “Hagamos de esta película un thriller”, le dijo Alexei Navalny a su director, Daniel Roher. “Y luego, si me matan, puedes hacer una película aburrida en mi memoria”. El político ruso sobrevivió al intento de envenenamiento y volvió a su país luego de cinco meses de recuperación en Alemania. Fue condenado a tres años y medio de cárcel por violar los términos de una sentencia por fraude de 2014. O eso dice la administración Putin. No había visto este documental y está muy bueno (HBO Max).

El avión . Hoy es “edición documental” y ahora te recomiendo una serie documental que se puede ver en Netflix y se mete con el gran misterio del avión de Malaysia Airlines que desapareció en 2014. El vuelo 370 se “esfumó” en alguna parte del mar del sur chino y hasta el día de hoy no se sabe, al menos oficialmente, qué pasó. La miniserie MH370 maneja muchas teorías e intenta atar cabos, pero claro que no hay una respuesta certera.

Teoría King-Kong tendrá funciones en el Sodre este 21 y 22 de marzo

King Kong. El libro Teoría King Kong movilizó a Francia por sus potentes ideas sobre la posición femenina en el siglo XXI. Si no leíste a Virginie Despentes, ahora es un buen momento para ponerse al día, pero también podés empezar por estos cuatro unipersonales que se presentarán el 21 y 22 de marzo, a las 20 horas, en la sala principal del Teatro Solís. Sofía Gala, Pilar Gamboa, Susy Shock y Valeria Lois son las actrices que se basan en textos de la escritora francesa que en sus textos revela sus posiciones contundentes frente la sexualidad, las cuestiones de género, la discriminación, los prejuicios sociales , y un montón de temas que determinan las formas de ser mujeres en esta era llamada moderna, incluyendo las concesiones que hacemos nosotras mismas.

Michelle Yeoh, la ganadora del Oscar a Mejor actriz

Las otras. Michelle Yeoh se convirtió en la primera asiática en ganar un Oscar a Mejor Actriz , pero hay mucho más que la película que le valió la estatuilla, Todo en todas partes al mismo tiempo , para destacar sobre esta artista experta en artes marciales y bailarina . De hecho yo quedé algo deslumbrada con ella cuando vi El tigre y el dragón (2000, ahora se puede ver en Netflix), la película que la acercó a Hollywood luego de una larga carrera que comenzó en los 80, cuando se convirtió en una de las principales actrices de las películas de acción en Hong Kong (aunque ella es de Malasia), en las que ella misma hacía las escenas más peligrosas sin necesidad de un doble. Estas son algunas películas en las que actúa:

Locamente millonarios

Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

El mañana nunca muere , James Bond.

Memorias de una Geisha (Netflix)

La momia, la tumba del emperador dragón (HBO Max)

La fuerza del amor (The Lady) (Netflix)

The Witcher: Blood Origin (serie, Netflix)

Fotos. No hay malos fotógrafos, hay malos editores de fotos, dijo nunca nadie. Pero, en todo caso, si la foto te quedó fuera de foco, pixelada, movida o con cualquier otro defecto, en el sitio web Photorestore.ai se hace magia, y todo se soluciona. Probalo.

Al castillo. El 18 y 19 de marzo vuelve al Castillo Pittamiglio Los Amigos de Harry , en alusión a la saga de Harry Potter. El mágico lugar se transforma en una versión local de Hogwarts , la escuela de magia y hechicería a la que asiste Harry, con el sombrero seleccionador, la capa de invisibilidad, las escobas, mandrágoras, el andén 9 ¾, además de una tienda con productos oficiales. El aforo es limitado así que hay que sacar entradas vía Redtickets. Fecha y horarios de actividades. Más información acá.

Juntas. Eli Almic, Maia Castro, Florencia Núñez, Samantha Navarro y Cristina Fernández unen sus voces a la música de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, en un solo concierto para el que ya tengo entrada, en el Teatro Solís . Programón.

Futuro. No llegaré viva al 2114, pero soñaré cómo será descubrir lo que escribieron 100 escritores convocados por la artista escocesa Katy Paterson, que decidió crear Future Library para recopilar una obra original de un escritor popular cada año. Comenzó en 2014 con un manuscrito de Margaret Atwood y todos los escritos se guardan en la Biblioteca Deichman, en Oslo. Hasta 2114 solos unos pocos visitantes pueden sentarse descalzos y mirar en silencio el árbol genealógico de autores.

Dibujo animados. Para entretener a los nenes, para hacerle la vida más fácil a los abuelos, para dinamizar una clase o para hacer experimentos, uno mismo, esta herramienta te permite animar los dibujos hechos a mano .

Nómade digital. Si fantaseás con la idea de recorrer el mundo sin rumbo fijo, trabajando en el camino, y si tenés la suerte de tener un trabajo o habilidad que lo permita, esta guía de nómade digital t e da pista de cómo encontrar trabajo y vivienda hasta cómo manejar finanzas y encontrar comunidades de viajeros en línea. Acá me enteré de que hay países que tienen v isas especiales para nómades digitales, en un esfuerzo por atraer a este tipo de público. Gracias a la newsletter de Radio Ambulante por este pique.

Paneles. Son más de 1000 millones de seres humanos en un solo país, así que no debería sorprenderme que casi todo lo que hacen los chinos tenga una escala inmensa. Igual me fascinó ver este video de cómo instalan miles y miles de paneles solares en la ladera de una montaña. Y al mismo tiempo me dio un poco de pena porque la montaña desaparece.

Caetano. El gran cantautor brasileño vuelve a Uruguay , al Antel Arena, donde dará un concierto el 14 de junio. Aviso con tiempo porque es un gran músico, famoso en todo el mundo y muy disfrutable en conciertos en vivo. Viene en el marco de su gira Meu Coco, nombre de su último disco, presentado en octubre de 2022. Las entradas van desde los $1.900 hasta los $4.500.

La tregua. Esta semana se estrena La Tregua , en versión ballet. El Ballet Nacional del Sodre toma uno de los mitos fundacionales de la literatura uruguaya contemporánea y lo traduce a danza, con el desafío de interpretar no solo a Martín y a Laura, sino también de plasmar el azar, la rutina y la muerte. Como siempre con el Ballet del Sodre, hay que apurarse a sacar entrada. Va hasta el 29 de marzo.

La Tregua vuelve a escena

Lectura. El escritor japonés Kenzaburo Oe, ganador del premio Nobel de Literatura en 1994, murió a los 88 años . Nunca lo leí, así que ya es hora. Tengo cargado en mi Kindle La presa, la primera novela que publicó en 1957, sobre un piloto afroestadounidense que es tomado prisionero en una comunidad rural japonesa durante la Segunda Guerra Mundial.

Al piano. ¿Quién es Gustavo Casenave ? Nació en Montevideo hace 52 años, y vive en Estados Unidos desde hace 29 cuando a instancias de Hugo Fattoruso se fue a estudiar a la escuela Berklee. Tiene dos Grammys latinos en su haber y el 18 de marzo toca en la Sala Zitarrosa como parte del ciclo Volvé a tu casa . Acá podés saber más sobre este artista y escuchar sus sonidos .

Anafe, un exitazo cruzando el charco

La cocina de Anafe

Sin rodeos, te cuento que una de las mejores experiencias culinarias de los últimos tiempos la viví en Anafe , el restaurante de cocina de autor ubicado en Colegiales, que es bien cerca de Palermo, así que cero estrés. De reserva casi casi obligatoria, porque siempre está repleto. Sin demasiadas ínfulas decorativas pero con un servicio, un menú y unos sabores excelentes, este restaurante “de barrio” fue elegido en 2021 como "el más excitante" entre los nuevos de Latinoamérica por los Latin American 50 Best Restaurants.

La carta fusiona con mucha inteligencia influencias de acá y de allá ,que van de Asia al Medio Oriente pasando por el querido Mediterráneo, pero todo con un toque muy personal. Es para comer compartido y la relación precio calidad es excelente. Van mis favoritos:

Paté con financier. Son porciones individuales que por un dólar y poco conviene devorar de primera, con una combinación perfecta de la cremosidad del paté, un toque de chutney especiado y una base de masa agridulce de almendras.



Boniatos a la huancaína. La clásica papa peruana se transforma en boniato, con una salsa gustosa que se derrite en la boca con mucho sabor pero sin excesos de picante.



Carpaccio vietnamita. El clásico bife de chorizo se desdobla para sumar condimentos orientales, en un carpaccio delicioso y con algo de picante.



Omelette gramajo. Una genialidad reinventar el típico plato de fonda pero con jamón crudo, salsa holandesa, papas pay picadas tan finitas que da admiración y hecho, creo, solo con clara.



Girgolas . Setas salteadas con puré de porotos alubia, reducción de oporto y un pesto de pasas y nueces que hace toda la diferencia.



Profiterol. Un clásico difícil de dominar pero este lo logra, y con cinco estrellas. Masa crocante rellena de de semifredo de praliné, con caramelo y sal. Obligatorio, por favor, agregarle la salsa Charlotte.



Pavlova. El típico postre de los 70 se renueva en este caso con una granita de frutos rojos y un toque de dulce de leche, además del merengue maravilloso y la pastelera bien trabajada.

Te deseo una semana más fresca, incluso si sos del Team Verano (yo no lo soy) y te agradezco la lectura. Nos vemos en siete días.