Sofía Battegazzore, la uruguaya entre las 100 pioneras de los videojuegos

"Creando la industria de los videojuegos en Uruguay desde cero". Así se presenta a Sofía Battegazzore, la única uruguaya presente en la lista de cien mujeres pioneras en ese género del entretenimiento en el libro Women in gaming, publicado el 4 de diciembre y cuya autora es la estadounidense Meagan Marie.

Battegazzore, de 50 años, comenzó a trabajar en el mundo de los videojuegos en el año 2002, luego de dejar una carrera en el ámbito de la publicidad. Junto a Gonzalo Frasca creó el estudio Powerful Robot, que cerró sus puertas en 2012, y actualmente se dedica a la creación de forma independiente, a través de la firma Payana.

En su primer emprendimiento, que además fue el primer estudio de videojuegos uruguayos, ocupó los puestos de directora de arte, gerente general y productora. Allí, creó juegos para Pixar, Cartoon Network, Disney y Warner, además de juegos que tocaban temas del momento, como el terrorismo. En esa categoría se inscriben Septembrer 12th y Madrid, vinculados a los atentados de Nueva York y la capital española. "Era complicado porque en ese momento no había una industria en Uruguay, entonces teníamos que crear todo sobre la marcha", recuerda en el libro.

"Todo el tiempo me preguntaba, ¿soy la única mujer a la que le interesan los videojuegos? Al no haber industria, me daba cuenta que todo dependía de mí, que era la que hacía las contrataciones", reflexiona sobre la incorporación de más mujeres al rubro.

Luego del cierre de Powerful Robot en 2012, Battegazzore se instaló como independiente con Payana, que funciona en la Ciudad de la Costa, y es uno de los al menos 20 estudios que hay en Uruguay, un paso adelante de la industria con respecto a los inicios de la desarrolladora. Juegos y aplicaciones para el Plan Ceibal o para la marca de guitarras infantiles Loog son algunas de las creaciones de este proyecto.

Ante su aparición en el libro, su antiguo socio, Gonzalo Frasca, escribió en su cuenta de Twitter: "Crear videojuegos ya es una actividad enormemente difícil para cualquiera. Más lo era cuando arrancó Sofía, pues casi no había nada hecho no solo en Uruguay sino en todo el continente".

Con gigantesca alegría pero sin sorprenderme en absoluto les cuento que la gran @sofiabatte es una de las 100 pioneras globales de la historia de los videojuegos destacadas en el libro "Women in Gaming"

(abro hilo)

Está donde debe estar. Acompañando a @blaurel , Carol Shaw, Dona Bailey, Brenda Romero, @hunicke , Constance Steinkuehler, Sheri Graner Ray y tantas otras colegas excepcionales que tanto admiro y de las que tanto he aprendido. pic.twitter.com/gAw8JpOVSf — Gonzalo Frasca (@frascafrasca) December 5, 2018

Y recordó que todo era aún más difícil "teniendo que lidiar con la gente" que asumía que ella era su secretaria. A eso, respondían que Frasca era su su asistente. "Nos moríamos de risa viendo la reacción de los pelotudos, con las entrevistas de trabajo en las que ella hacía una pregunta pero me la contestaban a mí...".

Crear videojuegos ya es una actividad enormemente difícil para cualquiera.

Más lo era cuando arrancó Sofía, pues casi no había nada hecho no sólo en Uruguay sino en todo el continente. — Gonzalo Frasca (@frascafrasca) December 5, 2018

Es pionera porque vio e hizo cosas en lugares y momentos donde nadie se atrevía ni a soñarlo.



En lugares y momentos donde hacer lo que ella hizo era más difícil que ganar al Mario Kart sin disparar tortuguitas. — Gonzalo Frasca (@frascafrasca) December 5, 2018

Es pionera porque cuando llegó no había absolutamente nada y ahora hay caminos, porque innovó a nivel global y porque hoy, en buena parte gracias a ella, la mayoría de la gente que quiere hacer videojuegos ni se plantea que sea algo imposible de hacer. — Gonzalo Frasca (@frascafrasca) December 5, 2018

Frasca concluyó: "Es pionera porque vio e hizo cosas en lugares y momentos donde nadie se atrevía ni a soñarlo. Es pionera porque cuando llegó no había absolutamente nada y ahora hay caminos, porque innovó a nivel global y porque hoy, en buena parte gracias a ella, la mayoría de la gente que quiere hacer videojuegos ni se plantea que sea algo imposible de hacer".