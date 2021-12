Sofía Muñóz: "Pecana evolucionó porque no sé decirle que no a los desafíos"

Sofía Muñoz es chef y pastelera, pero no solo eso. Se define como una emprendedora inquieta, cualidad que la llevó a crear su propio restaurante: Pecana.

La empresa nació en 2012. La base era en un local de 20 metros cuadrados sobre la calle Oscar Gestido. Dentro solamente estaba Muñoz con una amiga; no había clientes porque Pecana solo funcionaba como un take away, un primer paso necesario para llegar a cumplir el sueño de Muñoz y convertirlo en restaurante. A los dos años se instaló en una casa en la calle Carlos María Maeso. Luego, llegó el espacio en la peatonal del Punta Carretas Shopping y la esquina By Pecana, un rincón dentro del paseo Gourmet del mismo centro comercial.

“Pecana fue evolucionando porque no se decirle que no a los desafíos”, contó Muñoz a El Observador. Agregó: “Los tres locales que tengo los hice en base a créditos bancarios. Termino de pagar un crédito y ya me viene la locura de querer hacer otra cosa”.

Al momento de hablar del crecimiento de la empresa, Muñoz no puede dejar de mencionar a su equipo de trabajo: “Me permite mantener la estabilidad del negocio mientras hago distintas cosas para progresar”.

Las personas que están detrás de la marca son jóvenes al igual que la pastelera (31) y, según dijo, hablan todos el mismo idioma. Esto permite mantener la esencia del lugar, donde los clientes se sienten como en su casa. Pecana es un lugar con comida “casera” y “pocha”. Este es su diferencial y, aunque implica gran trabajo, a la hora de ver como el comensal recibe los productos da ganas de seguir por ese camino.

Asimismo, con el espíritu de mimar al cliente tanto Muñoz como sus empleados generan un vínculo de cercanía, estando presentes en los tres restaurantes, pidiendo opiniones y hasta haciendo algún regalo especial. “Siempre intento estar en todos los locales, lo que me pasa es que estoy menos rato en cada uno. Por suerte, el equipo de trabajo me ayuda. Tienen la capacidad de poder seguir con el espíritu de Pecana a pesar de que yo no esté”, dijo Muñoz.

El crecimiento del negocio

“Los tres locales fueron muy positivos para el negocio. Implicaron una gran inversión, pero están funcionando. De hecho, una vez al día me llaman para reservar en Carrasco, donde no hay un local. Yo explico eso y me discuten que si hay”, contó entre risas Muñoz. La anécdota demuestra que el público de Pecana está acompañando el crecimiento de la empresa, y quiere más. Los clientes habituales le consultan cuando va a abrir el comercio en otros barrios e incluso, en otros departamentos, como Maldonado.

En 2021 llegó mucho más público a los tres locales de Pecana. Su propietaria entiende que esto se vincula con la exposición en el programa televisivo Bake Off, donde ofició de jurado. Hace ocho años que Pecana está en el mercado, y había muchas personas que todavía no los conocía y llegan ahora a ellos por la televisión. También tentó al público que los conocía, pero nunca había visto los productos. “Nosotros somos fuertes en lo dulce y Bake Off está ligado con eso. Despertó las ganas de querer comer lo dulce”, subrayó.

De la crisis a la recuperación

La pandemia impactó en el negocio; de un momento para el otro tuvieron que cerrar sus puertas y empezar a rearmarse. Para la emprendedora fue muy difícil a nivel económico: “Te cambian las cuentas completamente, los ingresos, las cosas que hay que pagar, entre otros”. No obstante, destacó que actualmente -en un escenario post pandemia- Pecana volvió a funcionar y con un cambio “muy positivo”.

Aunque los primeros meses el público no se animaba a salir, ahora sí. La gente se está animando al consumo por lo que todo se mantiene estable. Por un lado, se están retomando las salidas a almorzar, merendar y cenar y, según Muñoz “con mucha alegría” por parte de los comensales. Por otro lado, se están volviendo a hacer eventos, algo que era muy común en los locales de Pecana. “Nos están llamando para reservar por cumpleaños, baby showers y demás”, dijo.

“Es muy lindo cuando todo vuelve a suceder”, subrayó.

Un paso más allá

Consultada sobre el futuro de Pecana, Muñoz dijo que por más de que es un restaurante referente en el mercado, ella entiende que todavía tiene mucho para crecer. “Soy una persona con espíritu emprendedor, me encanta hacer cosas nuevas. Entonces, siento que recién estoy en la mitad de lo que podría llegar a hacer con Pecana”, sostuvo.

La marca tiene mucho para crecer y dar, tanto a nivel interno como externo. “Hay mucho camino por delante”, concluyó.