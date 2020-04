Sola con Felipe y por Zoom con la familia: así es el cumpleaños 94° de la reina

Este martes la reina Isabel II de Inglaterra cumple 94 años, pero dada la profunda crisis y pandemia que sacude a Reino Unido, la monarca decidió cancelar las tradicionales salvas de honor y los edificios institucionales no están obligados a ondear la Union Jack (bandera que representa a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte).

La reina decidió, entonces, permanecer en el castillo de Windsor sin su familia y en compañía de su marido el príncipe Felipe, con quien está confinada desde hace semanas al oeste de Londres. Debido a su edad, ambos están en el grupo de personas de mayor riesgo ante el covid-19.

De todas formas, varios medios internacionales informaron que la reina festejará sus 94 años con su familia a través de la aplicación Zoom. Es así que los asistentes de la monarca programaron videollamadas de las que participaran sus cuatro hijos, nietos y bisnietos.

Este será un año distinto en relación a los anteriores aniversarios de la monarca, en los que siempre celebra por partida doble. Más allá de las salvas de honor y las banderas que se flamean en el mismo día de su cumpleaños, los devotos de la corona siguen en junio el desfile Trooping The Colour, que también es en honor a la fecha de nacimiento de la reina. Este evento congrega en los alrededores del Palacio de Buckingham a miles de personas y cuenta con un despliegue de unos 1400 soldados, 200 caballos y cerca de 400 músicos. En tanto los miembros de la familia real suelen estar reunidos con la reina en el balcón del palacio.

Para el tradicional desfile faltaría cerca de dos meses, pero desde el Palacio de Buckingham ya se anunció que este año será distinto: “De acuerdo con la recomendación del gobierno, ha sido acordado que el desfile por el cumpleaños de la reina, conocido también como Trooping the Colour, no se llevará a cabo en su formato tradicional. Se están tomando en consideración una serie de opciones alternativas”.

Pese a que ningún otro miembro de la familia real puede sumarse a festejar con la reina, algunos de ellos le desearon un feliz cumpleaños en las redes sociales, empezando por su hijo mayor, el príncipe Carlos, heredero al trono británico, que tuiteó una serie de fotos de la soberana a lo largo de los años. En la imagen más antigua, el príncipe de Gales (72) aparece como un bebé tras los barrotes de madera de su parque bajo la mirada atenta de su madre.

Wishing Her Majesty The Queen a very Happy 94th Birthday 🎈 pic.twitter.com/ycTa0i00VY