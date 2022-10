"Soy daltónico": la confusión de Lacalle Pou con los colores de una gráfica que Arbeleche salió a explicar

El presidente Luis Lacalle Pou habló este jueves en conferencia de prensa en la que detalló las características de la reforma de la seguridad social que el Consejo de Ministros aprobó y que empezará a debatir el Parlamento.

El mandatario se estaba refiriendo al déficit que "hace años" sufre el sistema previsional. Y tomó una hoja que tenía la ministra de Economía Azucena Arbeleche en el que se veía una gráfica donde se ilustraba la situación actual.

"Yo soy daltónico así que los colores no los veo. ¿El de abajo es celeste? Ta', decí los colores. Me confundo el rojo y el celeste", señaló, y le pidió ayuda a la ministra.

En ese momento, Arbeleche hizo uso de la palabra en el que explicó que el "escenario base" estaba ilustrado con una curva roja, que es el "empeoramiento" del sistema previsional. La curva verde muestra cómo la reforma es "sostenible" en el tiempo, agregó la ministra.

"El no hacer nada está visibilizado en esta gráfica", agregó el mandatario.

Ómnibus de colores y una respuesta a Muñoz

Una de las últimas veces que refirió a su daltonismo fue en la campaña electoral de 2019. En febrero de ese año, le respondió a la entonces ministra de Educación, María Julia Muñoz, quien dijo que Lacalle Pou "no sabe sacar un boleto".

El mandatario le contestó a la exjerarca. En Canal 9 de San José, dijo que hacía tiempo no se tomaba un ómnibus. "Pero me tomaba el 104, 181 para un lado, el 183 para el otro, el 142, y acá tenemos un problema, porque hay uno rojo y uno negro, y yo soy daltónico, entonces a veces me tomaba uno que me dejaba en Punta Gorda cuando iba para el otro lado. Y todos los Copsa por avenida Italia", comentó, según consignó Montevideo Portal.