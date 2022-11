"Soy el dueño de mi tiempo": ¿cuáles son las nuevas demandas de los empleados a las empresas?

Históricamente el trabajo ha estado ligado al sacrificio, a tal punto que el exceso de horas cumplidas se consideraba una muestra de compromiso por parte de un empleado con una empresa.

Y si bien esta forma de trabajo caracterizó la vida de varias generaciones y aún existe un grupo que la defiende, actualmente hay una búsqueda —por parte de los empleados—, de una nueva relación con los empleadores.

“Las personas están volviendo a priorizar el tiempo que están dispuestos a dedicar al trabajo, y el tiempo que están dispuestos a dedicar a todo lo demás”, se lee en el estudio publicado por Advice Partner (ADP): Identidad del trabajador, un relevamiento global en el que las personas muestran lo que piensan sobre el trabajo que realizan todos los días.

En este sentido, el informe argumenta que la gente ya está estableciendo límites entre su vida personal y laboral. Y —aclara— no es que quieran limitar el trabajo per se, sino que quieren tener espacio para convertirse en quienes quieren ser por fuera de la actividad laboral.

“Se espera que haya una retroalimentación constante en ese equilibrio”, afirmó la socia de capital humano de BDO, Cinthia Eliazer.

“El concepto de trabajo como algo que lo abarca todo no deja espacio para ser plenamente, lo que hace que las personas se vuelvan cada vez más protectoras de cómo pasan su tiempo”, explica el estudio de ADP. A propósito agrega que las empresas no son dueñas del tiempo de sus empleados, sino que ellos mismos lo son.

El propósito en la vida

Si bien el trabajo puede tener un propósito ya no es un propósito en sí mismo; es decir, no es el centro de la vida de los empleados. Incluso cuando las personas aman lo que hacen —según ADP—, dicen: “Mi trabajo es mi trabajo, no es mi propósito en la vida”.

Tanto es así que, en el relevamiento, las personas dijeron que su propósito en la vida es, básicamente: “Llevar una vida de la que uno pueda estar orgulloso”.

Entonces, si bien las generaciones anteriores buscaban un puesto de trabajo estable, las que componen la fuerza laboral actual ponen el foco en otras características. Según explicó el director de Advice, Federico Muttoni: para atraer —y sobre todo, para retener— a las nuevas generaciones, las empresas deben tener en cuenta que lo que buscan es libertad, incluso, por encima del salario.

Y puesto que las nuevas generaciones están más dispuestas a cambiar de trabajo todas las veces que sea necesario con tal de encontrar lo que buscan, las empresas debieron transformarse para ofrecerles entornos dinámicos de los que quieran no solo formar parte, sino también quedarse.

En este sentido, Muttoni dijo que se generaron cambios importantes en el mercado laboral uruguayo. Según Eliazer, estas transformaciones responden a la conciliación entre la vida personal, y la laboral sea más flexible. De hecho, las herramientas que ofrecen las nuevas tecnologías—como el trabajo remoto— se han convertido en un impulsor de este cambio en las relaciones laborales.

El auge del sistema flexible

En marzo de 2020, las empresas tuvieron que adaptarse a nuevas formas de trabajo; incluyendo algunas que no creían que era posible aplicar, como el trabajo remoto.

Entonces, los empleados aprendieron que el trabajo no debe hacerse en un lugar, sino que pueden trabajar dondequiera que estén. Y por ende, comenzaron a reevaluar lo que significa sentirse bien en su actividad laboral.

A raíz de esto, se identifican algunos factores que se presentan como clave en la búsqueda de trabajo de personas con buena formación.

Un motivo determinante al momento de elegir un empleo es el trabajo por resultados. Un formato que se puso sobre la mesa por la pandemia—aunque antes ya lo aplicaban, por ejemplo, las tecnológicas—. Con este recurso, las empresas tuvieron que adaptarse a medir el trabajo justamente por tareas cumplidas y no de forma líneal, dado que el resultado no es siempre proporcional a la cantidad de horas trabajadas.

Según la country manager de la consultora de recursos humanos Great Place to Work (GPTW), Fedra Feola: “La pandemia implicó un cambio cultural porque rápidamente las empresas encontraron la forma de medir la productividad de los empleados que —a su vez—, permitió instaurar procesos de trabajo a través de resultados”.

La flexibilidad laboral —que incluye flexibilidad en el espacio de trabajo, pero también funcional y/o salarial— es otra máxima que persiguen las nuevas generaciones, según Muttoni.

En entrevista con Café & Negocios, el titular de Advice reconoció que este factor ayuda a aumentar la productividad del personal y refuerza su bienestar. Por lo tanto, la flexibilidad laboral es una buena forma de atraer a la nueva generación de trabajadores que entienden como cada vez más necesario el tiempo de inactividad por el cuidado de su bienestar.

En este sentido, Feola sostuvo: “En la voz de un empleado, un buen trabajo tiene que ver con sentirse cuidado. Que la empresa sepa qué necesidades tiene, y que pueda manejar ese equilibrio entre trabajo y tiempo libre”. En la misma línea, para ejemplificar, Eliazer contó que en la empresa que trabaja uno de los beneficios que más valoran los empleados es el programa de salud y bienestar.

Ahora bien, la flexibilidad es un beneficio de algunas empresas que solamente se logra a través de cierta cultura organizacional porque debe estar enmarcada en la coordinación de la empresa. “¿El horario de trabajo en el que tenes que estar conectado es flexible para tu realidad?” se cuestionó Feola. “Si es así, es un beneficio”, aseguró.

Otras características destacadas

Hay otros factores que también determinan la elección de un trabajo en la actualidad. Al respecto, Muttoni dijo que las empresas deben apostar por cumplir con las tres propuestas definidas a continuación.

En primer lugar, contar con líderes cercanos. La mayor parte de los millennials rechaza de plano a los líderes con posturas impositivas. Prefieren por sobre ellos a quienes se muestran cercanos, y plantean objetivos accesibles gracias al feedback que reciben de su equipo.

“Valoran sobre todo a aquellos líderes que quieren contar con trabajadores productivos, pero felices”, afirmó el director de Advice.

En segundo lugar, es indispensable potenciar la formación porque las nuevas generaciones quieren formar parte de un proyecto donde se sientan valorados; donde puedan crecer y desarrollar sus habilidades.

En tercer —y último— lugar, se prioriza a aquellas organizaciones que fomentan acciones de carácter social y ambiental. Como menciona el estudio de ADP, para algunas personas es un propósito en la vida cuidar estos aspectos por lo que las nuevas generaciones eligen empresas que puedan crear un impacto positivo en la sociedad. Tanto es así que según un estudio de la empresa de servicios profesionales Deloitte, el 76% de ellos valora en gran medida la posibilidad de contribuir al cambio social y ambiental desde su puesto de trabajo.

“Son generaciones más comprometidas con el cambio climático, las desigualdades y la búsqueda de una sociedad donde quepamos todos, así que, las empresas que pretendan atraer y retener a estas nuevas generaciones han de empezar a preocuparse por la ecología, la sostenibilidad y la solidaridad”, concluyó Muttoni.