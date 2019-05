Suba de la carne vacuna y de cerdo abre oportunidad para el pollo

La carne de pollo es la segunda más consumida por año a nivel local y actualmente se le abre una oportunidad para acercarse más al público. El precio de la carne vacuna y de cerdo está subiendo mientras que la de pollo ha bajado en las últimas semanas. La industria afirma que los valores pueden retraerse más y el descenso trasladarse al público para fomentar un mayor consumo.

En los dos últimos meses los cortes con y sin hueso de carne vacuna se incrementaron al menos 20%. El precio del kilo de asado, por ejemplo, quedó entre $ 240 y $ 270.

En el último año la carne de cerdo importada, fundamentalmente de Brasil, tuvo una suba de precio de 33%, pasando de $ 80 el kilo a $ 107. Ese valor es de importación y por tanto no incluye márgenes de intermediarios.

En contrapartida, desde la Asociación de Façoneros de Pollos Unidos (AFPU) señalaron a El Observador que el precio del kilo bajó 15% y los productores tienen dudas si esa disminución se trasladó correctamente a los consumidores.

El integrante de la gremial Daniel Pereyra indicó que “la industria bajó considerablemente el precio, pero no le llegó al público”. Informó que actualmente hay una sobre oferta de pollo y eso sería una muy buena oportunidad para aumentar el consumo. Pero eso no ocurre porque el precio del pollo no se ajusta en los locales de venta, según su visión.

“La perspectiva para los próximos meses es que el precio podría descender un poco más; el tema es que ese descenso le llegue a los consumidores”, dijo Pereyra.

Por su parte, el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Heber Falero, señaló que el valor del pollo ha caído hace más de un mes y actualmente se mantiene estable. Sostuvo que esa retracción se trasladó a los consumidores. “Hay competencia, si yo no lo hago lo hacen los supermercados”, expuso.

El comerciante aclaró que generalmente los pequeños comerciantes acceden a un precio diferente al que reciben las cadenas de supermercados. “Si compro (para vender) 3 mil kilos consigo un muy buen precio; si son 500 el precio es otro”, expresó. “Ese 15% por lo general fue para las grandes superficies, a los chicos casi ni les llegó”, añadió.

El último informe de precios mayoristas de animales de granja publicado al 23 de mayo por el Mercado Modelo informó que el precio por kilo de pollo con menudos fue de $ 54. El precio promedio en supermercados oscila en $ 90. En carnicerías el valor al público se ubica entre $ 70 y $ 90.

Falero explicó que en el valor final también se toma en cuenta otro aspecto. “Hay pollos que llegan con mucha agua, depende de la avícola. por eso se le pone margen, por la merma que tienen (en el peso)”, mencionó.

Más allá de las visiones de productores y comerciantes hay coincidencias en que el consumo de pollo se afianza a nivel local.

Según últimos datos divulgados por el instituto Nacional de Carnes (NAC) el consumo anual per cápita de pollo es de 20,4 kilos. Es la segunda carne más elegida por los uruguayos. Pereyra sostuvo que el interés de los productores es que se genere un mayor consumo como ocurrió con el cerdo. “Empezó a venir carne (porcina) a precio muy bajo y la gente lo aceptó; ahora subió de precio y se sigue consumiendo porque se generó el hábito”, indicó.

Falero expuso que el pollo ya tiene el 20% de la preferencia del público y puede crecer más todavía. “Uruguay se está acercando a los niveles de Europa; cada día se va a consumir más cerdo y pollo en el mercado interno, siempre y cuando se mantenga la diferencia de precio.”, afirmó.